54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 27277 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 55546 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 46207 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 52251 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 51784 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 30096 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 26691 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 25159 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 35234 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Публікації
Ексклюзиви
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС

Київ • УНН

 • 488 перегляди

Міністерство закордонних справ України інформує про закриття повітряного простору в Ізраїлі, Кувейті, Катарі, ОАЕ, Ірані та Іраку станом на 4 березня. МЗС отримало 54 звернення від громадян України щодо загострення ситуації в регіоні.

54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС

54 звернення від громадян України на тлі загострення ситуації на Близькому Сході отримано у регіоні, повідомили у МЗС України у середу, пише УНН.

Загалом з 28 лютого на "гарячу лінію" МЗС надійшло 54 звернення громадян України щодо загострення безпекової ситуації на Близькому Сході

- повідомили у МЗС в оновленні щодо оперативної ситуації на Близькому Сході та рекомендацій громадянам України, які знаходяться на території регіону.

Протягом 3 березня на "гарячу лінію" МЗС, як зазначається, "надійшло 9 звернень громадян України щодо загострення безпекової ситуації на Близькому Сході (переважно через затримку авіарейсів)". МЗС надало консультації та залучило консульських співробітників закордонних дипломатичних установ України для вирішення питань на місці.

У МЗС вказали, що станом на 09:00 4 березня повітряний простір залишається закритим у таких країнах: Ізраїль, Кувейт, Катар, ОАЕ, Іран, Ірак

У місті Дубай (ОАЕ), як повідомляється, здійснюється запуск авіарейсів у тестовому режимі. Аеропорти Йорданії, Саудівської Аравії, Лівану та Оману працюють у штатному режимі.

МЗС також надало посилання на форми для оповіщення про ситуацію та отримання оперативного зв’язку дипломатичними установами.

Наразі потреби в евакуації немає, люди зверталися, але їх небагато - посол України в Ізраїлі03.03.26, 19:51 • 5436 переглядiв

Юлія Шрамко

