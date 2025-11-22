Міндіч та Цукерман з'явилися у розшукових обліках МВС
Київ • УНН
Тімур Міндіч та Олександр Цукерман фігурують у базі МВС як особи, що переховуються від органів досудового розслідування.
У базі Міністерства внутрішніх справ на сторінці розшукових обліків МВС з'явилися бізнесмени Тімур Міндіч та Олександр Цукерман, пише УНН.
Вони фігурують у справі "Мідас".
Деталі
Їх профілі відображаються у розділі "Особа, яка переховується від органів досудового розслідування".
Датою зникнення для Міндіча вказано 20.11.2025, Цукермана - 20.11.2025.
Доповнення
10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".
У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці, де згадуються кодові імена. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.
САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів. Правоохоронці встановили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. "Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США", розповіли у НАБУ.
Як розповіли у НАБУ, під час операції "Мідас" детективи НАБУ і САП встановили керівника злочинної організації - "Карлсона". Саме він, за даними правоохоронців, контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися гроші.
Низці фігурантів повідомили про підозру.
Президент України Володимир Зеленський наклав санкції на громадян Ізраїлю Тимура Міндича та Олександра Цукермана.