$43.450.22
50.460.14
ukenru
Ексклюзив
12:44 • 128 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
09:19 • 10944 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 37816 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 67465 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 57466 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 62397 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 58895 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 33728 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 28285 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 26065 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
58%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Угоди щодо України без участі європейців не буде - Мерц після зустрічі з Трампом4 березня, 03:01 • 15493 перегляди
Скандал навколо МПК: Андрій Сибіга звинуватив Комітет у підриві територіальної цілісності України4 березня, 04:03 • 6374 перегляди
Китай визначив "п'ять уроків" після ударів США та Ізраїля по ІрануPhoto4 березня, 04:30 • 11154 перегляди
Нові ворожі атаки призвели до знеструмлень у 5 областях, повернулися аварійні відключення08:18 • 13655 перегляди
Війна в Ірані майже зупинила рух через Ормузьку протоку - скільки нафтових танкерів пройшло останнім часом08:29 • 13340 перегляди
Публікації
Що таке генеративний ШІ та як він працює11:48 • 5326 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ11:44 • 5370 перегляди
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14 • 66327 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 88096 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 86176 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Віталій Кім
Музикант
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Ліван
Реклама
УНН Lite
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto12:28 • 2056 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 25085 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 33210 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 37415 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 45720 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
Dassault Rafale

СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську

Київ • УНН

 • 126 перегляди

У ніч на 2 березня СБУ та Сили оборони вразили морський тральщик "валентін пікуль", а також пошкодили протичовнові кораблі "єйськ" та "касімов". Внаслідок атаки ліквідовано трьох та поранено 14 російських моряків.

СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську

У ніч на 2 березня СБУ разом із Силами оборони вразила морський тральщик "валентін пікуль". Також отримали серйозні пошкодження протичовнові кораблі "єйськ" та "касімов", повідомляє УНН з посиланням на джерело в СБУ.

Деталі

Окрім того, були ліквідовані троє російських моряків, а ще 14 - поранено.

Під час атаки також було уражено радар наведення 30Н6Е2 комплексу С-300ПМУ-2 "Фаворит", ЗРГК "Панцир-С2" та шість із семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі "Шесхаріс". Пожежа в порту тривала всю ніч.

СБУ системно дістає ворога там, де він вважає себе в безпеці - у портах, на базах і в глибокому тилу. Для російських військових об’єктів не існує "захищених зон". Поки росія веде війну проти України, їй ніде не буде спокійно - ні на морі, ні на суші, ні в тилу

- повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Додатково

Через атаку понад 200 БПЛА на російське місто новоросійськ були пошкоджені 5 кораблів, серед них 2 носії ракет "Калібр". Повідомлялось про загибель 3 російських військових, ще 16 поранено.

Нагадаємо

США офіційно попередили Україну, що її атаки на російські нафтові об'єкти, зокрема в новоросійську, вплинули на американські інвестиції в Казахстані.

Павло Башинський

Війна в УкраїніСвітТехнології
Техніка
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Служба безпеки України
Ракетний комплекс "Панцир"
С-300
Сполучені Штати Америки
Україна
Казахстан