На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного

Киев • УНН

 • 488 просмотра

Группа лиц на семи авто заблокировала машину ТЦК, травмировала двух военных и похитила призывника. Полиция разыскивает нападавших по факту тяжкого преступления.

На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного

В воскресенье, 8 марта, вблизи села Озеро на Волыни произошло дерзкое нападение на группу оповещения территориального центра комплектования. Около семи гражданских автомобилей устроили погоню за служебным авто, заблокировали его и похитили военнообязанного, которого везли для уточнения данных. В результате инцидента двое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает Волынский ТЦК и СП, пишет УНН.

Детали

По сообщению Волынского областного ТЦК и СП, нападавшие действовали слаженно: гражданские автомобили догнали спецтранспорт и начали опасные маневры, подрезая его на дороге. Из-за этого служебная машина съехала в кювет. После остановки группа лиц применила физическую силу к военным, разбила стекло в автомобиле и вытащила мужчину, которого транспортировали в центр.

Один военнослужащий получил травму головы; еще один имеет ссадины на предплечье и лице, поскольку нападавшие разбили переднее пассажирское стекло автомобиля. Сейчас состояние военнослужащих стабильное

– сообщили в пресс-службе ведомства.

Правовые последствия и расследование

Военнообязанный, которого силой освободили нападавшие, оказался жителем Запорожья, подлежащим призыву. В ТЦК подчеркнули, что подобные действия во время военного положения являются тяжким преступлением. Вся информация об инциденте, а также данные об автомобилях причастных лиц, уже переданы в правоохранительные органы для установления всех участников нападения.

Препятствование законной деятельности военнослужащих, применение силы и организация подобных нападений во время военного положения является тяжким преступлением и влечет за собой уголовную ответственность

– подчеркнули в ТЦК.

Сейчас продолжаются следственные действия с целью задержания лиц, причастных к организации и осуществлению этого нападения.

Степан Гафтко

ОбществоКриминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
ТЦК и СП
Волынская область
Запорожье