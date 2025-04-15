Національне антикорупційне бюро України

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18918 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 132301 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 124692 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126124 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124765 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127589 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 191674 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76737 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163986 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115310 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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"Необґрунтовані активи": суд конфіскував у родини харківського поліцейського Lexus та 4 млн гривень

ВАКС частково задовольнив позов САП та конфіскував у родини харківського правоохоронця люксовий автомобіль Lexus LX 450D та понад 4 млн грн необґрунтованих активів.

Кримінал та НП • 9 квітня, 15:22 • 11673 перегляди

НАБУгейт: нові деталі справи адвокатів проти НАБУ — детективів звинувачують у прослуховуванні, кумівстві, тиску на дітей та юридичній безглуздості

Адвокати заявляють про незаконне прослуховування, фабрикацію справи та помсту з боку НАБУ. Суд встановив заставу у розмірі 10 млн грн та зобов’язав адвоката носити електронний браслет — не виключено, з метою подальшого стеження за ним та його клієнтами.

Суспільство • 8 квітня, 18:32 • 135836 перегляди

Керівник підрозділу НАБУ Романюк накупив елітних авто і нерухомості та записав їх на родичів - розслідування

Розслідування виявило у керівника НАБУ Михайла Романюка елітне майно, оформлене на родичів. Він отримав пільгове житло, а його брат вже 8 років під судом за хабарництво.

Політика • 8 квітня, 16:28 • 14325 перегляди

Справа "плівок Комарницького": Київрада провалила голосування щодо звільнення секретаря Бондаренка, проте він сам подав у відставку

Київрада не змогла звільнити Бондаренка, який є свідком у справі про корупцію, але він сам подав у відставку. Заяву підтримав 81 депутат Київради.

Політика • 8 квітня, 11:11 • 10325 перегляди

Багато шуму, але чи є злочин: юрист поставив під сумнів законність підозри НАБУ у справі адвокатів і "бота"

Експерти сумніваються в обґрунтованості підозри столичним адвокатам у незаконному доступі до судових рішень. Адвокат Сухов наголошує, що для злочину потрібне саме втручання в систему.

Політика • 4 квітня, 04:00 • 179663 перегляди

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

НАБУ звинуватило адвокатів у зборі інформації про обшуки, але їх самих підозрюють у незаконному прослуховуванні. Офіс Генпрокурора відкрив справу проти детективів НАБУ.

Політика • 3 квітня, 19:36 • 245662 перегляди

У Київраді блокували трибуну з вимогою відставки секретаря через справу Комарницького

На сесії Київради депутати блокували трибуну, вимагаючи відставки Бондаренка, який є свідком у справі про корупцію. Кличко повідомив про таємне голосування 8 квітня.

Політика • 3 квітня, 13:23 • 11340 перегляди
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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Офіс Генпрокурора відкрив справу проти детективів НАБУ через незаконне прослуховування адвокатів. Детективи підозрюються у перевищенні повноважень та порушенні адвокатської таємниці.

Політика • 2 квітня, 07:07 • 198900 перегляди

Держслужбовцям будуть доплачувати за знання англійської мови. Кабмін затвердив порядок

Кабмін затвердив порядок виплати надбавки за володіння англійською мовою держслужбовцям. Надбавку у розмірі 10% від окладу отримають ті, хто володіє мовою на рівні не нижче В2.

Суспільство • 1 квітня, 12:14 • 19020 перегляди
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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

НААУ звернулась до Генпрокурора та ДБР через дії НАБУ, яке встановило «прослушку» в офісі адвокатів. Детективи НАБУ порушили права адвокатів, проводячи незаконні обшуки.

Політика • 1 квітня, 09:22 • 159544 перегляди
Ексклюзив

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

НАБУ встановило прослуховування в офісі адвокатів, порушуючи адвокатську таємницю, що може призвести до міжнародного осуду та підриву довіри до бюро.

Політика • 1 квітня, 07:46 • 112187 перегляди

Дружина голови НАЗК торік заробила понад 1,3 млн гривень, а також отримала 2 тис. гривень за програмою “Зимова єПідтримка”

Віктор Павлищук за рік отримав майже 4 млн грн зарплати, а його дружина, маючи понад 1,3 млн грн доходу, оформила 2 тис. грн допомоги від держави по програмі "Зимова єПідтримка".

Політика • 31 березня, 15:47 • 23300 перегляди
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Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Перебронювання працівників продовжили до 31 березня. Щоб бронювання було дійсним, підприємство повинно підтвердити статус критично важливого, або відповідати критеріям.

Війна • 31 березня, 08:30 • 233574 перегляди

Голова суду на Одещині допомагав ухилянтам: яке покарання він отримав

Вища рада правосуддя дала згоду на арешт голови суду в Одеській області, якого підозрюють в організації схеми ухилення від мобілізації за 3,5 тисячі доларів.

Кримінал та НП • 28 березня, 10:22 • 26062 перегляди

СБУ: до втечи Комарницького співробітники служби держбезпеки не причетні

СБУ спростувала інформацію про допомогу Комарницькому в перетині кордону. Затримані у справі були позаштатними працівниками, яких позбавили статусу до інциденту.

Київ • 27 березня, 09:42 • 39383 перегляди

Більше, ніж НАБУ і САП українці не довіряють лише проросійським політикам (ОПИТУВАННЯ)

Згідно з опитуванням Центру Разумкова, українці все менше довіряють НАБУ, САП та ВАКС. Рівень довіри до антикорупційних органів впав до рівня проросійських політиків.

Суспільство • 26 березня, 13:27 • 23321 перегляди

Опитування: українці найбільше довіряють ЗСУ та ДСНС, найменше – чиновникам

За даними Центру Разумкова, ЗСУ та ДСНС мають найвищий рівень довіри (93,5% та 85,5%). Найбільша недовіра – до чиновників (79%) та політичних партій (77%).

Суспільство • 25 березня, 12:35 • 24563 перегляди

Уряд затвердив умови приватизації "Укрбуду" та "Сумихімпрому": планується виручити до 1,5 млрд гривень

Кабмін затвердив умови приватизації "Укрбуду" та "Сумихімпрому", планується виручити 1,5 млрд грн. Стартова ціна "Укрбуду" - 262,6 млн, "Сумихімпрому" - 1,158 млрд.

Економіка • 25 березня, 11:50 • 21071 перегляди

Замість 100 тисяч fpv-дронів: "бездіяльність Нафтогазу" може призвести до втрат мільярдів гривень - НАБУ

НАБУ заявляє про загрозу втрати 1,6 млрд грн через бездіяльність "Нафтогазу", що унеможливлює повернення коштів з-за кордону. За ці кошти можна було б придбати 100 тисяч fpv-дронів.

Економіка • 21 березня, 19:01 • 54913 перегляди

Замість паліативної допомоги тяжкохворим - люксові авто: викрито злочинну схему за участю посадовців КМДА

Викрито злочинну схему розкрадання майже 60 млн грн, виділених на допомогу тяжкохворим. Чиновники КМДА замість допомоги купували люксові авто та елітну нерухомість.

Київ • 21 березня, 10:38 • 26032 перегляди

ВРП звільнила суддю ОАСК Мазур через дисциплінарний проступок

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Альони Мазур з посади судді ОАСК. Рішення прийнято на підставі пункту 3 статті 126 Конституції України, а саме за дисциплінарний проступок.

Суспільство • 20 березня, 17:56 • 32275 перегляди

Корупція у вугільній сфері: слідство у справі ексзаступника міністра енергетики Хейла завершено

Завершено розслідування справи Олександра Хейла, якого підозрюють в отриманні хабаря за дозвіл на вивезення обладнання з прифронтового району. НАБУ відкрило матеріали захисту для ознайомлення.

Кримінал та НП • 20 березня, 17:33 • 13375 перегляди

Відомий юрист звинуватив суддів ВАКС у роботі на обвинувачення та зачищенні помилок НАБУ і САП

Вищий антикорсуд увійшов до єдиного «антикорблоку» з НАБУ та САП. Це негативно позначається на рішеннях ВАКС, вважає доктор юридичних наук Микола Мельник.

Політика • 20 березня, 12:00 • 13202 перегляди

Корупція у Мінагрополітики: правоохоронці викрили ексзаступника міністра

НАБУ повідомило про підозру колишньому заступнику міністра агрополітики та заступнику керівника РДА через зловживання та підроблення, що призвело до збитків у 27 млн грн.

Кримінал та НП • 19 березня, 13:07 • 11952 перегляди

Фігуранти земельної корупції у Києві вийшли з-під варти після внесення застави

Усі фігуранти справи НАБУ щодо розкрадання київських земель вийшли з-під варти, внісши застави від 4,5 до 50 млн грн. Серед звільнених – депутати Київради та посадовці міськадміністрації.

Київ • 18 березня, 10:40 • 14722 перегляди

Справа "плівок Комарницького": Кличко заявив про звільнення кількох фігурантів та анонсував нові відставки

Кличко заявив про звільнення низки посадовців КМДА, причетних до земельної корупції в Київраді. Також мер анонсував подальші перевірки та реорганізацію в містобудівній сфері.

Політика • 13 березня, 10:39 • 32129 перегляди

Голові АМКУ Кириленку продовжили строк дії обов’язків до 14 квітня

ВАКС продовжив до 14 квітня обмежувальні заходи для Павла Кириленка, голови АМКУ. Підозрюваному у незаконному збагаченні заборонено виїзд за кордон та контакти зі свідками.

Політика • 10 березня, 19:55 • 21368 перегляди
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Неприпустимо передавати Фонд гарантування вкладів у "ручне" управління – нардеп

Експерти та юристи вказують на порушення Конституції та створення корупційних ризиків через законопроєкт, який робить ФГВФО повністю контрольованим.

Економіка • 5 березня, 08:58 • 114098 перегляди

НАБУ потрібно негайно перезавантажити – експерт прокоментував затримання представника Бюро на виготовлені амфетаміну

Правоохоронці викрили співробітника НАБУ на виготовленні та збуті амфетаміну. Злочинна група під керівництвом "викривача" щомісяця заробляла понад 50 мільйонів гривень на наркоторгівлі.

Політика • 4 березня, 14:47 • 17295 перегляди

Корупція в оборонці: суд відпустив ексначальника військ зв’язку Рапка під заставу

ВАКС призначив заставу в 2 млн грн для генерал-майора Володимира Рапка у справі про розкрадання коштів системи "ДЗВІН". Підозрюваному також призначено низку обмежень, включаючи носіння електронного браслету.

Кримінал та НП • 4 березня, 14:29 • 14905 перегляди