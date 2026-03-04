Україна готує стратегічний резерв пального - озвучені деталі нового закону
Київ • УНН
Україна готує рішення щодо стратегічного резерву пального. Закон передбачає створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів, що зберігатимуться в Україні та ЄС.
Влада України готує рішення для формування стратегічного резерву пального. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Верховної Ради України.
Деталі
У Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг заявили: попри підвищення роздрібних цін, дефіциту пального в Україні наразі немає. Також у парламенті нагадали, що Верховна Рада ухвалила Закон України "Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів" - системне рішення для формування стратегічного резерву пального.
Даний закон передбачає:
- створення мінімальних запасів нафти та
нафтопродуктів в Україні (до 25% може зберігатися в країнах ЄС);
- обов’язок імпортерів і виробників формувати та
підтримувати ці запаси;
- використання резерву виключно у кризових ситуаціях,
а не для комерційної діяльності.
Закон набирає чинності поетапно. Повноцінне формування резервів потребує часу для створення інфраструктури та накопичення ресурсу. Тобто механізм уже запущений нормативно, але фізичне наповнення резервів відбуватиметься поступово
Водночас механізм стратегічного резерву ще не застосовується для інтервенцій на ринку, оскільки триває етап його формування. Відповідно, нинішня цінова ситуація не пов’язана з використанням резервів, додали в комітеті.
