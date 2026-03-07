В Днепре сообщили о подозрении мужчине за ранение военнослужащего ТЦК

$43.810.0050.900.00
Эксклюзив
13:30 • 10404 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
12:32 • 20408 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 17858 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 20335 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 40424 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 53392 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 60405 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 44117 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 80492 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 30087 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
19 из 29 ракет и 453 из 480 дронов обезвредили во время российской атаки, рф атаковала "Цирконами"
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту
Авиакомпания Катара объявила о нескольких рейсах в Доху, несмотря на закрытое воздушное пространство
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий
Игорь Терехов
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Харьков
Израиль
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесе
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"
В Днепре сообщили о подозрении мужчине за ранение военнослужащего ТЦК

Киев • УНН

 • 696 просмотра

В Днепре задержали местного жителя за нападение на 24-летнего военного во время проверки документов. Подозреваемому грозит ответственность за насилие в отношении должностного лица.

В Днепре сообщили о подозрении мужчине за ранение военнослужащего ТЦК

В Днепре полицейские сообщили о подозрении мужчине, который во время проведения мероприятий оповещения горожан нанес ножевое ранение работнику территориального центра комплектования, об этом сообщает полиция Днепропетровской области, пишет УНН.

Детали

Событие произошло 6 марта около 16:50 на улице Яхненковской в городе Днепре. Во время выполнения служебных задач представители территориального центра комплектования и социальной поддержки остановили двух мужчин для проверки военно-учетных документов.

Во время общения 58-летний местный житель неожиданно достал нож и ударил им в бедро 24-летнего военнослужащего ТЦК и СП. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи

- говорится в сообщении.

Правоохранители задержали нападавшего на месте происшествия в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время осмотра территории полицейские изъяли предмет, вероятно, использованный как орудие преступления - нож.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 350 (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Во Львове мужчина применил перцовый баллончик против военного ТЦК и двух полицейских26.02.26, 22:49 • 8905 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Мобилизация
Столкновения
ТЦК и СП
Национальная полиция Украины
Днепропетровская область
Днепр (город)