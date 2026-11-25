Україна за січень – жовтень 2026 року збільшила експорт нафти у грошовому вираженні в 11 разів – до 269 млн доларів. Фізичні обсяги постачання зросли у вісім разів, перевищивши 422 тис. тонн. Основними покупцями української сировини стали Словаччина, Румунія та Угорщина.

УНН розібрався, скільки Україна заробляє на продажу нафти, чому змушена експортувати сировину замість готового пального та які наслідки це може мати для економіки й енергетичної безпеки країни.

Україна встановлює рекорди з експорту нафти

За даними Державної митної служби протягом десяти місяців 2026 року Україна експортувала до країн Європейського Союзу 422 779 тонн нафти загальною вартістю близько 269 млн доларів. За аналогічний період минулого року вартість експорту становила лише 24,2 млн доларів.

Для української нафтовидобувної галузі нинішні показники — безпрецедентні. У 2021 році Україна продала за кордон близько 90 тис. тонн нафти, а за підсумками всього 2025 року – 181 тис. тонн. Таким чином, за десять місяців 2026 року країна експортувала у понад 2,3 раза більше нафтової сировини, ніж за весь попередній рік.

Якщо ми поглянемо на динаміку експорту української нафти, то побачимо наступне:

За оцінкою аналітиків нафтового ринку, до кінця 2026 року експорт української нафти може сягнути півмільйона тонн, що стане історичним максимумом.

Однак одразу зауважимо, що збільшення експорту не означає пропорційного зростання видобутку. Значною мірою йдеться про переорієнтацію сировини, яка раніше могла використовуватися для виробництва пального всередині країни, на зовнішні ринки.

Хто купує українську нафту в світі

Практично весь український нафтовий експорт у 2026 році припадає на три країни Європейського Союзу. Найбільшим покупцем залишається Словаччина, яка забезпечує понад дві третини вартості постачань.

За рік вартість постачань української нафти до Словаччини збільшилася приблизно у вісім разів, а до Румунії — майже у 38 разів. Угорщина стала новим напрямком експорту порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Українські постачальники також розглядають можливість виходу на ринки Польщі та Чехії. З потенційними покупцями вже тривають перемовини.

Розширення географії експорту дозволило б українським нафтовидобувним підприємствам зменшити залежність від окремих покупців. Наразі ж висока концентрація постачань створює ризики, пов'язані зі змінами попиту, умов контрактів та доступності переробних потужностей у країнах-партнерах.

За скільки Україна продає нафту за кордон

З огляду на загальну вартість та фізичний обсяг експорту, середня розрахункова вартість тонни української нафти за десять місяців 2026 року становила близько 636 доларів, або приблизно 87 доларів за барель. Однак вартість окремих партій може відрізнятися залежно від характеристик сировини, її густини, вмісту сірки, умов постачання, логістичних витрат та кон'юнктури світового ринку.

За даними Управління енергетичної інформації США (EIA), у жовтні 2026 року середня спотова ціна нафти марки Brent становила близько 124 доларів за барель. Але безпосередньо порівнювати цей показник із середньою вартістю українського експорту за десять місяців некоректно через різні звітні періоди та характеристики сировини. Крім того, Міністерство економіки та довкілля України визначило фактичну ціну реалізації нафти й газового конденсату для розрахунку рентної плати за жовтень 2026 року на рівні 35 440,15 грн за тонну без ПДВ.

Чому Україна збільшила експорт нафтової сировини

Однією з головних причин стрімкого зростання експорту стали наслідки російських атак на українську нафтопереробну промисловість.

За словами директора ExPro Consulting Геннадія Кобаля, у 2026 році внаслідок російських обстрілів зупинилася робота Кременчуцького нафтопереробного заводу. До початку повномасштабної війни підприємство забезпечувало значну частину внутрішнього виробництва бензину та дизельного пального. Пошкодження нафтопереробних потужностей суттєво обмежило можливості використання сировини українського видобутку.

Нафтовидобувні підприємства не можуть без наслідків призупиняти виробничі процеси через відсутність внутрішнього попиту. Скорочення видобутку означало б втрату доходів, погіршення фінансового становища компаній та необхідність додаткових витрат на подальше відновлення виробництва. Тому експорт став одним із головних способів збереження діяльності галузі. Продаж нафти за кордон дозволяє підприємствам отримувати кошти для фінансування поточної роботи, сплати податків, обслуговування обладнання та інвестицій у видобуток.

Чому Україна продає нафту замість готового палива

Проблема залежності від імпортних нафтопродуктів існувала в Україні ще до початку повномасштабної війни. Власне виробництво не забезпечувало всіх потреб внутрішнього ринку, особливо щодо дизельного пального. Після російського вторгнення у 2022 році та пошкодження нафтопереробної інфраструктури ця залежність суттєво посилилася.

Однією з можливих альтернатив прямому експорту сировини могла б стати давальницька переробка нафти за кордоном, так званий толінг.

За такої моделі українське підприємство передає нафту іноземному заводу для переробки, оплачує відповідні послуги та отримує готові нафтопродукти для подальшої реалізації. Однак, за інформацією галузевих видань, європейські нафтопереробні підприємства не виявили достатньої зацікавленості в такій формі співпраці з українськими компаніями. У результаті виробники зосередилися на прямому продажу сировини, а потреби внутрішнього ринку задовольняються переважно шляхом закупівлі готових нафтопродуктів за кордоном.

Скільки Україна витрачає на імпорт пального

За інформацією Консалтингової групи "А-95", протягом січня – жовтня 2026 року Україна імпортувала близько 5,3 млн тонн дизельного пального, що на 3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Імпорт автомобільних бензинів за цей самий період збільшився на 12% – до 1,42 млн тонн.

Найбільшими постачальниками бензину за десять місяців 2026 року стали:

Литва — 460 тис. тонн;

Польща — 290 тис. тонн;

Румунія — 280 тис. тонн;

Німеччина — 180 тис. тонн;

Греція — 110 тис. тонн.

Одним із ключових постачальників дизельного пального залишається польський концерн ORLEN, який за десять місяців спрямував до України понад 1,4 млн тонн відповідної продукції.

Крім того, за даними аналітичного центру DiXi Group, лише за перше півріччя 2026 року Україна витратила 4,6 млрд доларів на імпорт нафти та нафтопродуктів, крім сирих. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року витрати зросли на 63,5%. За той самий період експорт сирої нафти та сирих нафтопродуктів приніс Україні близько 98,6 млн доларів.

Іншими словами, витрати на закупівлю несирих нафтопродуктів за кордоном у першому півріччі перевищували вартість експорту нафтової сировини майже у 47 разів. Хоча ці товарні категорії не можна порівнювати цілком, таке співвідношення демонструє масштаб залежності України від зовнішніх постачань.

Чи вплине зростання експорту нафти на ціни на АЗС

Збільшення обсягів продажу української нафти за кордон саме по собі не створює передумов для зниження роздрібних цін на пальне.

В умовах високої імпортозалежності вартість бензину та дизеля на українських АЗС визначають насамперед ціни на європейських ринках нафтопродуктів, курс гривні до іноземних валют, податкове навантаження, витрати на транспортування та торгівельні націнки. Зростання світових цін або порушення міжнародних ланцюгів постачання можуть призвести до подорожчання пального в Україні незалежно від обсягів власного нафтовидобутку.

Відновлення внутрішньої переробки могло б посилити конкуренцію на паливному ринку та зменшити окремі логістичні витрати. Проте наявність власних НПЗ також не гарантує автоматичного здешевлення пального, оскільки його собівартість залежить від багатьох економічних чинників.

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Що отримує та що втрачає українська економіка від експорту сирої нафти

Експорт сирої нафти забезпечує Україні валютні надходження, допомагає підтримувати роботу нафтовидобувної промисловості, зберігати робочі місця та розвивати торговельні відносини з країнами ЄС. Але відсутність достатніх можливостей внутрішньої переробки обмежує створення доданої вартості в Україні.

Переробка нафти дозволила б Києву виробляти бензин, дизельне та авіаційне пальне, бітум та інші продукти, які використовують у транспорті, промисловості й будівництві. Коли ж Україна експортує сировину та закуповує готові нафтопродукти, значна частина економічної діяльності, пов'язаної з переробленням, здійснюється за межами країни.

Окремою проблемою залишається енергетична безпека. Залежність від зовнішніх постачальників робить український ринок чутливим до міжнародних криз, дефіциту нафтопродуктів та логістичних обмежень.

Чи зможе Україна відновити власну нафтопереробку у 2027 році

Експерти пояснюють, що подальший розвиток української нафтової галузі залежатиме від безпекової ситуації, можливостей відновлення промислових підприємств, доступності фінансування та економічної доцільності інвестицій. Одним із потенційних напрямків може стати розвиток малих та модульних нафтопереробних підприємств. Але варто розуміти, що такі проєкти потребують значних капіталовкладень, сучасних технологій, дотримання екологічних вимог та забезпечення належної якості готового пального.

Іншим варіантом залишається поглиблення співпраці з європейськими нафтопереробними компаніями, зокрема пошук партнерів для реалізації спільних інвестиційних проєктів.

Але у короткостроковій перспективі експорт сирої нафти залишатиметься одним зі способів адаптації української нафтовидобувної галузі до умов війни.