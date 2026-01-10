В Харькове прогремели взрывы, есть попадание в инфраструктуру
Киев • УНН
10 января российские войска атаковали Харьков, попав в инфраструктурный объект Слободского района. Информации о пострадавших нет, также зафиксировано падение обломков ракеты.
Сегодня, 10 января, российские войска атаковали Харьков. Было попадание в объект инфраструктуры. Об этом в телеграмме написал мэр Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
Подробности
"Попадание в инфраструктурный объект Слободского района. Последствия уточняются", – написал он.
Терехов сообщил, что также зафиксировано падение обломков ракеты возле многоквартирных домов в Слободском районе.
По словам начальника ОВА Олега Синегубова, на данный момент информация о пострадавших не поступала.
Враг снова атаковал промышленную инфраструктуру в Одесском районе: что известно10.01.26, 11:43 • 2500 просмотров