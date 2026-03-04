СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
Київ • УНН
У ніч на 2 березня СБУ разом із Силами оборони вразила морський тральщик "валентін пікуль". Також отримали серйозні пошкодження протичовнові кораблі "єйськ" та "касімов", повідомляє УНН з посиланням на джерело в СБУ.
Деталі
Окрім того, були ліквідовані троє російських моряків, а ще 14 - поранено.
Під час атаки також було уражено радар наведення 30Н6Е2 комплексу С-300ПМУ-2 "Фаворит", ЗРГК "Панцир-С2" та шість із семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі "Шесхаріс". Пожежа в порту тривала всю ніч.
СБУ системно дістає ворога там, де він вважає себе в безпеці - у портах, на базах і в глибокому тилу. Для російських військових об’єктів не існує "захищених зон". Поки росія веде війну проти України, їй ніде не буде спокійно - ні на морі, ні на суші, ні в тилу
Додатково
Через атаку понад 200 БПЛА на російське місто новоросійськ були пошкоджені 5 кораблів, серед них 2 носії ракет "Калібр". Повідомлялось про загибель 3 російських військових, ще 16 поранено.
Нагадаємо
США офіційно попередили Україну, що її атаки на російські нафтові об'єкти, зокрема в новоросійську, вплинули на американські інвестиції в Казахстані.