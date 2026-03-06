США и Катар обсуждают приобретение украинских дронов-перехватчиков против иранских "шахедов" - Reuters

США и Катар ведут переговоры с Украиной о приобретении украинских беспилотников-перехватчиков в качестве дешевой альтернативы для сбивания иранских беспилотников "Шахед" на фоне войны в Персидском заливе, сообщил агентству Reuters источник, знакомый с этим вопросом, пишет УНН.

Детали

Переговоры на ранней стадии происходят между правительственными чиновниками, а не компаниями, и обсуждаемая технология включает системы для обнаружения приближающихся вражеских беспилотников и нарушения их сигналов связи, сообщил источник.

Международное медиа-бюро Катара не ответило на запрос о комментарии. Пентагон отказался от комментариев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг вечером, что Соединенные Штаты обратились к Украине за помощью в уничтожении "Шахедов".

"Я дал указание предоставить необходимые ресурсы и обеспечить присутствие украинских специалистов для обеспечения необходимой безопасности", - сказал он, не вдаваясь в подробности и не упоминая украинские беспилотники-перехватчики.

Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский

Ранее Зеленский заявил, что Украина также получала аналогичные запросы от стран Ближнего Востока. Он также заявил, что готов обменять беспилотники на зенитные ракеты.

"Если приедут, мы экспертизу дадим": Зеленский раскрыл детали помощи странам Ближнего Востока с иранскими "шахедами"

Второй источник - западный дипломат в Персидском заливе - сообщил, что на этой неделе украинская делегация посетила Доху для встречи с катарскими официальными лицами, чтобы поделиться опытом Украины в области защиты от беспилотников. По словам дипломата, делегация также посетила Абу-Даби.

После того, как США и Израиль в субботу начали массированную кампанию воздушных ударов по Ирану, в результате которой погибла большая часть высшего руководства Исламской Республики, Тегеран выпустил сотни ракет и беспилотников по странам Персидского залива.

Странам Персидского залива удалось перехватить большинство этих ударов, используя американские системы Patriot с PAC-3, которые Украина использует для защиты своей энергетической и военной инфраструктуры от российских ракет.

Однако Украина разработала гораздо более дешевые методы уничтожения беспилотников-камикадзе "Шахед" за четыре года вторжения РФ, которая большую часть войны использовала беспилотники иранской разработки.

По украинским данным, пишет издание, этой зимой Россия запустила по Украине 19 000 беспилотников большой дальности, большинство из которых она сбила.

"После начала войны в Иране Служба безопасности Украины предупредила украинские компании не продавать оружие странам Ближнего Востока без разрешения Киева", сообщило первое источник. СБУ и Министерство обороны Украины не ответили на запросы о комментариях, пишет издание.

Третий источник сообщил, что Великобритания поддерживает Украину на начальном этапе переговоров с государствами Персидского залива относительно использования украинских беспилотников для перехвата "Шахедов".

Этот источник сообщил, что "некоторые беспилотники потенциально могут быть поставлены в рамках проекта "Octopus" - совместного предприятия Лондона и Киева, существующего для разработки беспилотников-перехватчиков".

Зеленский заявил в среду, что разговаривал с лидерами ОАЭ, Катара, Бахрейна, Иордании и Кувейта, не вдаваясь в подробности.

О переговорах Украины с Вашингтоном впервые сообщила газета Financial Times, но интерес Дохи и участие Великобритании ранее не освещались.

Пентагон и страна Персидского залива ведут переговоры о закупке украинских дронов-перехватчиков для противодействия Ирану - FT

С начала конфликта с Ираном США и их союзники в Персидском заливе использовали сотни зенитных ракет, каждая из которых стоит миллионы долларов.

Компания Lockheed Martin производит около 600 ракет PAC-3 в год, хотя планирует увеличить это количество до 2000 года в рамках семилетнего контракта с Пентагоном.

Зеленский предложил заменить украинские беспилотники-перехватчики на ракеты для систем Patriot.

Тарас Тимочко из украинского фонда "Вернись живым", который на пожертвования закупил десятки тысяч беспилотников-перехватчиков, заявил, что неясно, кто, кроме украинских экипажей, сможет ими управлять. "Достаточно сложно отвлечь наших пилотов от их операций и отправить их на Ближний Восток, - сказал Тимочко. - Существует значительная потребность в расширении существующих возможностей по подготовке кадров в Украине для обмена опытом с нашими партнерами".