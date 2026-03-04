Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Киев • УНН
Антимонопольный комитет Украины начал проверки АЗС из-за значительного роста цен на топливо в начале марта 2026 года. Комитет анализирует предоставленную информацию для выявления возможных нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.
Антимонопольный комитет Украины начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает УНН.
За последние дни мировой рынок нефти и нефтепродуктов продемонстрировал существенный рост котировок. Увеличились цены на топливо и в сетях АЗС нашей страны. Антимонопольный комитет Украины осуществляет меры контроля за ситуацией на рынках светлых нефтепродуктов с целью выяснения наличия/отсутствия признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в действиях операторов АЗС при поднятии цен в начале марта 2026 года
Отмечается, что в рамках осуществления этих мероприятий АМКУ направил участникам рынков требования о предоставлении информации, необходимой для установления причин роста цен. В требованиях установлены максимально сжатые сроки предоставления информации.
После ее получения Комитет осуществит оперативный анализ предоставленных данных и в случае выявления признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции будет принимать соответствующие меры
Также в ведомстве подчеркнули, что цены на светлые нефтепродукты не подлежат государственному регулированию, украинский рынок светлых нефтепродуктов полностью зависит от импорта нефтепродуктов, колебания мировых цен сказываются и на стоимости топлива для потребителей. Повышение стоимости топлива имеет общеевропейский характер и наблюдается не только в Украине.
Напомним
Эскалация на Ближнем Востоке снова повысила нервозность на глобальном нефтяном рынке, а вместе с ней подпитала ожидания подорожания топлива в странах-импортерах. В Украине это быстро отразилось на розничном сегменте: на части АЗС цены корректируют все чаще, а спрос местами растет из-за опасений возможных перебоев. В то же время участники рынка отмечают, что физического дефицита пока нет, а главный краткосрочный риск связан с паническими настроениями и реакцией на новостной фон.