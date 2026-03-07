В Днепре сообщили о подозрении мужчине за ранение военнослужащего ТЦК
Киев • УНН
В Днепре задержали местного жителя за нападение на 24-летнего военного во время проверки документов. Подозреваемому грозит ответственность за насилие в отношении должностного лица.
В Днепре полицейские сообщили о подозрении мужчине, который во время проведения мероприятий оповещения горожан нанес ножевое ранение работнику территориального центра комплектования, об этом сообщает полиция Днепропетровской области, пишет УНН.
Детали
Событие произошло 6 марта около 16:50 на улице Яхненковской в городе Днепре. Во время выполнения служебных задач представители территориального центра комплектования и социальной поддержки остановили двух мужчин для проверки военно-учетных документов.
Во время общения 58-летний местный житель неожиданно достал нож и ударил им в бедро 24-летнего военнослужащего ТЦК и СП. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи
Правоохранители задержали нападавшего на месте происшествия в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время осмотра территории полицейские изъяли предмет, вероятно, использованный как орудие преступления - нож.
Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 350 (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
