США и Катар обсуждают приобретение украинских дронов-перехватчиков против иранских "шахедов" - Reuters

$43.720.26
50.830.37
ukenru
5 марта, 23:07 • 12060 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
5 марта, 17:43 • 23611 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
5 марта, 17:39 • 28140 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 61725 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39 • 107084 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 52716 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00 • 45876 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 73371 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 27403 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 51259 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
78%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп принял в Белом доме чемпионов MLS "Интер Майами" и их капитана МессиVideo5 марта, 22:01 • 5846 просмотра
Трамп назвал военную операцию против Ирана важнее роста цен на топливо в США5 марта, 22:16 • 7122 просмотра
Ощадбанк заявил о похищении своих инкассаторов и крупной суммы ценностей в Венгрии5 марта, 22:58 • 9364 просмотра
Министр обороны Израиля раскрыл детали планирования ликвидации Али Хаменеи5 марта, 23:33 • 6468 просмотра
Россия планирует удвоить численность подразделений беспилотных систем за счет набора молодежи6 марта, 01:00 • 8120 просмотра
публикации
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto5 марта, 14:41 • 29630 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы5 марта, 12:59 • 59965 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 73378 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС5 марта, 09:41 • 81672 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 81247 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Нарендра Моди
Музыкант
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Украина
Израиль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде02:40 • 4842 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 12957 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 15737 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 37055 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 43751 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Золото
Социальная сеть
Шахед-136

США и Катар обсуждают приобретение украинских дронов-перехватчиков против иранских "шахедов" - Reuters

Киев • УНН

 • 314 просмотра

США и Катар обсуждают приобретение украинских беспилотников для сбития иранских "Шахедов", сообщает источник.

США и Катар обсуждают приобретение украинских дронов-перехватчиков против иранских "шахедов" - Reuters

США и Катар ведут переговоры с Украиной о приобретении украинских беспилотников-перехватчиков в качестве дешевой альтернативы для сбивания иранских беспилотников "Шахед" на фоне войны в Персидском заливе, сообщил агентству Reuters источник, знакомый с этим вопросом, пишет УНН.

Детали

Переговоры на ранней стадии происходят между правительственными чиновниками, а не компаниями, и обсуждаемая технология включает системы для обнаружения приближающихся вражеских беспилотников и нарушения их сигналов связи, сообщил источник.

Международное медиа-бюро Катара не ответило на запрос о комментарии. Пентагон отказался от комментариев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг вечером, что Соединенные Штаты обратились к Украине за помощью в уничтожении "Шахедов".

"Я дал указание предоставить необходимые ресурсы и обеспечить присутствие украинских специалистов для обеспечения необходимой безопасности", - сказал он, не вдаваясь в подробности и не упоминая украинские беспилотники-перехватчики.

Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский05.03.26, 19:43 • 23617 просмотров

Ранее Зеленский заявил, что Украина также получала аналогичные запросы от стран Ближнего Востока. Он также заявил, что готов обменять беспилотники на зенитные ракеты.

"Если приедут, мы экспертизу дадим": Зеленский раскрыл детали помощи странам Ближнего Востока с иранскими "шахедами"05.03.26, 11:59 • 6708 просмотров

Второй источник - западный дипломат в Персидском заливе - сообщил, что на этой неделе украинская делегация посетила Доху для встречи с катарскими официальными лицами, чтобы поделиться опытом Украины в области защиты от беспилотников. По словам дипломата, делегация также посетила Абу-Даби.

После того, как США и Израиль в субботу начали массированную кампанию воздушных ударов по Ирану, в результате которой погибла большая часть высшего руководства Исламской Республики, Тегеран выпустил сотни ракет и беспилотников по странам Персидского залива.

Странам Персидского залива удалось перехватить большинство этих ударов, используя американские системы Patriot с PAC-3, которые Украина использует для защиты своей энергетической и военной инфраструктуры от российских ракет.

Однако Украина разработала гораздо более дешевые методы уничтожения беспилотников-камикадзе "Шахед" за четыре года вторжения РФ, которая большую часть войны использовала беспилотники иранской разработки.

По украинским данным, пишет издание, этой зимой Россия запустила по Украине 19 000 беспилотников большой дальности, большинство из которых она сбила.

"После начала войны в Иране Служба безопасности Украины предупредила украинские компании не продавать оружие странам Ближнего Востока без разрешения Киева", сообщило первое источник. СБУ и Министерство обороны Украины не ответили на запросы о комментариях, пишет издание.

Третий источник сообщил, что Великобритания поддерживает Украину на начальном этапе переговоров с государствами Персидского залива относительно использования украинских беспилотников для перехвата "Шахедов".

Этот источник сообщил, что "некоторые беспилотники потенциально могут быть поставлены в рамках проекта "Octopus" - совместного предприятия Лондона и Киева, существующего для разработки беспилотников-перехватчиков".

Зеленский заявил в среду, что разговаривал с лидерами ОАЭ, Катара, Бахрейна, Иордании и Кувейта, не вдаваясь в подробности.

О переговорах Украины с Вашингтоном впервые сообщила газета Financial Times, но интерес Дохи и участие Великобритании ранее не освещались.

Пентагон и страна Персидского залива ведут переговоры о закупке украинских дронов-перехватчиков для противодействия Ирану - FT05.03.26, 09:25 • 6018 просмотров

С начала конфликта с Ираном США и их союзники в Персидском заливе использовали сотни зенитных ракет, каждая из которых стоит миллионы долларов.

Компания Lockheed Martin производит около 600 ракет PAC-3 в год, хотя планирует увеличить это количество до 2000 года в рамках семилетнего контракта с Пентагоном.

Зеленский предложил заменить украинские беспилотники-перехватчики на ракеты для систем Patriot.

Тарас Тимочко из украинского фонда "Вернись живым", который на пожертвования закупил десятки тысяч беспилотников-перехватчиков, заявил, что неясно, кто, кроме украинских экипажей, сможет ими управлять. "Достаточно сложно отвлечь наших пилотов от их операций и отправить их на Ближний Восток, - сказал Тимочко. - Существует значительная потребность в расширении существующих возможностей по подготовке кадров в Украине для обмена опытом с нашими партнерами".

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Кибератака
Техника
Война в Украине
Пентагон
Reuters
Шахед-136
Катар
Соединённые Штаты
Украина