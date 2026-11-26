Країни НАТО очікують, що США відкладуть остаточне рішення щодо скорочення чисельності військ у Європі після початку грудня, повідомили джерела, знайомі з цим питанням, на тлі того, як адміністрація Трампа знову зосереджується на забезпеченні мирної угоди щодо війни рф проти України. Про це УНН пише з посиланням на Bloomberg.

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Джерела сказали, що покращення зв'язків між США та НАТО в останні тижні також призвело до очікуваного відтермінування. Окрім того, США позитивно ставляться до прагнень країн НАТО збільшити витрати на оборону та хочуть використовувати свої бази в Європі для проєктування сили на Близькому Сході та в інших місцях.

Країни-союзники очікували рішення на початку грудня, але тепер вважають, що США почекають до кінця місяця або після Нового року, повідомили джерела. На прохання про коментар представник Пентагону сказав, що відомству нічого не потрібно оголошувати, і його перегляд позиції триває.

Пентагон розпочав перегляд військової присутності США в Європі

Союзники розглядають потенційне відтермінування як ще один обнадійливий знак після того, як офіційні особи США заявили, що вони не будуть продовжувати погрози різко скоротити чисельність військ на континенті. Міністр оборони США Піт Гегсет шокував союзників на початку цього року своєю заявою про те, що США переглядають свою військову присутність, і деякі чиновники побоювалися, що президент США Дональд Трамп скоротить чисельність військ на 25 000 осіб - понад чверть від 80 000, які зараз базуються там.

Союзники тепер вважають, що скорочення становитимуть близько 5 000 військовослужбовців, повідомляло раніше Bloomberg.

США розпочали нову спробу знайти вирішення війни росії в Україні, цього разу з більшою участю Європи, ніж раніше. Вимоги росії включають думки щодо того, де мають бути розміщені війська НАТО на континенті.

путін може використати мирні переговори для вимоги повернення НАТО до рівня 1997 року - ЗМІ

Минулого тижня в НАТО заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі заявив, що США "будуть готові адаптуватися, щоб підтримати ці мирні переговори". Він відповідав на запитання про те, чи будуть вимоги росії враховані під час перегляду США своєї військової присутності.

Очікується, що більшість скорочень буде здійснено в Німеччині, де розміщено найбільший контингент американських військ у Європі. Очікується, що країни на східному фланзі, особливо Польща, отримають більше військ.

НАТО розглядає посилення військової присутності в Європі після інциденту в Польщі