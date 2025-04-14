Чеська Республіка

Президент Словаччини розкритикував створення окремих груп підтримки України, наголошуючи на важливості спільних дій у рамках ЄС і НАТО. Він закликав до єдності замість «псевдогруп».
Влада Чехії готується до прибуття українських ветеранів, які хочуть возз'єднатися з родинами. Є побоювання щодо безпеки та інтеграції, але розробляються програми підтримки.
Угорщина та Словаччина потерпають від ящуру, що призвело до закриття кордонів з сусідніми країнами. Влада намагається стримати поширення хвороби серед худоби.
Хакери часто повертаються до зламаних мереж, якщо не усунено причини злому. Експерти CERT-UA закликали врахувати помилки користувачів, які спричиняють повторні кібератаки.
Девід Леммі закликає ЄС прискорити вступ балканських країн, щоб протистояти впливу рф. кремль намагається використати напруженість для дестабілізації регіону.
Чехія передала Україні останні придатні до використання танки Т-72M1 наприкінці березня – на початку квітня. Чеська армія повністю перейшла на німецькі Leopard.
З 2010 року найбільше зростання цін на житло відбулося в Угорщині (+234%) та Естонії (+228%).
Жіноча збірна України зіграла внічию з Чехією (1:1) у виїзному матчі Ліги націй. Анна Петрик реалізувала пенальті, і Україна зберегла лідерство в групі з 10 очками.
Дональд Трамп-молодший відвідає Румунію 28 квітня в рамках східноєвропейського туру. Візит відбудеться за тиждень до першого туру президентських виборів.
Акаунт прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали у соцмережі X зламали, поширивши фейки про напад росіян. Поліція розслідує інцидент та з'ясовує, як зловмисники обійшли захист.
Український дзюдоїст Михайло Свідрак виборов золоту медаль на Кубку Європи у Хорватії. Він переміг азербайджанця Каріма Аллахвердієва та інших суперників.
Зоопарки України стали прихистком для тварин з гарячих точок. Евакуація, лікування та міжнародна допомога – ключові аспекти захисту тварин.
Європейські країни можуть переглянути статус українських біженців після припинення війни. Немає чіткого плану дій щодо їхнього перебування в ЄС після завершення конфлікту.
Володимир Зеленський розкритикував посла США за слабку реакцію на удар рф по Кривому Рогу. Він подякував іншим країнам за підтримку та закликав до посилення санкцій.
Вчора росія завдала удару по Кривому Рогу. Загинуло щонайменше 19 людей, з них 9 дітей. Світова спільнота висловила співчуття родинам загиблих та засудила російську агресію.
Найбільший університет Чехії вирішив залишити соцмережу X, зосереджуючись на інших платформах, таких як Facebook та Instagram. Причиною стали зміни в політиці X.
Представники парламентів 17 країн ЄС та депутати Європарламенту прибули до Києва. Візит є символом підтримки, солідарності та довіри до України.
В Оломоуці оголошено надзвичайний стан через аварію потяга з бензолом. Близько 350 тонн токсичної речовини витекло в ґрунтові води, що є найбільшим забрудненням у світі.
У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.
Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що чеська ініціатива з постачання боєприпасів може забезпечити Україну такою ж кількістю, як і минулого року. Він наголосив на єдності Європи у підтримці України.
Країни ЄС збільшили закупівлі газу з рф на 18% у 2024 році, попри санкції. Єврокомісія планує представити план відмови від російських енергоносіїв.
Укрзалізниця відновлює онлайн продаж квитків після збою, але пасажири скаржаться на проблеми. Інструкції щодо придбання, повернення та дій у разі втрати квитка.
Близько 30% українців, які знайшли прихисток у Норвегії, вже працевлаштовані. Програма адаптації допомагає їм вивчати мову та культуру для успішної інтеграції.
У Чехії 25 березня стався вибух на складі боєприпасів. Є один постраждалий, на місці працюють 11 пожежних розрахунків, мешканців евакуювали.
Країни-партнери виділили 20 мільйонів євро на закупівлю тактичних розвідувальних дронів для Сил оборони. Очікується, що техніка буде поставлена протягом трьох місяців.
Володимир Зеленський прибув на схід України, відвідавши Донецьку область. Він зустрівся з українськими воїнами з полковником Павлом Палісою, заступником керівника Офісу Президента.
21 березня окупанти скинули 6 авіабомб на Краснопілля, Сумська область. Двоє людей загинули, двоє поранені, зруйновано будинки. Також атаковано мотоцикл у Рожковичі, є поранені.
Україна підтримає кроки до припинення вогню. На зустрічі в Саудівській Аравії обговорять припинення ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі.
Українська команда, включно з міністром оборони, зустрінеться з американською в Саудівській Аравії. Зеленський висловив сподівання на прогрес у питанні припинення вогню.
Президент Зеленський наголосив, що ООН не є альтернативою військовому контингенту чи гарантіям безпеки для України. За його словами, росія не боїться ООН.