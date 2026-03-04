54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
Київ • УНН
Міністерство закордонних справ України інформує про закриття повітряного простору в Ізраїлі, Кувейті, Катарі, ОАЕ, Ірані та Іраку станом на 4 березня. МЗС отримало 54 звернення від громадян України щодо загострення ситуації в регіоні.
54 звернення від громадян України на тлі загострення ситуації на Близькому Сході отримано у регіоні, повідомили у МЗС України у середу, пише УНН.
Загалом з 28 лютого на "гарячу лінію" МЗС надійшло 54 звернення громадян України щодо загострення безпекової ситуації на Близькому Сході
Протягом 3 березня на "гарячу лінію" МЗС, як зазначається, "надійшло 9 звернень громадян України щодо загострення безпекової ситуації на Близькому Сході (переважно через затримку авіарейсів)". МЗС надало консультації та залучило консульських співробітників закордонних дипломатичних установ України для вирішення питань на місці.
У МЗС вказали, що станом на 09:00 4 березня повітряний простір залишається закритим у таких країнах: Ізраїль, Кувейт, Катар, ОАЕ, Іран, Ірак
У місті Дубай (ОАЕ), як повідомляється, здійснюється запуск авіарейсів у тестовому режимі. Аеропорти Йорданії, Саудівської Аравії, Лівану та Оману працюють у штатному режимі.
МЗС також надало посилання на форми для оповіщення про ситуацію та отримання оперативного зв’язку дипломатичними установами.
