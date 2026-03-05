"Если приедут, мы экспертизу дадим": Зеленский раскрыл детали помощи странам Ближнего Востока с иранскими "шахедами"
Киев • УНН
Украина готова делиться опытом противодействия иранским "шахедам" со странами Ближнего Востока. Зеленский отметил возможность обмена технологиями и оружием с партнерами.
Украина готова делиться опытом противодействия иранским "шахедам" со странами Ближнего Востока
У нас были сигналы от партнеров с Ближнего Востока. Были удары иранских "шахедов" по гражданским в этих странах. Они хотят от нас экспертизу. Мы открыты. Если их представители приедут, мы экспертизу дадим. Тем более что есть запрос от европейцев и от Соединенных Штатов Америки. К нам есть запросы, что нужно с партнерами с Ближнего Востока поделиться опытом
Что касается оружия, по словам Президента, "мы сами находимся в войне".
"И я сказал абсолютно откровенно: у нас есть дефицит того, что есть у них. У них есть ракеты для "патриотов", но ракетами для "патриотов" сотни или тысячи "шахедов" они не собьют: это дорогостояще. Для людей ничего не жалко, понятно, но у них просто нет столько ракет. Поэтому им нужны дроны-перехватчики, которые есть у нас. А у нас есть дефицит ракет РАС-2, РАС-3. Поэтому, если говорить об обмене технологиями, обмене оружием, я думаю, наша страна будет открыта для этого", - подчеркнул Зеленский.
