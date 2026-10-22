США эвакуируют военных и дипломатов с Ближнего Востока на фоне угроз со стороны Ирана — NBC News

Соединённые Штаты начали эвакуацию части военнослужащих и дипломатов из мест дислокации на Ближнем Востоке из-за угроз безопасности. Это происходит на фоне обсуждения президентом Дональдом Трампом возможных новых военных действий против Ирана. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

По информации издания, американская сторона сокращает присутствие военного и дипломатического персонала в регионе. Причиной стали угрозы, которые, по словам собеседников журналистов, сохраняются на Ближнем Востоке

Эвакуационные мероприятия проводятся в то время, когда администрация Трампа рассматривает возможность новой военной операции против Ирана. При этом источники не уточняют, принял ли американский президент окончательное решение относительно дальнейших действий.

США сокращают присутствие на фоне обострения ситуации

Как отмечает NBC News, вывод части персонала связан с текущими угрозами безопасности в регионе. Американские власти пытаются уменьшить потенциальную угрозу для своих военнослужащих и дипломатов

В настоящее время сообщение касается сокращения американского присутствия, а не полного вывода войск США с Ближнего Востока.

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