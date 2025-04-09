Зеленский заявил, что на встрече "Рамштайн" приоритетом будет ПВО, особенно противоракетная оборона. Украине нужно как минимум 10 систем Patriot для защиты от российских баллистических ракет.
Евросоюз призывает США координировать планы сокращения войск в Европе, чтобы не ослабить оборону НАТО. Решение о выводе войск может подорвать усилия по сдерживанию агрессии РФ.
10 апреля в Украине ожидается снег, сильный ветер и кратковременные метели. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +1…+10 °C, а ночью заморозки до -4°C.
9 апреля – День национального единства Грузии, годовщина трагических событий 1989 года. Также отмечают день Черчилля и антиквариата.
Илон Маск снова раскритиковал советника Белого дома Питера Наварро, назвав его невеждой из-за заявлений о производстве Tesla. Белый дом разрешил "спарринг", признавая разные взгляды.
По данным ООН, с 24 февраля 2022 года по 21 марта 2025 года в Украине убито не менее 12 тысяч гражданских, среди которых 600 детей. Около 3,5 млн человек имеют статус ВПЛ.
ПАСЕ приняла резолюцию, где россия названа главным агрессором в сфере гибридного вмешательства. Также признано, что RT и Sputnik распространяют фейки.
Парламентская ассамблея Совета Европы официально признала, что российские СМИ RT и Sputnik распространяют дезинформацию. Это закреплено в резолюции "Иностранное вмешательство".
Украина подписала обновленное соглашение о свободной торговле со странами ЕАСТ, что открывает новые возможности для бизнеса. Соглашение включает современные правила происхождения товаров и уменьшение барьеров для доступа товаров на рынки.
Пентагон рассматривает возможность вывода до 10 000 военнослужащих из Восточной Европы. Это вызывает беспокойство, что США покидают союзников на фоне угрозы от рф.
По данным Copernicus, март 2025 года стал самым теплым в Европе с 1940 года, средняя температура превысила норму на 2,41°C. Арктический морской лед достиг рекордно низкого уровня.
Зоопарки Украины стали пристанищем для животных из горячих точек. Эвакуация, лечение и международная помощь – ключевые аспекты защиты животных.
Из-за политики Трампа туристы отменяют поездки в США. Канада, Австралия, Европа меняют направления путешествий из-за ухудшения гуманитарной политики.
Родерих Кизеветтер подчеркнул важность гражданской защиты и подготовки к возможной войне. Ученики особенно уязвимы в чрезвычайных ситуациях, поэтому необходимы обучения.
Министр обороны Финляндии призвал НАТО иметь четкий план действий в случае вывода войск США из Европы, чтобы избежать окна возможностей для агрессии России. Он подчеркнул координацию с инициативами ЕС.
Глава Центробанка Греции Яннис Стурнарас заявил, что торговая война окажет влияние на экономический рост Европы. Пошлины могут привести к снижению инфляции ниже целевых показателей ЕЦБ.
Петр Котин заявил, что для безопасного перезапуска ЗАЭС необходим вывод войск рф и разминирование.
За минувшие сутки на фронте произошло 145 боевых столкновений, больше всего атак россиян зафиксировано на Покровском и Лиманском направлениях. Силы обороны отбили многочисленные штурмы врага.
Эммануэль Макрон может взять на себя роль посредника между Европой и владимиром путиным для переговоров о мире в Украине. Он готов возобновить контакты с кремлем, когда наступит подходящее время.
Хакан Фидан заявил, что любое мирное соглашение между Украиной и россией будет лучше, чем смерти. Турция поддерживает инициативу США по прекращению войны.
россия пытается вернуть 300 миллиардов долларов замороженных активов, предлагая странам приобрести товары в обмен на помощь. Зеленский заявил, что Европа не собирается их отдавать.
Зеленский заявил, что Украина верит, что США не будут снимать санкции с россии, а наоборот, усилят их. Он подчеркнул, что сильные санкции необходимы, чтобы заставить россию остановить войну.
Российская ракета попала по жилым домам Кривого Рога, унеся жизни 14 человек, среди которых 6 детей. Зеленский подчеркнул, что только давление на россию заставит ее отказаться от войны.
В США перед Пасхой рекордно выросли цены на яйца из-за птичьего гриппа. Из-за этого американцы начали искать альтернативы, крася картофель и другие продукты.
Таможенная программа Трампа может запутать глобальные цепи поставок, что усложнит производство оружия и международные усилия по противодействию Китаю. Это нанесет удар по отрасли вооружений и отношениям с союзниками.
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что украинские военные защищают Европу от российской агрессии. Он добавил, что для остановки рф нужно реальное давление на москву.
По словам еврокомиссара МакГрата, почти 70% товаров из ЕС в США попадают под усиленные пошлины. Европа готовит взвешенный ответ и готова к переговорам с США.
В Энергоатоме заявили, что слухи о запуске ЗАЭС – это попытка легитимизировать оккупацию станции. Только украинские специалисты имеют право управлять ЗАЭС, подчеркнули в компании.
Новые пошлины Трампа могут привести к сокращению рекламных бюджетов в Голливуде. Бренды пересматривают расходы из-за экономической неопределенности, что ударит по традиционным медиа.
Kia планирует увеличить продажи электромобилей в Европе до более 60% к 2030 году из-за пошлин США. Компания намерена увеличить годовые продажи в США до 1,2 млн авто к 2033 году.