Режисерка "Сутінків" (Twilight) Кетрін Гардвік була настільки здивована вибором Роберта Паттінсона на роль Джеймса Бонда, що "ледве не впала з ліжка" - того самого, на якому актор проходив прослуховування для її фільму про вампірів 2008 року. Про це УНН пише з посиланням на The Independent.

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"Я просто не думала, що вони оберуть його через "Бетмена", він такий знаменитий, і їм подобається брати невідомих", - сказала Гардвік у The Kyle Buchanan Show.

"Я мало не впала з ліжка, і це те саме ліжко, на якому Роб і Крістен проходили перше прослуховування і знімали сцену поцілунку. Це було дуже дивно. Він упав з ліжка під час прослуховування і приземлився на підлогу, тож це було досить круто", - сказала вона.

Паттінсон грає Едварда Каллена, столітнього вампіра, який закохується в Беллу Свон, героїню Крістен Стюарт, у фільмі "Сутінки", екранізації роману Стефані Маєр. Фільм став світовим касовим хітом, породивши чотири сіквела і зробивши Паттінсона та Стюарт двома з найвідоміших молодих зірок кінця 2000-х.

Проте Гардвік не одразу переконалася в його здібностях, коли Паттінсон прийшов на прослуховування в "розстебнутій" сорочці та з "розтріпаним чубчиком".

"Наступного дня я подивилася запис їхньої спільної роботи і подумала: "У цьому є хімія, та іскра, яка нам дійсно потрібна, це має рухатися"", — сказала вона у подкасті The Big Hit Show у 2022 році.

З приводу того, що Паттінсон отримав роль агента 007, Гардвік похвалила якості, які відрізняють його від інших акторів. "Він дуже емоційний, цікавий і в ньому відбувається багато всього", - сказала вона. "Він дивний та оригінальний. Він не вписується у рамки. Він не боїться говорити божевільні речі, і це мені подобається", - зазначила режисерка.

Гардвік також розповіла історію створення тепер вже вірусного рефренсу на Джеймса Бонда в "Сутінках", натхненного появою Паттінсона на знімальному майданчику.

У фільмі Ерік Йоркі у виконанні Джастіна Чона оголошує, що тема випускного балу у школі – Монте-Карло. "Азартні ігри, смокінги та Бонд. Джеймс Бонд". Потім камера переключається на Едварда Каллена у виконанні Паттінсона у сонцезахисних окулярах.

"Ви, напевно, бачили цю сцену в інтернеті, де ми говоримо: "Бонд, Джеймс Бонд", а потім переключаємося на Роба, - сказала Гардвік. - Це була єдина сцена, де я подумала: "Давайте того дня одягнемо сонцезахисні окуляри"".

Вона пояснила, що Чон частково імпровізував цю репліку, побачивши, як Паттінсон виходить із машини. "Він вийшов з машини і виглядав настільки елегантно, що це надихнуло нас на фразу: Бонд, Джеймс Бонд. Це було круто, - сказала вона. - Нам справді здалося, що він схожий на Джеймса Бонда. Думаю, ми бачили майбутнє".

Доповнення

Зараз Паттінсон готується змінити свої вампірські ікла та плащ Готема на ліцензію Бонда на вбивство, замінивши Деніела Крейга, який завершив свою кар'єру в ролі агента 007 фільмом "Не час помирати" (No Time to Die) у 2021 році.

Паттінсон - сьомий актор, який зіграє британського шпигуна в офіційній серії фільмів, після Шона Коннері, Джорджа Лезенбі, Роджера Мура, Тімоті Далтона, Пірса Броснана та Крейга.

Його перший фільм у ролі агента 007 буде знятий режисером Дені Вільньовом. Вони разом працювали над "Дюною: Частина 3" (Dune: Part Three). Сценарій пише Стівен Найт, творець серіалу "Гострі картузи".

Цей фільм стане першою частиною про Джеймса Бонда, знятою під творчим контролем Amazon MGM Studios після угоди з давніми хранителями франшизи Барбарою Брокколі та Майклом Дж. Вілсоном, укладеної до 2025 року.

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