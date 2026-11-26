В Украине разработали военный багги «Мангуст», который разгоняется до более чем 100 км/ч и эвакуирует раненых
Киев • УНН
Новый вездеход «Мангуст» проходит полевые испытания в военных подразделениях. Он перевозит до четырех человек или двух раненых.
Украинские предприятия разработали новый вездеход «Мангуст» для нужд Сил обороны, который уже проходит полевые испытания в воинских подразделениях. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.
Детали
Конструкторское бюро «БЕРИЛ» совместно с предприятием «РИВЕНИС» создало транспортное средство по запросу украинских военных. Его предназначение — перевозка личного состава, доставка грузов, эвакуация раненых и выполнение специальных задач.
Разработчики адаптировали машину для передвижения по бездорожью, преодоления водных преград и эксплуатации независимо от времени года.
Характеристики нового украинского багги
«Мангуст» способен развивать скорость свыше 100 км/ч, имеет запас хода 200 км и грузоподъёмность не менее 600 кг. Машина может перевозить до 4 человек или эвакуировать 2 раненых.
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Вездеход получил усиленную ходовую часть, увеличенный дорожный просвет и лебёдку. Разработчики также предусмотрели возможность установки дополнительного защитного оборудования, средств связи и навигации.
По словам представителя КБ «БЕРИЛ», машину разработали в соответствии с требованиями Командования Сил логистики ВСУ. Одной из её особенностей является возможность ремонта силами самого экипажа.
Параллельно с проведением полевых испытаний украинские предприятия завершили подготовку к серийному производству «Мангуста», чтобы обеспечить потребности военных в таких транспортных средствах.
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