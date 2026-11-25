Чеський голосовий помічник на базі штучного інтелекту, який отримав ім'я "ШІ-онука Елішка" (AI Granddaughter Eliška), покликаний допомогти людям похилого віку впоратися з самотністю і організувати повсякденне життя. Про це у вівторок розповіли журналістам представники проєкту, передає УНН із посиланням на Радіо Прага.

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ШІ-сервіс працює цілодобово за звичайним стільниковим або стаціонарним телефонним зв'язком: для його використання не потрібно ні підключення до інтернету, ні встановлення будь-яких додатків. Система прив'язує історію діалогів до телефонного номера абонента, тому вона здатна "пам'ятати" зміст попередніх розмов. ШІ-співрозмовник призначений не тільки для постояльців будинків для людей похилого віку, але і для інших людей похилого віку, яким може знадобитися допомога вдома.

"Навіть у літньої людини, оточеної сім'єю, що любить і отримує необхідний догляд, протягом дня можуть виникати моменти, коли йому не вистачає простого спілкування або хочеться чимось поділитися. Саме в цьому ми бачимо цінність "Елішки". Ми не прагнемо замінити реальні людські стосунки; наша мета – запропонувати додатковий спосіб зв'язку", – зазначила Данієла Лускова, експерт-куратор проекту та директор будинку для людей похилого віку "Біржичка". За її словами, це поки що єдиний подібний продукт у Чеській Республіці.

Представники проєкту повідомили, що пілотне тестування, проведене більш ніж у п'яти закладах соціального обслуговування, показало: люди похилого віку здатні легко прийняти "віртуальну онучку" і налагодити з нею спілкування. Більше того, 91% дзвінків переростав у повноцінні розмови, а майже третина з них припадала на неробочий час. Як пояснюють творці, ШІ-онука Елішка може сама телефонувати користувачеві – наприклад, щоб нагадати про необхідність випити води або прийняти ліки. Крім того, сервіс передбачає відстеження змін у поведінці клієнта: у разі виникнення проблем система може сповістити сім'ю або персонал з домашнього догляду, діючи згідно з встановленим регламентом.

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