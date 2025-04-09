Атака на Кривой Рог: известно уже о 6 погибших детях, Зеленский требует давить на рф

Российская ракета попала по жилым домам Кривого Рога, унеся жизни 14 человек, среди которых 6 детей. Зеленский подчеркнул, что только давление на россию заставит ее отказаться от войны.