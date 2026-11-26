22-летний украинец, который 25 ноября совершил самосожжение в центре Варшавы, по данным СМИ, требовал равного отношения к гражданам Украины и Польши. Об этом сообщает польское издание Fakt, пишет УНН.

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Журналисты выяснили, что пострадавший — 22-летний Эдвард, студент Варшавского политехнического университета. При себе он имел документы, в которых изложил свои требования.

По информации издания, молодой человек хотел, чтобы к гражданам Украины в Польше относились так же, как к полякам.

На помощь украинцу пришли прохожие и сотрудники Службы государственной охраны Польши. Мужчина получил тяжелые ожоги, однако во время госпитализации находился в сознании и общался с медиками.

Что известно о состоянии украинца и расследовании

Польский сенатор Гжегож Схетина в эфире телеканала TVP подтвердил украинское гражданство пострадавшего, сославшись на информацию польского МВД.

Мы располагаем информацией от Министерства внутренних дел и администрации о том, что это был молодой человек, украинец с Картой поляка. Он находится в очень тяжелом состоянии — заявил сенатор.

В то же время Схетина отметил, что мотивы поступка мужчины официально еще не установлены. Польская полиция продолжает расследовать обстоятельства инцидента.

Мужчина, совершивший самосожжение в Варшаве, вероятно, является украинцем — СМИ