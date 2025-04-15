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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 26184 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 156350 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 136118 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 139098 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134772 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134748 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196409 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77589 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164666 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116960 перегляди

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Кувейт звільнив групу американських ув'язнених, серед яких були військові контрактники, затримані за звинуваченнями, пов'язаними з наркотиками. Звільнення відбулося після візиту спецпосланця США.

Новини Світу • 12 березня, 22:27 • 12689 перегляди

Американський морпіх-доброволець ЗСУ загинув під час спроби прориву російського кордону

41-річний відставний сержант морської піхоти США Корі Навроцький загинув 27 жовтня на кордоні з брянською областю. Ветеран з 20-річним досвідом служби приєднався до українських сил у вересні цього року.

Війна • 4 листопада, 18:54 • 32418 перегляди

Адаптувалися до нових реалій, відновили безперебійне виробництво: як у Броварах працює підприємство, яке є одним з перших створених за часів Незалежності (відео)

Підприємство "Бровафарма" у Броварах адаптувалося до роботи в умовах війни та відновило безперебійне виробництво ветпрепаратів. Компанія зберегла експортні потужності та продовжує сплачувати податки до місцевого бюджету.

Економіка • 9 серпня, 10:46 • 43828 перегляди

Сполучені Штати завдали удару по Іраку, загинуло четверо людей – ЗМІ

США здійснили авіаудар по базі Народних мобілізаційних сил Іраку на південь від Багдада. В результаті загинуло 4 члени угруповання, ще 4 поранено. Це перший відомий удар США в Іраку з лютого.

Новини Світу • 31 липня, 09:10 • 20530 перегляди

путін зідзвонився зі принцом Саудівської Аравії: говорили про співробітництво в торговельних та енергетичній сферах

путін провів телефонну розмову з принцом Саудівської Аравії. Сторони обговорили співробітництво в політичній, торговельно-економічній та енергетичній сферах, наголосивши на важливості координації в рамках ОПЕК+.

Новини Світу • 18 липня, 08:23 • 17602 перегляди

Італія, ймовірно, направить в Україну другу систему SAMP/T – ЗМІ

Італія, ймовірно, відправить Україні другу систему протиповітряної оборони SAMP/T слідом за першою, оскільки Україна продовжує вимагати додаткової допомоги в області протиповітряної оборони на тлі атак росії на її інфраструктуру.

Війна • 3 червня, 16:58 • 27942 перегляди

ОПЕК+ продовжила скорочення видобутку нафти до 2025 року

Країни ОПЕК + домовилися продовжити більшу частину своїх скорочень видобутку нафти до 2025 року, поступово згортаючи їх, щоб підтримати ринок на тлі повільного зростання світового попиту.

Економіка • 2 червня, 19:50 • 53979 перегляди

російські нафтопродукти застрягли в морі через репресії Південної Кореї

Понад два мільйони барелів російських нафтопродуктів застрягли в танкерах біля берегів Оману через репресії Південної Кореї проти прямого імпорту з рф.

Економіка • 7 травня, 03:20 • 30606 перегляди

Ізраїль наніс кілька авіаударів по Рафаху: є жертви

За даними, у результаті ізраїльських авіаударів у Рафаху (Газа), загинули щонайменше 8 палестинців, ще кілька отримали поранення.

Війна • 7 травня, 02:26 • 27574 перегляди

Італія до саміту G7 оголосить про новий пакет допомоги Україні, до якого увійде SAMP/T - ЗМІ

Італія оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, включаючи систему протиповітряної оборони SAMP/T, перед самітом G7.

Війна • 3 травня, 09:38 • 22454 перегляди

Британія запропонувала свій варіант щодо використання активів рф для допомоги Україні: що перебачається

Велика Британія пропонує використовувати заморожені російські активи як заставу для кредиту чи облігацій для надання фінансування Україні, з очікуванням, що їх відшкодують, коли росія виплатить репарації.

Війна • 6 березня, 11:09 • 32096 перегляди