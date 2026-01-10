В Харькове прогремели взрывы, есть попадание в инфраструктуру

Сегодня, 10 января, российские войска атаковали Харьков. Было попадание в объект инфраструктуры. Об этом в телеграмме написал мэр Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Подробности

"Попадание в инфраструктурный объект Слободского района. Последствия уточняются", – написал он.

Терехов сообщил, что также зафиксировано падение обломков ракеты возле многоквартирных домов в Слободском районе.

По словам начальника ОВА Олега Синегубова, на данный момент информация о пострадавших не поступала.

