За миллионные растраты "на Буковель, крестины, алкоголь" получили подозрения трое глав профсоюзов: Генпрокурор Кравченко выложил записи разговоров фигурантов

Главам профсоюзов в трех областях сообщили о подозрении в многомиллионных растратах профсоюзных средств не по назначению, сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, пишет УНН.

Отдых собственных детей в Буковеле, крестины, лечение и другие расходы из кармана профсоюзов. Более 14,5 млн грн, которые должны были быть использованы на социальные и трудовые нужды работников газотранспортной системы, стали источником частных расходов руководителей профсоюзных организаций

По его словам, правоохранители, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, разоблачили схему злоупотреблений со средствами профсоюзных организаций.

По данным Генпрокурора, следователи установили, что в 2023-2025 годах руководители первичных профсоюзных организаций одного из предприятий газовой отрасли системно использовали профсоюзные средства не по назначению, прикрываясь коллективным договором.

"Из более чем 233 млн грн, перечисленных профсоюзам, значительная часть тратилась на нужды, не связанные с деятельностью профсоюзов", - сообщил Кравченко.

В видео к этому посту разговоры работников профсоюзов и их родственников о том, куда нужно тратить средства: на оплату крестин своих детей, оплату отдыха в Буковеле, алкоголь и ресторанные комплексы, лечение друзей

По его данным, "отдельным элементом схемы было умышленное обхождение закупочных процедур, что позволяло скрывать реальные объемы расходов и фактически устранять любой финансовый контроль".

В настоящее время трем главам профсоюзных организаций (Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей) сообщено о подозрении в: растрате имущества в особо крупных размерах, совершенной по предварительному сговору группой лиц с использованием служебного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины)