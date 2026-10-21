Сын Трампа выступил против войны США с Ираном и лично выразил несогласие отцу — The Atlantic
Киев • УНН
Дональд Трамп-младший в частном порядке сообщил отцу о несогласии с операцией в Иране. Публично критиковать президента он не стал.
Дональд Трамп-младший выступал против военной операции США в Иране и в частном порядке сообщал о своем несогласии отцу, президенту Дональду Трампу. При этом публично критиковать решение американского лидера он не решился. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на источники, обсуждавшие с ним конфликт, пишет УНН.
Детали
По информации издания, Трамп-младший с самого начала не поддерживал военную операцию против Ирана. Свою позицию он лично донес до президента США.
Сын американского лидера давно скептически относится к вмешательству Вашингтона в зарубежные конфликты. Он считает, что такие действия противоречат принципу "Америка прежде всего", который стал одним из ключевых лозунгов политического движения его отца.
Трамп-младший не готов открыто выступить против отца
Несмотря на несогласие с военной операцией, Дональд Трамп-младший воздержался от публичной критики президента. Человек из его окружения отметил, что он вряд ли открыто выступит против отца по этому вопросу.
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Представитель Трампа-младшего отказался комментировать информацию журналистов. Белый дом также не ответил на вопросы относительно позиции сына президента.
В то же время война с Ираном обострила противоречия внутри движения MAGA. Его сторонники разделились между противниками американского вмешательства в иностранные конфликты и теми, кто поддерживает более активное применение военной силы.
Таким образом, разногласия по поводу войны с Ираном коснулись не только политического окружения президента США, но и его семьи, хотя Трамп-младший пока предпочитает выражать свою позицию в частном порядке.
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