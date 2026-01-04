Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі

instagram.com/leonardodicaprio

Леонардо Ді Капріо був змушений пропустити кінофестиваль Palm Springs International Film Festival у Палм-Спрінгс у США через обмеження на подорожі, запроваджені після авіаударів США по Венесуелі, пише УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

51-річну кінозірку побачили напередодні Нового року, коли він відпочивав на яхті Джеффа Безоса в Карибському морі, недалеко від Сен-Бартса.

Як пише видання, Венесуела, яка має узбережжя на Карибському морі, зазнала американського бомбардування рано вранці в суботу в результаті рейду, у результаті якого було захоплено президента країни Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес, яких доставили до Нью-Йорка.

Авіасполучення в Карибському морі було порушено, і поїздка Ді Капріо до Палм-Спрінгс для участі в кінофестивалі опинилася під загрозою.

Він мав отримати нагороду Desert Palm Achievement Award за досягнення за роль у фільмі Пола Томаса Андерсона "Одна битва за іншою".

Однак інсайдер повідомив Daily Mail, що на церемонії було оголошено, що Ді Капріо не зможе бути присутнім через обмеження повітряного простору.

"Проте це був чудовий момент у залі, - ексклюзивно поділилося джерело з Daily Mail. -мПрекрасна данина поваги від його колег по фільму та приголомшливий відеоролик".

Ді Капріо прийняв нагороду через відеозв'язок, і його промова була "хітом", - сказав інсайдер, додавши, що він отримав оплески як за цю честь, так і за свої коментарі.

Міжнародний кінофестиваль у Палм-Спрінгс також підтвердив фізичну відсутність Ді Капріо на церемонії у заяві, наданій Deadline.

"Леонардо Ді Капріо не зможе бути присутнім на церемонії особисто сьогодні ввечері через непередбачені проблеми з транспортом та обмеження повітряного простору", - ідеться у заяві організації.

"Хоча нам буде не вистачати святкування з ним особисто, для нас честь визнати його виняткову роботу та тривалий внесок у кіно", - продовжили вони.

"Його талант і відданість ремеслу продовжують надихати, і ми раді відзначити його нагородою Desert Palm Achievement Award цього вечора", - сказано у заяві.

Доповнення

Фільм "Одна битва за іншою" став одним із головних хітів сезону нагород, отримавши найбільшу кількість номінацій на "Золотий глобус" серед усіх фільмів за останній рік.