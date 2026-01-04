Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле

instagram.com/leonardodicaprio

Леонардо Ди Каприо был вынужден пропустить кинофестиваль Palm Springs International Film Festival в Палм-Спрингс в США из-за ограничений на поездки, введенных после авиаударов США по Венесуэле, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Подробности

51-летнюю кинозвезду видели накануне Нового года, когда он отдыхал на яхте Джеффа Безоса в Карибском море, недалеко от Сен-Бартса.

Как пишет издание, Венесуэла, имеющая побережье на Карибском море, подверглась американской бомбардировке рано утром в субботу в результате рейда, в результате которого был захвачен президент страны Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, которых доставили в Нью-Йорк.

Авиасообщение в Карибском море было нарушено, и поездка Ди Каприо в Палм-Спрингс для участия в кинофестивале оказалась под угрозой.

Он должен был получить награду Desert Palm Achievement Award за достижения за роль в фильме Пола Томаса Андерсона "Одна битва за другой".

Однако инсайдер сообщил Daily Mail, что на церемонии было объявлено, что Ди Каприо не сможет присутствовать из-за ограничений воздушного пространства.

"Тем не менее, это был замечательный момент в зале, - эксклюзивно поделился источник с Daily Mail. - Прекрасная дань уважения от его коллег по фильму и потрясающий видеоролик".

Ди Каприо принял награду по видеосвязи, и его речь была "хитом", - сказал инсайдер, добавив, что он получил аплодисменты как за эту честь, так и за свои комментарии.

Международный кинофестиваль в Палм-Спрингс также подтвердил физическое отсутствие Ди Каприо на церемонии в заявлении, предоставленном Deadline.

"Леонардо Ди Каприо не сможет присутствовать на церемонии лично сегодня вечером из-за непредвиденных проблем с транспортом и ограничений воздушного пространства", - говорится в заявлении организации.

"Хотя нам будет не хватать празднования с ним лично, для нас честь признать его исключительную работу и длительный вклад в кино", - продолжили они.

"Его талант и преданность ремеслу продолжают вдохновлять, и мы рады отметить его наградой Desert Palm Achievement Award этим вечером", - сказано в заявлении.

Дополнение

Фильм "Одна битва за другой" стал одним из главных хитов сезона наград, получив наибольшее количество номинаций на "Золотой глобус" среди всех фильмов за последний год.