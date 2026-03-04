54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС

Міністерство закордонних справ України інформує про закриття повітряного простору в Ізраїлі, Кувейті, Катарі, ОАЕ, Ірані та Іраку станом на 4 березня. МЗС отримало 54 звернення від громадян України щодо загострення ситуації в регіоні.

54 звернення від громадян України на тлі загострення ситуації на Близькому Сході отримано у регіоні, повідомили у МЗС України у середу, пише УНН. Загалом з 28 лютого на "гарячу лінію" МЗС надійшло 54 звернення громадян України щодо загострення безпекової ситуації на Близькому Сході - повідомили у МЗС в оновленні щодо оперативної ситуації на Близькому Сході та рекомендацій громадянам України, які знаходяться на території регіону. Протягом 3 березня на "гарячу лінію" МЗС, як зазначається, "надійшло 9 звернень громадян України щодо загострення безпекової ситуації на Близькому Сході (переважно через затримку авіарейсів)". МЗС надало консультації та залучило консульських співробітників закордонних дипломатичних установ України для вирішення питань на місці. У МЗС вказали, що станом на 09:00 4 березня повітряний простір залишається закритим у таких країнах: Ізраїль, Кувейт, Катар, ОАЕ, Іран, Ірак У місті Дубай (ОАЕ), як повідомляється, здійснюється запуск авіарейсів у тестовому режимі. Аеропорти Йорданії, Саудівської Аравії, Лівану та Оману працюють у штатному режимі. МЗС також надало посилання на форми для оповіщення про ситуацію та отримання оперативного зв’язку дипломатичними установами. Наразі потреби в евакуації немає, люди зверталися, але їх небагато - посол України в Ізраїлі