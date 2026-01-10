$42.990.00
11:45 • 6056 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
08:55 • 13582 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:49 • 16027 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
10 января, 08:27 • 15383 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 17667 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 25985 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 46504 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 37001 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 36163 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 29606 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
В Харькове прогремели взрывы, есть попадание в инфраструктуру

Киев • УНН

 • 44 просмотра

10 января российские войска атаковали Харьков, попав в инфраструктурный объект Слободского района. Информации о пострадавших нет, также зафиксировано падение обломков ракеты.

Сегодня, 10 января, российские войска атаковали Харьков. Было попадание в объект инфраструктуры. Об этом в телеграмме написал мэр Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Подробности

"Попадание в инфраструктурный объект Слободского района. Последствия уточняются", – написал он. 

Терехов сообщил, что также зафиксировано падение обломков ракеты возле многоквартирных домов в Слободском районе.

По словам начальника ОВА Олега Синегубова, на данный момент информация о пострадавших не поступала.

Враг снова атаковал промышленную инфраструктуру в Одесском районе: что известно10.01.26, 11:43 • 2500 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеКиев
Война в Украине
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков