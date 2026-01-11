В Харькове вражеский дрон "Молния" попал в инфраструктурный объект - мэр
Ночью 11 января российские войска атаковали Харьков новейшим беспилотником "Молния". Дрон попал в инфраструктурный объект в Слободском районе города.
российские оккупационные войска в ночь на 11 января атаковали Харьков новейшим беспилотником типа "Молния". О попадании в Слободском районе города сообщил городской голова Игорь Терехов в своем официальном Telegram-канале, пишет УНН.
Детали
По словам мэра, удар пришелся по объекту инфраструктуры. Сейчас на месте происшествия работают все профильные и экстренные службы, специалисты ликвидируют последствия атаки и уточняют информацию о возможных разрушениях и пострадавших.
"Молния" - это малогабаритный дрон, который враг в последнее время стал чаще применять для ударов по жилым кварталам и гражданским объектам крупных городов.
