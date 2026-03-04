$43.450.22
Эксклюзив
13:52 • 10631 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
12:44 • 11676 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
09:19 • 18698 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 46431 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 75373 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 63339 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 66587 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 61224 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 34683 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 28647 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
Украина готовит стратегический резерв горючего - озвучены детали нового закона

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Украина готовит решение по стратегическому резерву горючего. Закон предусматривает создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов, которые будут храниться в Украине и ЕС.

Украина готовит стратегический резерв горючего - озвучены детали нового закона

Власти Украины готовят решение для формирования стратегического резерва топлива. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины.

Подробности

В Комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг заявили: несмотря на повышение розничных цен, дефицита топлива в Украине пока нет. Также в парламенте напомнили, что Верховная Рада приняла Закон Украины "О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов" - системное решение для формирования стратегического резерва топлива.

Данный закон предусматривает:

  • создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов в Украине (до 25% может храниться в странах ЕС);
    • обязанность импортеров и производителей формировать и поддерживать эти запасы;
      • использование резерва исключительно в кризисных ситуациях, а не для коммерческой деятельности.

        Закон вступает в силу поэтапно. Полноценное формирование резервов требует времени для создания инфраструктуры и накопления ресурса. То есть механизм уже запущен нормативно, но физическое наполнение резервов будет происходить постепенно

        - отметили в Раде.

        В то же время механизм стратегического резерва еще не применяется для интервенций на рынке, поскольку продолжается этап его формирования. Соответственно, нынешняя ценовая ситуация не связана с использованием резервов, добавили в комитете.

        Евгений Устименко

