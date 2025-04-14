Чеська Республіка

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25207 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 153292 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137290 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133393 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133698 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195895 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77491 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164574 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116752 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Для президента Словаччини "коаліція охочих" не має ефекту: вважає, що треба діяти на рівні ЄС та НАТО

Президент Словаччини розкритикував створення окремих груп підтримки України, наголошуючи на важливості спільних дій у рамках ЄС і НАТО. Він закликав до єдності замість «псевдогруп».

Політика • 14 квітня, 12:45 • 5238 перегляди

У Чехії побоюються напливу українських ветеранів після війни: країна готується до інтеграції та ризиків

Влада Чехії готується до прибуття українських ветеранів, які хочуть возз'єднатися з родинами. Є побоювання щодо безпеки та інтеграції, але розробляються програми підтримки.

Суспільство • 14 квітня, 10:08 • 5520 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

Угорщина та Словаччина потерпають від ящуру, що призвело до закриття кордонів з сусідніми країнами. Влада намагається стримати поширення хвороби серед худоби.

Новини Світу • 13 квітня, 13:46 • 11299 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

Хакери часто повертаються до зламаних мереж, якщо не усунено причини злому. Експерти CERT-UA закликали врахувати помилки користувачів, які спричиняють повторні кібератаки.

Кримінал та НП • 11 квітня, 09:37 • 63374 перегляди

"Ще одна гаряча точка": Британія вважає, що путін може спровокувати війну на Балканах

Девід Леммі закликає ЄС прискорити вступ балканських країн, щоб протистояти впливу рф. кремль намагається використати напруженість для дестабілізації регіону.

Війна • 10 квітня, 02:51 • 11285 перегляди

Чехія передала Україні всі свої танки Т-72M1

Чехія передала Україні останні придатні до використання танки Т-72M1 наприкінці березня – на початку квітня. Чеська армія повністю перейшла на німецькі Leopard.

Війна • 9 квітня, 19:25 • 9671 перегляди

Житло в ЄС стрімко дорожчає: ціни на купівлю зросли на 5%, оренда – на понад 3%

З 2010 року найбільше зростання цін на житло відбулося в Угорщині (+234%) та Естонії (+228%).

Новини Світу • 9 квітня, 08:13 • 10303 перегляди

Українки розписали нічию з Чехією у Лізі націй - 1:1

Жіноча збірна України зіграла внічию з Чехією (1:1) у виїзному матчі Ліги націй. Анна Петрик реалізувала пенальті, і Україна зберегла лідерство в групі з 10 очками.

Спорт • 8 квітня, 20:35 • 7295 перегляди

Син Трампа відвідає Румунію за тиждень до нових президентських виборів - ЗМІ

Дональд Трамп-молодший відвідає Румунію 28 квітня в рамках східноєвропейського туру. Візит відбудеться за тиждень до першого туру президентських виборів.

Новини Світу • 8 квітня, 10:48 • 7902 перегляди

Акаунт прем’єра Чехії Фіали у соцмережі X зламали

Акаунт прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали у соцмережі X зламали, поширивши фейки про напад росіян. Поліція розслідує інцидент та з'ясовує, як зловмисники обійшли захист.

Новини Світу • 8 квітня, 10:23 • 8724 перегляди

Український дзюдоїст Михайло Свідрак виборов "золото" на Кубку Європи у Хорватії

Український дзюдоїст Михайло Свідрак виборов золоту медаль на Кубку Європи у Хорватії. Він переміг азербайджанця Каріма Аллахвердієва та інших суперників.

Спорт • 8 квітня, 08:41 • 10231 перегляди

Сьогодні День любителів зоопарку: як звіринці захищають тварин під час війни в Україні

Зоопарки України стали прихистком для тварин з гарячих точок. Евакуація, лікування та міжнародна допомога – ключові аспекти захисту тварин.

Суспільство • 8 квітня, 06:46 • 444847 перегляди

Європейські країни можуть відправити українських біженців додому після припинення війни

Європейські країни можуть переглянути статус українських біженців після припинення війни. Немає чіткого плану дій щодо їхнього перебування в ЄС після завершення конфлікту.

Новини Світу • 7 квітня, 10:16 • 12640 перегляди

Зеленський про удар по Кривому Рогу і реакцію США: бояться слова "російська"

Володимир Зеленський розкритикував посла США за слабку реакцію на удар рф по Кривому Рогу. Він подякував іншим країнам за підтримку та закликав до посилення санкцій.

Війна • 5 квітня, 12:00 • 21827 перегляди

Іноземні партнери України відреагували на жорстокий удар рф по мирних людях у Кривому Розі

Вчора росія завдала удару по Кривому Рогу. Загинуло щонайменше 19 людей, з них 9 дітей. Світова спільнота висловила співчуття родинам загиблих та засудила російську агресію.

Війна • 5 квітня, 08:12 • 288162 перегляди

Карлів університет залишає X через зміни в політиці соцмережі

Найбільший університет Чехії вирішив залишити соцмережу X, зосереджуючись на інших платформах, таких як Facebook та Instagram. Причиною стали зміни в політиці X.

Новини Світу • 2 квітня, 04:13 • 12853 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

Представники парламентів 17 країн ЄС та депутати Європарламенту прибули до Києва. Візит є символом підтримки, солідарності та довіри до України.

Політика • 31 березня, 11:39 • 149519 перегляди

У Чехії надзвичайний стан: потяг з бензолом зійшов з рейок, сталось забруднення

В Оломоуці оголошено надзвичайний стан через аварію потяга з бензолом. Близько 350 тонн токсичної речовини витекло в ґрунтові води, що є найбільшим забрудненням у світі.

Новини Світу • 30 березня, 10:07 • 42349 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.

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У рамках чеської ініціативи Україні цього року можуть надати стільки ж боєприпасів, як і минулого - Фіала

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що чеська ініціатива з постачання боєприпасів може забезпечити Україну такою ж кількістю, як і минулого року. Він наголосив на єдності Європи у підтримці України.

Війна • 27 березня, 13:50 • 17892 перегляди

ЄС збільшив закупівлі ЗПГ і трубопровідного газу з росії на 18% - ЗМІ

Країни ЄС збільшили закупівлі газу з рф на 18% у 2024 році, попри санкції. Єврокомісія планує представити план відмови від російських енергоносіїв.

Новини Світу • 27 березня, 10:48 • 21646 перегляди

Збої у роботі застосунку "Укрзалізниці": як вирішити найпоширеніші проблеми

Укрзалізниця відновлює онлайн продаж квитків після збою, але пасажири скаржаться на проблеми. Інструкції щодо придбання, повернення та дій у разі втрати квитка.

Суспільство • 27 березня, 08:23 • 36500 перегляди

Міністерка праці Норвегії: понад 30% українських біженців вже працевлаштовані

Близько 30% українців, які знайшли прихисток у Норвегії, вже працевлаштовані. Програма адаптації допомагає їм вивчати мову та культуру для успішної інтеграції.

Політика • 26 березня, 12:00 • 41121 перегляди

У Чехії пролунали вибухи на складі боєприпасів, є постраждалий

У Чехії 25 березня стався вибух на складі боєприпасів. Є один постраждалий, на місці працюють 11 пожежних розрахунків, мешканців евакуювали.

Новини Світу • 25 березня, 11:16 • 15215 перегляди

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Країни-партнери виділили 20 мільйонів євро на закупівлю тактичних розвідувальних дронів для Сил оборони. Очікується, що техніка буде поставлена протягом трьох місяців.

Війна • 24 березня, 10:32 • 121505 перегляди

Зеленський поїхав на схід України

Володимир Зеленський прибув на схід України, відвідавши Донецьку область. Він зустрівся з українськими воїнами з полковником Павлом Палісою, заступником керівника Офісу Президента.

Війна • 22 березня, 09:49 • 21175 перегляди

Окупанти скинули щонайменше 6 авіабомб на Сумщину: дві людини загинули, ще дві - поранені

21 березня окупанти скинули 6 авіабомб на Краснопілля, Сумська область. Двоє людей загинули, двоє поранені, зруйновано будинки. Також атаковано мотоцикл у Рожковичі, є поранені.

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Зеленський повідомив, які умови припинення вогню можуть обговорюватися у Саудівській Аравії

Україна підтримає кроки до припинення вогню. На зустрічі в Саудівській Аравії обговорять припинення ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

Політика • 21 березня, 17:34 • 20429 перегляди

Зеленський про зустріч з США в Саудівській Аравії: буде міністр оборони Умєров

Українська команда, включно з міністром оборони, зустрінеться з американською в Саудівській Аравії. Зеленський висловив сподівання на прогрес у питанні припинення вогню.

Війна • 21 березня, 15:29 • 16165 перегляди

Зеленський: ООН не може бути альтернативою військовому контингенту для захисту України

Президент Зеленський наголосив, що ООН не є альтернативою військовому контингенту чи гарантіям безпеки для України. За його словами, росія не боїться ООН.

Війна • 21 березня, 15:08 • 13977 перегляди