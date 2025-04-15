Національне антикорупційне бюро України

Замість 100 тисяч fpv-дронів: "бездіяльність Нафтогазу" може призвести до втрат мільярдів гривень - НАБУ

НАБУ заявляє про загрозу втрати 1,6 млрд грн через бездіяльність "Нафтогазу", що унеможливлює повернення коштів з-за кордону. За ці кошти можна було б придбати 100 тисяч fpv-дронів.