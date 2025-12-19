За миллионные растраты "на Буковель, крестины, алкоголь" получили подозрения трое глав профсоюзов: Генпрокурор Кравченко выложил записи разговоров фигурантов

$42.340.00
49.590.04
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
Венгрии, Словакии и Чехии не коснется решение Евросоюза о €90 млрд Украине с привлечением бюджета ЕС без активов рф - выводы
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
Трамп подписал оборонный бюджет США с помощью Украине - Белый дом
Международная финансовая корпорация развития DFC анонсировала запуск Инвестиционного фонда восстановления США-Украина
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с Молдовой
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузке
