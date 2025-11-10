Правоохоронці проводять масштабну операцію із викриття корупції у сфері енергетики
Київ • УНН
Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації у сфері енергетики.
НАБУ та САП проводять операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом", повідомили в понеділок, 10 листопада, в Спеціалізованій антикорупційнй прокуратурі, передає УНН.
Як вказали в САП, учасники корупційної схеми вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Деталі пообіцяли надати згодом.
Доповнення
Раніше нардеп Ярослав Железняк та низка ЗМІ повідомляли, що НАБУ проводить обшук у ексміністра енергетики, а нині міністра юстиції, Германа Галущенко. Також Железняк додав, що обшуки тривають у компанії "Енергоатом".
Нагадаємо
4 лютого в "НАЕК "Енергоатом" заявили про слідчі дії в одній із філій відокремлених підрозділів. Із цим були пов'язані обшуки - не повідомлялось. У компанії наголосили, що співпрацюють зі слідством та надають всі необхідні документи й роз’яснення.
