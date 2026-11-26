Українські підприємства розробили новий всюдихід "Мангуст" для потреб Сил оборони, який уже проходить польові випробування у військових підрозділах. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Конструкторське бюро "БЕРИЛ" спільно з підприємством "РИВЕНІС" створило транспортний засіб за запитом українських військових. Його призначення – перевезення особового складу, доставлення вантажів, евакуація поранених та виконання спеціальних завдань.

Розробники адаптували машину для пересування бездоріжжям, подолання водних перешкод та експлуатації незалежно від пори року.

Характеристики нового українського багі

"Мангуст" здатний розвивати швидкість понад 100 км/год, має запас ходу 200 км та вантажопідйомність щонайменше 600 кг. Машина може перевозити до 4 осіб або евакуювати 2 поранених.

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Всюдихід отримав посилену ходову частину, збільшений дорожній просвіт та лебідку. Розробники також передбачили можливість встановлення додаткового захисного обладнання, засобів зв'язку та навігації.

За словами представника КБ "БЕРИЛ", машину розробили відповідно до вимог Командування Сил логістики ЗСУ. Однією з її особливостей є можливість ремонту силами самого екіпажу.

Паралельно з проведенням польових випробувань українські підприємства завершили підготовку до серійного виробництва "Мангуста", щоб забезпечити потреби військових у таких транспортних засобах.

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