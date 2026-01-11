В Харькове вражеский дрон "Молния" попал в инфраструктурный объект - мэр

российские оккупационные войска в ночь на 11 января атаковали Харьков новейшим беспилотником типа "Молния". О попадании в Слободском районе города сообщил городской голова Игорь Терехов в своем официальном Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

По словам мэра, удар пришелся по объекту инфраструктуры. Сейчас на месте происшествия работают все профильные и экстренные службы, специалисты ликвидируют последствия атаки и уточняют информацию о возможных разрушениях и пострадавших.

"Молния" - это малогабаритный дрон, который враг в последнее время стал чаще применять для ударов по жилым кварталам и гражданским объектам крупных городов.

В Харькове прогремели взрывы, есть попадание в инфраструктуру