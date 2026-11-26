Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял решение о временном приостановлении военной помощи россии на фоне обострения дипломатических отношений между двумя государствами. Причиной стали заявления российского министерства иностранных дел о возможном содействии москвы нормализации отношений между Пхеньяном и Сеулом. Кроме того, углублению военного сотрудничества препятствуют значительные потери северокорейских военнослужащих в войне против Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

Детали

По данным украинской разведки, в октябре 2026 года между россией и Корейской Народно-Демократической Республикой возникла дипломатическая напряженность, вызванная заявлениями заместителя министра иностранных дел рф андрея руденко. российский дипломат сообщил, что в будущем кремль будет содействовать деэскалации отношений между Северной и Южной Кореей. Такая позиция вызвала возмущение в Пхеньяне, где рассчитывают на последовательную поддержку со стороны москвы в рамках заключенного между государствами договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

В конце октября министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи потребовала от российской стороны объяснений относительно ее позиции и сообщила о временном приостановлении военной помощи россии. По информации ГУР, соответствующее решение лично принял Ким Чен Ын.

Какую военную помощь приостановила КНДР

Решение северокорейского руководства касается нескольких направлений военного сотрудничества с россией.

В частности, речь идет о:

приостановлении поставок баллистических ракет;

приостановлении передачи очередной партии артиллерийских боеприпасов;

ограничении использования воздушного пространства КНДР российской военно-транспортной авиацией;

сдерживании дальнейшего увеличения численности северокорейского военного контингента на территории россии.

российское руководство было заинтересовано в увеличении численности северокорейского военного контингента с 8,5 тысячи до 50 тысяч человек. Однако Пхеньян пока не удовлетворил соответствующий запрос москвы.

Значительные потери и проблемы во взаимодействии военнослужащих

Еще одним фактором, препятствующим углублению военного сотрудничества между россией и КНДР, являются значительные потери северокорейских военнослужащих вследствие их участия в войне против Украины. По оценкам украинской разведки, общие потери северокорейского военного контингента составляют 7 058 человек, из которых 2 251 человек приходится на безвозвратные потери, еще 4 807 военнослужащих получили ранения.

Кроме того, сотрудничество между армиями двух государств осложняют языковой барьер, нехватка переводчиков, проблемы с обеспечением военнослужащих, недостаточный уровень совместимости воинских подразделений, а также пренебрежительное отношение российского командования к северокорейским военнослужащим.

От стратегического партнерства к дипломатическим разногласиям

Напряженность в отношениях между москвой и Пхеньяном возникла на фоне активного развития двустороннего сотрудничества, в частности в транспортной, экономической и военной сферах. Так, 7 сентября 2026 года россия и Северная Корея провели церемонию открытия первого автомобильного моста через реку Туманную (Туманган) на границе двух государств. Новый инфраструктурный объект должен способствовать увеличению объемов двусторонних перевозок, развитию торговли и расширению экономических связей между странами.

В то же время в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства москва заинтересована в продолжении поставок северокорейских вооружений, боеприпасов и их компонентов.

В свою очередь, руководство КНДР рассчитывает получить от россии промышленное оборудование, сырье, финансовые ресурсы и доступ к технологиям. Отдельный интерес для Пхеньяна представляет приобретение северокорейскими военнослужащими опыта ведения современной войны.

Почему позиция москвы в отношении Южной Кореи вызвала возмущение Пхеньяна

В октябре представители российского министерства иностранных дел также выражали заинтересованность в постепенной нормализации отношений с Южной Кореей. В частности, андрей руденко заявлял о готовности москвы приветствовать практические шаги Сеула по восстановлению двусторонних отношений. Кроме того, российская сторона допускала возможность восстановления прямого авиасообщения между странами.

Такие заявления прозвучали на фоне продолжительного противостояния между Северной и Южной Кореей, а также углубления военно-политического сотрудничества между москвой и Пхеньяном.

По информации ГУР, в руководстве КНДР расценили позицию российской дипломатии как не соответствующую характеру союзнических отношений между двумя государствами.

Означает ли решение Ким Чен Ына разрыв союза с россией

Несмотря на возникновение дипломатических противоречий, в настоящее время нет информации о намерениях Пхеньяна расторгнуть договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией или окончательно прекратить военное сотрудничество.

При этом остаются неизвестными сроки действия введенных ограничений, а также условия, при которых северокорейское руководство может согласиться на возобновление военной помощи москве. Официальной публичной реакции Кремля и Пхеньяна на обнародованные украинской разведкой сведения пока нет.

Контекст

В июне 2024 года россия и Северная Корея подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает, в частности, оказание взаимной военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из сторон. После заключения документа военное сотрудничество между москвой и Пхеньяном существенно усилилось. КНДР стала одним из ключевых внешних поставщиков вооружений и боеприпасов для россии, а впоследствии направила своих военнослужащих для участия в боевых действиях против Украины.

Сотрудничество двух государств неоднократно становилось предметом критики со стороны Украины, США, Европейского Союза и Южной Кореи, которые подчеркивали угрозы, связанные с углублением военных связей между москвой и Пхеньяном, как для европейской безопасности, так и для стабильности на Корейском полуострове.

Напомним

Незадолго до этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что военное сотрудничество России и КНДР угрожает безопасности Европы.