Сын Трампа выступил против войны США с Ираном и лично выразил несогласие отцу — The Atlantic

Дональд Трамп-младший выступал против военной операции США в Иране и в частном порядке сообщал о своем несогласии отцу, президенту Дональду Трампу. При этом публично критиковать решение американского лидера он не решился. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на источники, обсуждавшие с ним конфликт, пишет УНН.

Детали

По информации издания, Трамп-младший с самого начала не поддерживал военную операцию против Ирана. Свою позицию он лично донес до президента США.

Сын американского лидера давно скептически относится к вмешательству Вашингтона в зарубежные конфликты. Он считает, что такие действия противоречат принципу "Америка прежде всего", который стал одним из ключевых лозунгов политического движения его отца.

Трамп-младший не готов открыто выступить против отца

Несмотря на несогласие с военной операцией, Дональд Трамп-младший воздержался от публичной критики президента. Человек из его окружения отметил, что он вряд ли открыто выступит против отца по этому вопросу.

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Представитель Трампа-младшего отказался комментировать информацию журналистов. Белый дом также не ответил на вопросы относительно позиции сына президента.

В то же время война с Ираном обострила противоречия внутри движения MAGA. Его сторонники разделились между противниками американского вмешательства в иностранные конфликты и теми, кто поддерживает более активное применение военной силы.

Таким образом, разногласия по поводу войны с Ираном коснулись не только политического окружения президента США, но и его семьи, хотя Трамп-младший пока предпочитает выражать свою позицию в частном порядке.

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