10 января, 11:45 • 15098 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 30014 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:49 • 28380 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
10 января, 08:27 • 26124 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 25328 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 31366 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 54577 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 38979 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 38344 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 31016 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Запорожская и часть Днепропетровской области остались без света - ОВА

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Масштабное обесточивание охватило Запорожскую область и часть Днепропетровщины. Энергетики работают над восстановлением питания, причины выясняются.

Запорожская и часть Днепропетровской области остались без света - ОВА

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о масштабном обесточивании Запорожской области и части Днепропетровщины. Об этом он написал в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

По словам чиновника, причины сейчас выясняются, а энергетики уже работают над восстановлением питания. Больше деталей относительно сроков подачи света власти пообещали предоставить позже.

Федоров подчеркнул, что все больницы города работают в штатном режиме. Они автоматически перешли на генераторы при отключении электричества.

Запорожцы! Сейчас обесточена Запорожская область и часть Днепропетровской области. Обо всех обновлениях будем информировать дополнительно

- говорится в сообщении Федорова.

В Харькове вражеский дрон "Молния" попал в инфраструктурный объект - мэр11.01.26, 01:59 • 1716 просмотров

Степан Гафтко

Общество
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Днепропетровская область
Запорожская область