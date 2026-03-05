$43.450.22
Правительство Китая приказало нефтеперерабатывающим заводам прекратить экспорт топлива из-за войны в Персидском заливе

Киев • УНН

 • 1164 просмотра

Китай ввел срочный запрет на экспорт дизельного топлива и бензина из-за эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном. Это решение может привести к дефициту нефтепродуктов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Правительство Китая приказало нефтеперерабатывающим заводам прекратить экспорт топлива из-за войны в Персидском заливе

Пекин ввел срочный запрет на экспорт дизельного топлива и бензина для крупнейших государственных и частных нефтеперерабатывающих компаний из-за масштабной эскалации военного конфликта между США, Израилем и Ираном. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По распоряжению Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC), компании PetroChina, Sinopec и CNOOC должны немедленно прекратить подписание новых экспортных соглашений и аннулировать уже существующие договоренности. Ограничения не касаются только поставок в Гонконг и Макао, а также авиационного топлива, уже находящегося на таможенных складах. Несмотря на наличие стратегических запасов на 4-5 месяцев, Пекин перешел в режим жесткой экономии ресурсов, поскольку боевые действия в регионе Персидского залива уже привели к скачку цен на нефть Brent выше 82 долларов за баррель.

Реакция рынка и изменение глобальных энергетических потоков

Эксперты отмечают, что решение Китая может спровоцировать острый дефицит нефтепродуктов во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, где многие страны зависели от китайского экспорта. В то время как мировые цены на дизель растут быстрее стоимости сырой нефти, Китай вынужден искать альтернативные источники поставок, все больше полагаясь на российские энергоресурсы. Война на Ближнем Востоке фактически парализовала традиционные логистические маршруты, заставляя глобальных игроков радикально пересматривать свои энергетические стратегии.

Китай будет принимать необходимые меры для защиты собственной энергетической безопасности

– подчеркнули в МИД страны, комментируя ситуацию в Персидском заливе.

Стоимость транспортировки американской нефти в Азию выросла до исторического максимума05.03.26, 00:34 • 4190 просмотров

 

Степан Гафтко

