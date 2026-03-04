Украина готовит стратегический резерв горючего - озвучены детали нового закона
Украина готовит решение по стратегическому резерву горючего. Закон предусматривает создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов, которые будут храниться в Украине и ЕС.
Власти Украины готовят решение для формирования стратегического резерва топлива. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины.
В Комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг заявили: несмотря на повышение розничных цен, дефицита топлива в Украине пока нет. Также в парламенте напомнили, что Верховная Рада приняла Закон Украины "О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов" - системное решение для формирования стратегического резерва топлива.
Данный закон предусматривает:
- создание минимальных запасов нефти и
нефтепродуктов в Украине (до 25% может храниться в странах ЕС);
- обязанность импортеров и производителей формировать и
поддерживать эти запасы;
- использование резерва исключительно в кризисных ситуациях,
а не для коммерческой деятельности.
Закон вступает в силу поэтапно. Полноценное формирование резервов требует времени для создания инфраструктуры и накопления ресурса. То есть механизм уже запущен нормативно, но физическое наполнение резервов будет происходить постепенно
В то же время механизм стратегического резерва еще не применяется для интервенций на рынке, поскольку продолжается этап его формирования. Соответственно, нынешняя ценовая ситуация не связана с использованием резервов, добавили в комитете.
