$43.450.22
50.460.14
ukenru
20:04 • 236 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
19:36 • 2102 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
15:27 • 16454 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 27170 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 21406 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 27205 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 53607 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 79145 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 66476 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 68320 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.3м/с
76%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ4 марта, 11:44 • 29681 просмотра
Что такое генеративный ИИ и как он работает4 марта, 11:48 • 29791 просмотра
Посольство Ирана в Киеве открыло книгу скорби по Али Хаменеи - реакция не заставила себя ждатьPhoto4 марта, 12:09 • 10393 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 20919 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto15:53 • 12651 просмотра
публикации
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto15:53 • 12825 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
15:27 • 16448 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 27164 просмотра
Что такое генеративный ИИ и как он работает4 марта, 11:48 • 29974 просмотра
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ4 марта, 11:44 • 29875 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Владимир Зеленский
Петер Сийярто
Пит Хегсетх
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo15:04 • 8698 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 21075 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 32796 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 40361 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 44290 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо

Киев • УНН

 • 2080 просмотра

Антимонопольный комитет Украины начал проверки АЗС из-за значительного роста цен на топливо в начале марта 2026 года. Комитет анализирует предоставленную информацию для выявления возможных нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо

Антимонопольный комитет Украины начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает УНН.

За последние дни мировой рынок нефти и нефтепродуктов продемонстрировал существенный рост котировок. Увеличились цены на топливо и в сетях АЗС нашей страны. Антимонопольный комитет Украины осуществляет меры контроля за ситуацией на рынках светлых нефтепродуктов с целью выяснения наличия/отсутствия признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в действиях операторов АЗС при поднятии цен в начале марта 2026 года

- говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках осуществления этих мероприятий АМКУ направил участникам рынков требования о предоставлении информации, необходимой для установления причин роста цен. В требованиях установлены максимально сжатые сроки предоставления информации.

После ее получения Комитет осуществит оперативный анализ предоставленных данных и в случае выявления признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции будет принимать соответствующие меры

- добавили в АМКУ.

Также в ведомстве подчеркнули, что цены на светлые нефтепродукты не подлежат государственному регулированию, украинский рынок светлых нефтепродуктов полностью зависит от импорта нефтепродуктов, колебания мировых цен сказываются и на стоимости топлива для потребителей. Повышение стоимости топлива имеет общеевропейский характер и наблюдается не только в Украине.

Украина готовит стратегический резерв горючего - озвучены детали нового закона04.03.26, 17:12 • 3062 просмотра

Напомним

Эскалация на Ближнем Востоке снова повысила нервозность на глобальном нефтяном рынке, а вместе с ней подпитала ожидания подорожания топлива в странах-импортерах. В Украине это быстро отразилось на розничном сегменте: на части АЗС цены корректируют все чаще, а спрос местами растет из-за опасений возможных перебоев. В то же время участники рынка отмечают, что физического дефицита пока нет, а главный краткосрочный риск связан с паническими настроениями и реакцией на новостной фон.

Павел Башинский

Экономика
Энергетика
Антимонопольный комитет Украины
Украина