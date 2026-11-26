Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин ухвалив рішення про тимчасове призупинення військової допомоги росії на тлі загострення дипломатичних відносин між двома державами. Причиною стали заяви російського міністерства закордонних справ щодо можливого сприяння москви нормалізації відносин між Пхеньяном і Сеулом. Крім того, поглибленню військового співробітництва перешкоджають значні втрати північнокорейських військовослужбовців у війні проти України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

Деталі

За даними української розвідки, у жовтні 2026 року між росією та Корейською Народно-Демократичною Республікою виникла дипломатична напруга, яку спричинили заяви заступника міністра закордонних справ рф андрія руденка. Російський дипломат повідомив, що в майбутньому кремль сприятиме деескалації відносин між Північною та Південною Кореєю. Така позиція викликала обурення у Пхеньяні, де розраховують на послідовну підтримку з боку москви в межах укладеного між державами договору про всеосяжне стратегічне партнерство.

Наприкінці жовтня міністерка закордонних справ КНДР Чхве Сон Хі зажадала від російської сторони пояснень щодо її позиції та повідомила про тимчасове призупинення військової допомоги росії. За інформацією ГУР, відповідне рішення ухвалив особисто Кім Чен Ин.

Яку військову допомогу КНДР призупинила

Рішення північнокорейського керівництва стосується кількох напрямів військового співробітництва з росією.

Зокрема, йдеться про:

призупинення постачання балістичних ракет;

призупинення передачі чергової партії артилерійських боєприпасів;

обмеження використання повітряного простору КНДР російською військово-транспортною авіацією;

стримування подальшого збільшення чисельності північнокорейського військового контингенту на території росії.

російське керівництво було зацікавлене у збільшенні чисельності північнокорейського військового контингенту з 8,5 тисячі до 50 тисяч осіб. Однак Пхеньян поки не задовольнив відповідний запит москви.

Значні втрати та проблеми у взаємодії військових

Ще одним чинником, який перешкоджає поглибленню військового співробітництва між росією та КНДР, є значні втрати північнокорейських військовослужбовців унаслідок їхньої участі у війні проти України. За оцінками української розвідки, загальні втрати північнокорейського військового контингенту становлять 7 058 осіб, з яких 2 251 особа припадає на безповоротні втрати, ще 4 807 військовослужбовців зазнали поранень.

Крім того, співробітництво між арміями двох держав ускладнюють мовний бар'єр, нестача перекладачів, проблеми із забезпеченням військовослужбовців, недостатній рівень сумісності військових підрозділів, а також зневажливе ставлення російського командування до північнокорейських військових.

Від стратегічного партнерства до дипломатичних суперечностей

Напруження у відносинах між москвою та Пхеньяном виникло на тлі активного розвитку двостороннього співробітництва, зокрема у транспортній, економічній та військовій сферах. Так, 7 вересня 2026 року росія та Північна Корея провели церемонію відкриття першого автомобільного мосту через річку Туманну (Туманган) на кордоні двох держав. Новий інфраструктурний об'єкт має сприяти збільшенню обсягів двосторонніх перевезень, розвитку торгівлі та розширенню економічних зв'язків між країнами.

Водночас у межах всеосяжного стратегічного партнерства москва зацікавлена у продовженні постачання північнокорейських озброєнь, боєприпасів та їхніх компонентів.

Своєю чергою, керівництво КНДР розраховує отримати від росії промислове обладнання, сировину, фінансові ресурси та доступ до технологій. Окремий інтерес для Пхеньяна становить набуття північнокорейськими військовослужбовцями досвіду ведення сучасної війни.

Чому позиція москви щодо Південної Кореї викликала обурення Пхеньяна

У жовтні представники російського міністерства закордонних справ також висловлювали зацікавленість у поступовій нормалізації відносин із Південною Кореєю. Зокрема, андрій руденко заявляв про готовність москви вітати практичні кроки Сеула щодо відновлення двосторонніх відносин. Крім того, російська сторона допускала можливість відновлення прямого авіасполучення між країнами.

Такі заяви пролунали на тлі тривалого протистояння між Північною та Південною Кореєю, а також поглиблення військово-політичного співробітництва між москвою та Пхеньяном.

За інформацією ГУР, у керівництві КНДР розцінили позицію російської дипломатії як таку, що не відповідає характеру союзницьких відносин між двома державами.

Чи означає рішення Кім Чен Ина розрив союзу з росією

Попри виникнення дипломатичних суперечностей, наразі немає інформації про наміри Пхеньяна розірвати договір про всеосяжне стратегічне партнерство з росією або остаточно припинити військове співробітництво.

При цьому залишаються невідомими терміни дії запроваджених обмежень, а також умови, за яких північнокорейське керівництво може погодитися на відновлення військової допомоги москві. Офіційної публічної реакції кремля та Пхеньяна на оприлюднені українською розвідкою відомості наразі немає.

Контекст

У червні 2024 року росія та Північна Корея підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає, зокрема, надання взаємної військової допомоги у разі збройного нападу на одну зі сторін. Після укладення документа військове співробітництво між москвою та Пхеньяном суттєво посилилося. КНДР стала одним із ключових зовнішніх постачальників озброєнь та боєприпасів для росії, а згодом направила своїх військовослужбовців для участі у бойових діях проти України.

Співпраця двох держав неодноразово ставала предметом критики з боку України, США, Європейського Союзу та Південної Кореї, які наголошували на загрозах, пов'язаних із поглибленням військових зв'язків між москвою та Пхеньяном, як для європейської безпеки, так і для стабільності на Корейському півострові.

Нагадаємо

Дещо раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що військова співпраця росії та КНДР загрожує безпеці Європи.