Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене

Украинский бизнес до сих пор сталкивается с необоснованным давлением со стороны правоохранительных органов. Такая ситуация часто выходит далеко за рамки конкурентных войн и непосредственно влияет на возможность компаний работать на международных рынках. Заказные уголовные преследования даже при отсутствии официальных подозрений или обвинительных актов приводят к репутационным потерям компаний, пишет УНН.

Уголовное производство как репутационный риск

Для того чтобы иметь возможность работать на международных рынках, компании должны обязательно проходить комплаенс-проверки. Это система своеобразной проверки на соблюдение компанией законодательства, требований регуляторных органов, отраслевых стандартов и внутренних этических норм. Комплаенс предотвращает штрафы, юридические санкции и репутационные риски, гарантируя честное деловое поведение и прозрачность бизнеса.

В международной практике деловые партнеры, банки, страховые компании и инвесторы проводят тщательные проверки своих потенциальных контрагентов. Due diligence и compliance-процедуры предусматривают анализ открытых источников, судебных реестров и любых упоминаний о компании в контексте уголовных дел.

Поэтому для украинского бизнеса сам факт открытого уголовного производства часто становится серьезным ударом по деловой репутации и значительным препятствием на пути к международным рынкам. Даже уголовное производство, которое может быть открыто без доказательств и годами не продвигаться, в международной бизнес-практике воспринимается как фактор риска.

Для иностранного партнера принцип прост: если вокруг компании существует уголовный спор, даже без доказанной вины, это может создать юридические и финансовые риски. Во многих случаях бизнес-партнеры просто отказываются от сотрудничества, чтобы избежать потенциальных проблем.

Этот же принцип работает и в отношениях с иностранными банками и финансовыми учреждениями. В рамках международных стандартов борьбы с отмыванием средств (AML) банки обязаны проверять клиентов и источники их доходов. Информация об уголовных производствах автоматически попадает в перечень рисковых факторов и часто предприятиям, фигурирующим в уголовных делах, отказывают в сотрудничестве – открытии счетов, блокируются транзакции и т.д.

В результате компания, даже не имея обвинительного приговора суда или обоснованного сообщения о подозрении, теряет возможность полноценно работать на международном рынке и становится заложником заказного уголовного преследования. В Украине такой инструмент часто используют для устранения конкурентов на рынке.

Преследование СБУ как инструмент конкурентной войны на авиарынке

Хотя в последнее время ситуация с давлением правоохранителей на бизнес в Украине ощутимо улучшилась и количество заказных уголовных производств значительно сократилось, однако случаи преследований до сих пор существуют. Очевидно, одним из самых ярких примеров является конкурентная война на рынке авиатранспортных перевозок, где Служба безопасности Украины стала инструментом для устранения соперников.

Для понимания: есть два крупных игрока рынка авиационных транспортных перевозок – компания "Украинские вертолеты" и группа компаний "Константа". Обе активно борются за международные контракты, в частности, гуманитарных миссий ООН в странах Африки.

Однако вместо активной конкуренции во время международных тендеров, борьба перенеслась в плоскость уголовного преследования. ОО "Совет ветеранов АТО", которую связывают с компанией "Украинские вертолеты", обратилась к ряду украинских правоохранительных органов с заявлениями о якобы правонарушениях компаний, входящих в группу "Константа". Позже эти заявления подхватили еще ряд общественных организаций, известных тем, что отрабатывают заказы против представителей бизнеса.

Была открыта серия уголовных производств против группы компаний "Константа", часть из которых к этому времени уже закрыта за отсутствием состава преступления. Однако несколько дел все еще "расследуются", в частности Службой безопасности Украины. Это может быть связано с тем, что в "Украинских вертолетах" работают бывшие высокопоставленные правоохранители, у которых, очевидно, осталось влияние на коллег в следственных органах.

Одно из таких уголовных производств №12022000000001276 было зарегистрировано 25 ноября 2022 года Главным следственным управлением Нацполиции по заявлению председателя ОО "Совет ветеранов АТО" Павла Мошковского.

В своем заявлении "активист" утверждал, что группа компаний "Константа" якобы причастна к пособничеству государству-агрессору, а руководство предприятий хотело захватить ГП "Антонов" и собственно компанию "Украинские вертолеты".

Главное следственное управление Нацполиции расследовало дело по ст.111-2 УК (пособничество государству-агрессору) до 2025 года, хотя Уголовный процессуальный кодекс четко относит такие преступления к подследственности Службы безопасности Украины. Очевидно, поняв бесперспективность этого уголовного производства, его "скинули" в СБУ, где оно "висит" до сих пор.

За четыре года расследования этого производства никаких нарушений следствием не установлено, ни одному лицу не вручено подозрение, материалы в суд не переданы.

Факт наличия такого уголовного производства сам по себе подрывает репутацию компаний, работающих на международном рынке. Однако, очевидно, не только это было целью заказчиков. Они хотели полного прекращения деятельности конкурентов.

Ведь в ходе расследования у группы компаний "Константа" произошло несколько десятков обысков, в ходе которых следователи изъяли и до сих пор не вернули важную техническую документацию и технику, необходимые для функционирования предприятий, а также были заморожены счета компаний в банках. Совокупность таких действий поставила под удар выполнение не только международных контрактов, но и оборонных заказов в Украине.

Юристы, опрошенные УНН отмечают, что это классический пример заказного преследования представителей бизнеса.

Потери для экономики страны

Как отмечалось выше, в международной практике стандартом являются комплаенс и due diligence проверки контрагентов. Поэтому проблема заказных или искусственно затянутых уголовных производств имеет значительно более широкое измерение, чем отдельные конфликты между бизнесом и правоохранительной системой. Последствия таких действий непосредственно влияют на экономику страны в целом.

Когда украинские компании теряют возможность нормально работать на внешних рынках из-за репутационных рисков, государство теряет валютную выручку, налоговые поступления, инвестиции и возможности для развития экспорта.

Особенно болезненно это ощущается в высокотехнологичных отраслях, таких как авиастроение, оборонная промышленность или IT, где международная кооперация является ключевым условием развития. А в условиях полномасштабного вторжения, когда небо над Украиной годами остается закрытым для гражданской авиации, вообще речь идет о сохранении отрасли как таковой.

Поэтому в ситуации, когда украинская экономика в значительной степени зависит от экспорта и международного сотрудничества, вопрос борьбы с заказными уголовными делами выходит далеко за пределы внутренней юридической проблемы. На самом деле речь идет о сохранении конкурентоспособности украинского бизнеса на международных рынках и отрасли авиатранспортных перевозок, которая в дальнейшем может стать одним из драйверов послевоенного восстановления экономики.