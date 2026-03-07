$43.810.0050.900.00
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"

Киев • УНН

 • 452 просмотра

Актриса Дэрил Ханна опровергла сцены употребления наркотиков и преследования Кеннеди-младшего. Семья Кеннеди также раскритиковала шоу за эксплуатацию.

Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"
Эрик Либовиц / FX

Актриса Дэрил Ханна раскритиковала то, как показана в сериале FX "История любви" (Love Story) о Джоне Ф. Кеннеди-младшем и Кэролин Бессетт, пишет УНН со ссылкой на Mashable. 

Детали

Сериал изображает актрису из фильмов "Убить Билла" (Kill Bill) и "Всплеск" (Splash) (роль которой исполнила Дри Хемингуэй) как поверхностную, бессердечную и отчаянную в отношениях с Джоном Ф. Кеннеди-младшим (Пол Энтони Келли).

Теперь в своей статье для The New York Times Ханна выражает неодобрение того, как в сериале она представлена ​​как досадная помеха для Джона и Кэролин (Сара Пиджон) в их отношениях.

"Реальный, живой человек - это не сюжетный прием, - пишет Ханна. - В этом мышлении также есть гендерное измерение. Популярная культура давно превозносит определенных женщин, изображая других как соперниц, препятствия или злодеек. Разве это не хрестоматийная мизогиния — унижать одну женщину, чтобы поднять другую?"

Ханна также отрицает многие из самых вопиющих поступков, которые совершает ее героиня в "Истории любви", от употребления кокаина из семейной реликвии Кеннеди до проникновения на частную поминальную церемонию Жаклин Кеннеди Онассис (Наоми Уоттс).

"Меня ужасает сам факт, что мне приходится защищаться от телешоу, — пишет Ханна. — Это не просто приукрашивание личности. Это утверждения о поведении, и они ошибочны".

Ханна также рассказывает, что через несколько недель после премьеры "Истории любви" она получила "враждебные и даже угрожающие сообщения" от зрителей.

Ханна — не единственный человек в орбите "Истории любви", который критикует изображение реальных событий в сериале. Джек Шлоссберг, сын Кэролайн Кеннеди (роль которой в сериале исполнила Грейс Гаммер) и племянник Джона Кеннеди-младшего, также высказался по этому поводу.

В своем выступлении 1 марта на канале CBS Sunday Morning Шлоссберг раскритиковал исполнительного продюсера "Истории любви" Райана Мерфи.

"Если вы хотите узнать о человеке, который никогда не встречал никого из моей семьи и ничего о нас не знает, поговорите с Райаном Мерфи", — сказал он.

Он добавил: "Этот парень ничего не понимает в том, о чем говорит, и зарабатывает кучу денег на гротескном изображении чужой жизни".

В своей статье Ханна перекликается со словами Шлоссберга, назвав "Историю любви" "телесериалом, эксплуатирующим трагедию".

Дополнение

"История любви" — последний сериал Мерфи, который попал под шквал критики за то, как он показывает реальные, деликатные события. В 2022 году документальный фильм Netflix "Монстр: История Джеффри Дамера" столкнулся с критикой со стороны членов семей жертв, ни к одному из которых не обращались по поводу сериала.

Юлия Шрамко

КультураНовости МираУНН Lite
Фильм
Сериал
The New York Times
Netflix