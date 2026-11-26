22-річний українець, який 25 листопада вчинив самоспалення у центрі Варшави, за даними ЗМІ, вимагав рівного ставлення до громадян України та Польщі. Про це повідомляє польське видання Fakt, пише УНН.

Деталі

Журналісти з'ясували, що постраждалий – 22-річний Едвард, студент Варшавського політехнічного університету. Він мав із собою документи, в яких виклав свої вимоги.

За інформацією видання, молодий чоловік хотів, щоб до громадян України в Польщі ставилися так само, як до поляків.

На допомогу українцю прийшли перехожі та співробітники Служби державної охорони Польщі. Чоловік отримав тяжкі опіки, однак під час госпіталізації перебував при свідомості та спілкувався з медиками.

Що відомо про стан українця та розслідування

Польський сенатор Гжегож Схетина в ефірі телеканалу TVP підтвердив українське громадянство постраждалого, пославшись на інформацію польського МВС.

Маємо інформацію від Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, що це був молодий чоловік, українець із Картою поляка. Він перебуває у дуже тяжкому стані – заявив сенатор.

Водночас Схетина зазначив, що мотиви вчинку чоловіка офіційно ще не встановили. Польська поліція продовжує розслідувати обставини інциденту.

Чоловік, який вчинив самоспалення у Варшаві, ймовірно, є українцем – ЗМІ