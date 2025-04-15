Кувейт звільнив групу американських ув'язнених, серед яких були військові контрактники, затримані за звинуваченнями, пов'язаними з
наркотиками. Звільнення відбулося після візиту спецпосланця США.
41-річний відставний сержант морської піхоти США Корі Навроцький загинув 27 жовтня на кордоні з брянською областю. Ветеран з
20-річним досвідом служби приєднався до українських сил у вересні цього року.
Підприємство "Бровафарма" у Броварах адаптувалося до роботи в умовах війни та відновило безперебійне виробництво ветпрепаратів. Компанія зберегла експортні потужності та продовжує сплачувати податки до місцевого бюджету.
США здійснили авіаудар по базі Народних мобілізаційних сил Іраку на південь від Багдада. В результаті загинуло 4 члени
угруповання, ще 4 поранено. Це перший відомий удар США в Іраку з лютого.
путін провів телефонну розмову з принцом Саудівської Аравії. Сторони обговорили співробітництво в політичній,
торговельно-економічній та енергетичній сферах, наголосивши на важливості координації в рамках ОПЕК+.
Італія, ймовірно, відправить Україні другу систему протиповітряної оборони SAMP/T слідом за першою, оскільки Україна продовжує
вимагати додаткової допомоги в області протиповітряної оборони на тлі атак росії на її інфраструктуру.
Країни ОПЕК + домовилися продовжити більшу частину своїх скорочень видобутку нафти до 2025 року, поступово згортаючи їх, щоб
підтримати ринок на тлі повільного зростання світового попиту.
Понад два мільйони барелів російських нафтопродуктів застрягли в танкерах біля берегів Оману через репресії Південної Кореї проти прямого імпорту з рф.
За даними, у результаті ізраїльських авіаударів у Рафаху (Газа), загинули щонайменше 8 палестинців, ще кілька отримали поранення.
Італія оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, включаючи систему протиповітряної оборони SAMP/T, перед самітом G7.
Велика Британія пропонує використовувати заморожені російські активи як заставу для кредиту чи облігацій для надання фінансування Україні, з очікуванням, що їх відшкодують, коли росія виплатить репарації.