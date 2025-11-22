$42.150.00
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
11:08 • 12489 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусі
10:59 • 16950 перегляди
В Офісі Зеленського анонсували консультації щодо кроків для закінчення війни "цими днями": хто у складі делегації України
21 листопада, 21:58 • 24492 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
21 листопада, 19:13 • 40220 перегляди
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
21 листопада, 16:45 • 34381 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
21 листопада, 16:23 • 35784 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
21 листопада, 16:14 • 30953 перегляди
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 41198 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
21 листопада, 14:48 • 19799 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - Зеленський
Міндіч та Цукерман з'явилися у розшукових обліках МВС

Київ • УНН

 • 632 перегляди

Тімур Міндіч та Олександр Цукерман фігурують у базі МВС як особи, що переховуються від органів досудового розслідування.

Міндіч та Цукерман з'явилися у розшукових обліках МВС

У базі Міністерства внутрішніх справ на сторінці розшукових обліків МВС з'явилися бізнесмени Тімур Міндіч та Олександр Цукерман, пише УНН.

Вони фігурують у справі "Мідас".

Деталі

Їх профілі відображаються у розділі "Особа, яка переховується від органів досудового розслідування".

Датою зникнення для Міндіча вказано 20.11.2025, Цукермана - 20.11.2025.

Доповнення

10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці, де згадуються кодові імена. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.

САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів. Правоохоронці встановили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. "Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США", розповіли у НАБУ.

Як розповіли у НАБУ, під час операції "Мідас" детективи НАБУ і САП встановили керівника злочинної організації - "Карлсона". Саме він, за даними правоохоронців, контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися гроші.

Низці фігурантів повідомили про підозру.

Масштабна корупція в енергетиці: Міндічу та ще шести фігурантам повідомили про підозру11.11.25, 14:14 • 3167 переглядiв

Президент України Володимир Зеленський наклав санкції на громадян Ізраїлю Тимура Міндича та Олександра Цукермана.

Юлія Шрамко

