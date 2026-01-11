Запорожская и часть Днепропетровской области остались без света - ОВА

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о масштабном обесточивании Запорожской области и части Днепропетровщины. Об этом он написал в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

По словам чиновника, причины сейчас выясняются, а энергетики уже работают над восстановлением питания. Больше деталей относительно сроков подачи света власти пообещали предоставить позже.

Федоров подчеркнул, что все больницы города работают в штатном режиме. Они автоматически перешли на генераторы при отключении электричества.

Запорожцы! Сейчас обесточена Запорожская область и часть Днепропетровской области. Обо всех обновлениях будем информировать дополнительно - говорится в сообщении Федорова.

