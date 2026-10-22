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США евакуюють військових і дипломатів із Близького Сходу на тлі загроз Ірану – NBC News

Київ • УНН

 • 118 перегляди

США скорочують військову й дипломатичну присутність на Близькому Сході через безпекові загрози. Трамп розглядає нову операцію проти Ірану.

США евакуюють військових і дипломатів із Близького Сходу на тлі загроз Ірану – NBC News

Сполучені Штати розпочали евакуацію частини військовослужбовців і дипломатів із місць дислокації на Близькому Сході через загрози безпеці. Це відбувається на тлі обговорення президентом Дональдом Трампом можливих нових військових дій проти Ірану. Про це повідомляє NBC News із посиланням на джерела, пише УНН.

Деталі

За інформацією видання, американська сторона скорочує присутність військового та дипломатичного персоналу в регіоні. Причиною стали загрози, які, за словами співрозмовників журналістів, зберігаються на Близькому Сході

Евакуаційні заходи відбуваються в той час, коли адміністрація Трампа розглядає можливість нової військової операції проти Ірану. Водночас джерела не уточнюють, чи ухвалив американський президент остаточне рішення щодо подальших дій.

США скорочують присутність на тлі загострення ситуації

Як зазначає NBC News, виведення частини персоналу пов'язане з поточними безпековими ризиками в регіоні. Американська влада намагається зменшити потенційну загрозу для своїх військовослужбовців і дипломатів

Наразі повідомлення стосується скорочення американської присутності, а не повного виведення військ США з Близького Сходу.

Син Трампа виступив проти війни США з Іраном і особисто висловив незгоду батькові – The Atlantic21.10.26, 06:37 • 18370 переглядiв

Степан Гафтко

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Війна в Україні
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Дональд Трамп
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