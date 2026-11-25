Сергій Куценко

Історія можливого підкупу студентів під час виборів до Київради у 2008 році, в якій фігурує директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос, знову опинилася в центрі уваги. Сам Кривонос під час конкурсу на посаду очільника НАБУ пояснював цю справу конфліктом з керівництвом університету і назвав звинувачення "абсолютною маячнею".

Однак, є люди, які стверджують, що знають обставини цієї справи зсередини. Один із них – Сергій Куценко, власник рекламного агентства, якого у 2008 році залучили до пошуку людей для роботи на виборах. За його словами, йшлося спочатку про звичайну агітацію на користь "Блоку Юлії Тимошенко", однак уже під час особистих зустрічей з Семеном Кривоносом зʼясувалося, що студентів планували використати у схемі підкупу виборців.

УНН поспілкувався з Сергієм Куценком про те, як він познайомився з Семеном Кривоносом, хто координував роботу з залучення студентів та що він знає про подальше кримінальне провадження.

Коли і за яких обставин ви познайомилися із Семеном Кривоносом? Чим ви тоді займалися і чим займався він?

До таких людей на той час приводили. Я працював у великій рекламній агенції і звільнився взимку 2008 року та відкрив свою рекламну агенцію. Весною мені зателефонував колишній колега і сказав, що потрібні люди на політику. Я погодився на зустріч і він мене з ним познайомив.

Про що вас попросив Семен Кривонос?

Їм потрібні були агітатори у великій кількості. Так було сказано, що нам потрібно дуже багато агітаторів. Я погодився знайти їм цих агітаторів. Це було під БЮТ. Тоді проходили вибори в Київраду, і всі політичні партії тоді шукали людей на агітацію.

Через те, що рекламна агенція надавала послуги по роботі промоутерів, то під агітацію студенти, які працювали промоутерами, так само підходили. Я погодився знайти декілька сотень осіб. Приблизно три тижні займався підбором цього персоналу: подавав анкети з даними, зазначав прізвище, ім'я, по батькові, який навчальний заклад, район проживання та телефони. За ці анкети я отримав третину від обумовленої суми на людину.

Тобто він вам не повністю заплатив?

Я згодом відмовився від подальшої співпраці, тому що спочатку нам усе представляли як звичайну агітацію. Одна справа займатися агітацією, інша – займатися підкупом. У моєму розумінні та в розумінні моїх підлеглих ми просто знаходили персонал, який напередодні виборів мав агітувати за кандидатів від БЮТ.

Тобто роздавати листівки, газети?

Так, листівки, газети. Частина цих людей мала працювати спостерігачами або членами виборчих комісій. Через деякий час нам сказали, що члени комісій уже не потрібні, залишаться тільки спостерігачі. Коли ми дізналися вже потім, що насправді це схема підкупу, що не буде ніяких агітаторів, а люди будуть задіяні в так званій сітці підкупу, я відмовився. Деякі інші організатори залишилися співпрацювати. Комусь заплатили, комусь – частково. Наскільки мені відомо, більшість людей зрештою просто кинули й не заплатили.

Коли саме стало відомо, що йдеться не просто про агітацію? За яких обставин?

Це було вже десь на третій або четвертій зустрічі. Там було кілька організаторів з представників вишів і студентства. Нам пояснили, що люди мають відмічатися у певних місцях і отримувати гроші. Я запитав: "А як це? Це ж підкуп, а не агітація". Мені відповіли: "А як ви хотіли? Хто ж вам просто так гроші платитиме?". Я пояснив, що ми домовлялися про агітацію.

Це вам особисто Семен Кривонос сказав?

Так, це сказав Кривонос. Із ним був ще його помічник, здається, Олександр, я вже не памʼятаю точно. Ми приносили анкети з даними людей у друкованому вигляді. У мене також була таблиця Excel. Коли нам повідомили, для чого насправді потрібні ці люди, я відмовився від співпраці.

Ви особисто спілкувалися із Семеном?

Так, особисто. Зустрічі проходили біля Політехнічного інституту, у студмістечку. Він приїжджав на своєму Mitsubishi Lancer, і ми його постійно довго чекали. Там він нам усе й розповідав. Ще одна зустріч відбулася біля метро Льва Толстого. Саме на ній я остаточно відмовився від співпраці.

Тобто я правильно розумію механізм: вас познайомили із Семеном, він сказав, що йому потрібні люди для виборів?

Так. Але він із самого початку збрехав. Якби я знав, що йдеться про підкуп, то взагалі не погодився б. На той час ми всі були молоді, по 20 із лишком років, і всі хотіли заробити. На виборах тоді всі заробляли. Це був справжній бум передвиборчої агітації. У 2008 році всі партії дуже щедро платили за агітацію. У мене була велика база персоналу. Промоутери – це тимчасові працівники, які приходять на підробіток, переважно студенти.

Я охоче брався за таку роботу, адже вона була не надто складною. Набагато важче підготувати людину, наприклад, до рекламної акції в супермаркеті, де потрібно вивчити багато інформації, мати санітарну книжку та певний досвід. Для агітації брали практично всіх, а платили вдвічі більше, ніж за звичайні рекламні акції. Тому я погодився.

Для мене було дуже неприємно, коли тебе використовують спочатку втемну під підкуп, під порушення закону. Це мене обурило. Я весь час займався білими проєктами й ніколи в подібне не влазив. Навіщо воно мені було потрібно? У мене тоді була маленька дитина, мені не хотілося в такі історії потрапляти. Думаю, що й інші люди спочатку також не знали, для чого їх залучають насправді.

Як саме ви зрозуміли, що вас вводять в оману? Вам прямо про це сказали?

Так, нам уже потім відкрито пояснили, що відбуватиметься. Я запитував, коли будуть тренінги для людей, адже зазвичай перед агітаційними кампаніями проводили підготовку. Хотів зрозуміти, коли і як усе організують. Мені відповіли приблизно так: "Які ще тренінги? Напередодні виборів ми їх зберемо, пояснимо, що і як, за кого голосувати. А ви досі не розумієте?". Я попросив пояснити. Мені пояснили.

Коли ви говорите "вони", маєте на увазі Семена Кривоноса та його помічника?

Так, Семен постійно приїжджав зі своїм помічником-водієм. Він йому допомагав, міг передавати та роздавати гроші. Бо сам Кривонос поводився дуже обережно, щоб його, можливо, не записали, не зафіксували розмову чи не сфотографували. Він, як я розумію, сам боявся це робити.

Але він був організатором?

Він був як топменеджер, організатор усієї цієї схеми, цієї сітки. Від нього все залежало, йому все було підпорядковано. Я думаю, що своїми діями він дуже підставив усю партію БЮТ. Не знаю, кому саме захотілося організувати цей підкуп, але схема не вдалася, можливо, зокрема тому, що частину людей обманули й не заплатили їм. Із самого початку людям неправильно пояснили, для чого їх залучають.

Ви сказали, що отримали приблизно третину обіцяної суми. Як це відбулося?

Я здав анкети людей, які нібито мали працювати агітаторами, і отримав третину оплати. Це було приблизно 60 гривень за людину. Я отримав 12 тисяч гривень на той час, хоча мав отримати понад 30 тисяч.

Ви знаєте, чи так само недоплачували іншим людям?

Знаю, що деякі люди все-таки отримали гроші. Ми спілкувалися між собою, поки чекали Семена. Там були представники інших рекламних агенцій, фрилансери.

Я знаю, що деякі погодилися продовжувати співпрацю. Комусь недоплатили, комусь заплатили половину без зрозумілих причин, комусь – трохи більше половини. Були й ті, кому заплатили повністю. Я знаю цих людей, хоча деяких уже немає серед живих, хтось зараз воює, хтось зник. Але тих, кому заплатили, було буквально кілька людей.

Як він пояснив, чому не заплатив вам усю суму?

Тому що я відмовився від подальшої співпраці. Мені сказали приблизно так: "А за що тобі платити, якщо ми вже на тебе розраховували?". Я не став тоді комусь щось доводити. Розумів, що якщо люди займаються такими нечистими справами, то можуть створити проблеми. А мені ці проблеми були не потрібні.

Чи відомо вам щось про подальше кримінальне провадження, у якому фігурував Семен Кривонос?

Так, але про це провадження я дізнався набагато пізніше, коли побачив інформацію про нього в пресі. На момент самих виборів я взагалі нічого не знав про кримінальну справу. Просто відмовився від співпраці й на цьому все. Коли вже прочитав у ЗМІ, що була така справа, не можу сказати, що дуже здивувався. Швидше відчув полегшення, що тоді не пішов далі.

Чи було вам щось відомо про оформлення батьківства, яке могло використовуватися для уникнення кримінальної відповідальності?

Нічого не було відомо. Я нещодавно прочитав про це в пресі й тоді згадав Семена. Ми між собою називали його Семен. Про його сина я нічого не знав. Ми взагалі не знали, чи є в нього сім'я. Наскільки нам було відомо, на той час у нього не було ні дружини, ні дитини. Він приїжджав такий діловий: біла сорочка, сірий костюмчик. Діловий чувачок, видно, що не сімейний.

Чи зв'язувалися ви з Семеном після цього за всі ці роки?

Ні, навіть не хотів. Його контакт був записаний у старому телефоні, який я втратив десь у 2009–2010 роках. Мені не було про що спілкуватися з людиною, яка так некоректно повелася.

Тобто ваша співпраця завершилася після того, як ви дізналися про справжню мету цієї схеми? Він не намагався переконати вас залишитися, пропонував додаткові гроші?

Ні, не намагався.

Чи залишилися у вас якісь матеріали, пов'язані з тією історією: контакти, документи, списки людей?

Матеріалів точно не залишилося, адже минуло майже 20 років. За цей час у мене змінилося багато телефонів, ноутбуків і комп'ютерів, зокрема робочих. По суті, нічого особливого й не було: кілька таблиць Excel зі списками людей, а анкети в паперовому вигляді я здавав. Навіть якщо поритися у старих файлах, то документи раніше 2010 року в мене майже не збереглися. Я подивлюся, можливо, щось і знайдеться, але, мабуть, уже нічого немає.

Зараз ця тема знову піднялася в ЗМІ, а Семена Кривоноса викликають на засідання ТСК. Там повідомили, що планують запросити всіх людей, які можуть щось знати про історію з підкупом виборців та усиновленням. Вас уже запрошували на ТСК?

Я готовий прийти на ТСК і розповісти всю правду про те, як усе було. Мені немає чого приховувати. Я постійно моніторю ЗМІ, телеграм-канали, цікавлюся політикою. Коли побачив інформацію про НАБУ, то, чесно кажучи, уже навіть забув, що колись був такий Семен. Минуло майже 20 років, але, коли побачив його фотографії та прочитав новини, одразу згадав: це ж той самий Семен, із яким ми працювали колись давно під час виборів від БЮТ. Він був записаний у мене в телефоні як "Семён БЮТ". Тоді ми спілкувалися на зустрічах російською мовою.

Була інформація про землю, що він проходив у кримінальних справах за вимагання хабарів, десятки тисяч доларів по Обухівській землі в 2014 році. Я не здивувався, що таке могло статися. Якщо людина ще у 2008 році зарекомендувала себе в подібних мутних схемах, то у 2014 році я вже не сумніваюся, що вона могла бути задіяна в чомусь подібному.

У 2014 році були, зокрема, запити на так званих дропів для земельних схем. Якщо пояснити простими словами, дроп — це людина, яку використовують для "мутної теми": наприклад, у банківській сфері або для оформлення землі. Це могли бути студенти чи люди з низьким рівнем доходу. Людина приходила до нотаріуса, передавала свої права третій особі й отримувала за це певну суму - 100, 200 або 500 доларів.

На той час, в 2014 році, був великий запит на дропів по землі. Наскільки я знаю, спочатку їх шукали в Києві, а потім – по Київській області. Збирали десятки й сотні людей, які приходили до нотаріусів і передавали права на землю. Таким чином нечисті на руку люди, які мали доступ до земельних ресурсів, могли привласнювати цілі гектари за копійки. Земля там могла коштувати мільйони, а вони її привласнювали гектарами просто за якісь копійки.

Тобто я не здивований, що якщо було таке звинувачення, якщо в людини вже було рішення суду за підкуп виборців, то, як кажуть, чаша терезів схиляється до того, щоб повірити й у можливу причетність до земельних схем.

І, до речі, з цим усиновленням, то, по суті, він використав малолітню дитину, щоб прикрити свій злочин. Я навіть бачив судове рішення, у якому він просив собі амністію, оскільки має неповнолітню дитину, хоча це не його дитина.

Я бачив інтерв'ю матері дитини. Вона розповідала, що у 2019 році, перед тим, як він, мабуть, збирався брати участь у конкурсі на посаду директора НАБУ, ходила до Голосіївського РАЦСу та писала заяву про відмову. Вони робили тест ДНК, і він відмовився від батьківства.

Це наскільки аморально, наскільки це не по-людськи, не по-чоловічому, не по-пацанськи. Це просто гидко, аморально прикриватися дітьми. Це саме останнє, прикрився б та, не знаю, наприклад, судді валізу з доларами дав, відкупився. Але прикриватися неповнолітньою дитиною, просто використати дитину - це наскільки гидко, аморально, неприємно. Навіть новини такі неприємні читати.

Коли проходив конкурс на посаду директора НАБУ, Семена Кривоноса запитували про можливу причетність до підкупу виборців. Він заявляв, що це все неправда, а справа нібито виникла через конфлікт із керівництвом університету. Що можете сказати щодо цієї версії?

Як це може бути неправдою? По-перше, є судове рішення. По-друге, є я – живий свідок цієї історії. Є й інші люди, які можуть підтвердити те, що відбувалося.

На маячню більше схожа саме його версія про якусь фальсифікацію. Я думаю, таке складно сфальсифікувати. Мабуть, уже ж велися якісь слідчі дії, усе документувалося. Бо в тих відкритих матеріалах задіяні ж якісь люди, студенти, учасники.

Ви говорили, що готові прийти на ТСК і розповісти про все. Чи отримали вже запрошення?

Так, запрошення прийшло. Мені немає, що приховувати, я не бачу нічого в цьому такого якогось, як то кажуть, зазорного розповісти правду.

Довідково

Голосіївський районний суд Києва 25 червня 2009 року виніс постанову у кримінальній справі щодо Семена Кривоноса, якого обвинувачували у злочині, передбаченому ч. 3 ст. 157 КК України (перешкоджання здійсненню виборчого права шляхом підкупу виборців). Суд дійшов висновку про наявність підстав для звільнення Кривоноса від кримінальної відповідальності за амністією, оскільки той заявив про наявність у нього на утриманні малолітньої дитини. На цій підставі суд закрив кримінальну справу. Згодом, у 2018–2019 роках, той самий суд за позовом Кривоноса та на підставі результатів ДНК-експертизи скасував запис про його батьківство щодо цієї дитини

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