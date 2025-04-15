Національне антикорупційне бюро України

ВАКС частково задовольнив позов САП та конфіскував у родини харківського правоохоронця люксовий автомобіль Lexus LX 450D та понад 4 млн грн необґрунтованих активів.
Адвокати заявляють про незаконне прослуховування, фабрикацію справи та помсту з боку НАБУ. Суд встановив заставу у розмірі 10 млн грн та зобов’язав адвоката носити електронний браслет — не виключено, з метою подальшого стеження за ним та його клієнтами.
Розслідування виявило у керівника НАБУ Михайла Романюка елітне майно, оформлене на родичів. Він отримав пільгове житло, а його брат вже 8 років під судом за хабарництво.
Київрада не змогла звільнити Бондаренка, який є свідком у справі про корупцію, але він сам подав у відставку. Заяву підтримав 81 депутат Київради.
Експерти сумніваються в обґрунтованості підозри столичним адвокатам у незаконному доступі до судових рішень. Адвокат Сухов наголошує, що для злочину потрібне саме втручання в систему.
НАБУ звинуватило адвокатів у зборі інформації про обшуки, але їх самих підозрюють у незаконному прослуховуванні. Офіс Генпрокурора відкрив справу проти детективів НАБУ.
На сесії Київради депутати блокували трибуну, вимагаючи відставки Бондаренка, який є свідком у справі про корупцію. Кличко повідомив про таємне голосування 8 квітня.
Офіс Генпрокурора відкрив справу проти детективів НАБУ через незаконне прослуховування адвокатів. Детективи підозрюються у перевищенні повноважень та порушенні адвокатської таємниці.
Кабмін затвердив порядок виплати надбавки за володіння англійською мовою держслужбовцям. Надбавку у розмірі 10% від окладу отримають ті, хто володіє мовою на рівні не нижче В2.
НААУ звернулась до Генпрокурора та ДБР через дії НАБУ, яке встановило «прослушку» в офісі адвокатів. Детективи НАБУ порушили права адвокатів, проводячи незаконні обшуки.
НАБУ встановило прослуховування в офісі адвокатів, порушуючи адвокатську таємницю, що може призвести до міжнародного осуду та підриву довіри до бюро.
Віктор Павлищук за рік отримав майже 4 млн грн зарплати, а його дружина, маючи понад 1,3 млн грн доходу, оформила 2 тис. грн допомоги від держави по програмі "Зимова єПідтримка".
Перебронювання працівників продовжили до 31 березня. Щоб бронювання було дійсним, підприємство повинно підтвердити статус критично важливого, або відповідати критеріям.
Вища рада правосуддя дала згоду на арешт голови суду в Одеській області, якого підозрюють в організації схеми ухилення від мобілізації за 3,5 тисячі доларів.
СБУ спростувала інформацію про допомогу Комарницькому в перетині кордону. Затримані у справі були позаштатними працівниками, яких позбавили статусу до інциденту.
Згідно з опитуванням Центру Разумкова, українці все менше довіряють НАБУ, САП та ВАКС. Рівень довіри до антикорупційних органів впав до рівня проросійських політиків.
За даними Центру Разумкова, ЗСУ та ДСНС мають найвищий рівень довіри (93,5% та 85,5%). Найбільша недовіра – до чиновників (79%) та політичних партій (77%).
Кабмін затвердив умови приватизації "Укрбуду" та "Сумихімпрому", планується виручити 1,5 млрд грн. Стартова ціна "Укрбуду" - 262,6 млн, "Сумихімпрому" - 1,158 млрд.
НАБУ заявляє про загрозу втрати 1,6 млрд грн через бездіяльність "Нафтогазу", що унеможливлює повернення коштів з-за кордону. За ці кошти можна було б придбати 100 тисяч fpv-дронів.
Викрито злочинну схему розкрадання майже 60 млн грн, виділених на допомогу тяжкохворим. Чиновники КМДА замість допомоги купували люксові авто та елітну нерухомість.
Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Альони Мазур з посади судді ОАСК. Рішення прийнято на підставі пункту 3 статті 126 Конституції України, а саме за дисциплінарний проступок.
Завершено розслідування справи Олександра Хейла, якого підозрюють в отриманні хабаря за дозвіл на вивезення обладнання з прифронтового району. НАБУ відкрило матеріали захисту для ознайомлення.
Вищий антикорсуд увійшов до єдиного «антикорблоку» з НАБУ та САП. Це негативно позначається на рішеннях ВАКС, вважає доктор юридичних наук Микола Мельник.
НАБУ повідомило про підозру колишньому заступнику міністра агрополітики та заступнику керівника РДА через зловживання та підроблення, що призвело до збитків у 27 млн грн.
Усі фігуранти справи НАБУ щодо розкрадання київських земель вийшли з-під варти, внісши застави від 4,5 до 50 млн грн. Серед звільнених – депутати Київради та посадовці міськадміністрації.
Кличко заявив про звільнення низки посадовців КМДА, причетних до земельної корупції в Київраді. Також мер анонсував подальші перевірки та реорганізацію в містобудівній сфері.
ВАКС продовжив до 14 квітня обмежувальні заходи для Павла Кириленка, голови АМКУ. Підозрюваному у незаконному збагаченні заборонено виїзд за кордон та контакти зі свідками.
Експерти та юристи вказують на порушення Конституції та створення корупційних ризиків через законопроєкт, який робить ФГВФО повністю контрольованим.
Правоохоронці викрили співробітника НАБУ на виготовленні та збуті амфетаміну. Злочинна група під керівництвом "викривача" щомісяця заробляла понад 50 мільйонів гривень на наркоторгівлі.
ВАКС призначив заставу в 2 млн грн для генерал-майора Володимира Рапка у справі про розкрадання коштів системи "ДЗВІН". Підозрюваному також призначено низку обмежень, включаючи носіння електронного браслету.