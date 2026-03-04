Украина готовит стратегический резерв горючего - озвучены детали нового закона

Власти Украины готовят решение для формирования стратегического резерва топлива. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины.

Подробности

В Комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг заявили: несмотря на повышение розничных цен, дефицита топлива в Украине пока нет. Также в парламенте напомнили, что Верховная Рада приняла Закон Украины "О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов" - системное решение для формирования стратегического резерва топлива.

Данный закон предусматривает:

создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов в Украине (до 25% может храниться в странах ЕС);

обязанность импортеров и производителей формировать и поддерживать эти запасы;

использование резерва исключительно в кризисных ситуациях, а не для коммерческой деятельности.

Закон вступает в силу поэтапно. Полноценное формирование резервов требует времени для создания инфраструктуры и накопления ресурса. То есть механизм уже запущен нормативно, но физическое наполнение резервов будет происходить постепенно - отметили в Раде.

В то же время механизм стратегического резерва еще не применяется для интервенций на рынке, поскольку продолжается этап его формирования. Соответственно, нынешняя ценовая ситуация не связана с использованием резервов, добавили в комитете.

