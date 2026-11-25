Чоловік, який вчинив самоспалення біля Президентського палацу у Варшаві 25 листопада, ймовірно, є громадянином України та має Карту поляка. Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita, пише УНН.

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Інформацію про походження постраждалого озвучив польський сенатор від "Громадянської коаліції" Гжегож Схетина в ефірі телеканалу TVP Info. Він послався на дані Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі.

Маємо інформацію від МВС, що це був молодий чоловік, українець із Картою поляка. Він у дуже тяжкому стані – повідомив сенатор.

Що відомо про постраждалого

За інформацією польських ЗМІ, чоловіка госпіталізували. Першими йому надали допомогу співробітники Служби державної охорони Польщі, які перебували поблизу Президентського палацу.

Наразі польські правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Окремого офіційного підтвердження громадянства постраждалого від поліції чи польського МВС поки немає.

У Варшаві чоловік вчинив самопідпал навпроти Президентського палацу