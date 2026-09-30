Стартап-разработчик дронов, связанный с сыновьями Трампа, намерен привезти украинские технологии в США — СМИ

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Американский стартап в сфере беспилотников Powerus, готовящийся выйти на биржу путем слияния с компанией, которую поддерживают Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп, намерен привлечь украинские и другие зарубежные технологии в США, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны Пентагона, сообщили руководители компании, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Компания Powerus, основанная год назад, в начале октября должна объединиться с фирмой Aureus Greenway Holdings, акции которой котируются на бирже Nasdaq. Aureus занимается владением и управлением полями для гольфа, а братья Трампы владеют в ней косвенной долей через инвестиционный фонд American Ventures. Согласно документам, поданным в регулирующие органы, ожидается, что этот фонд будет владеть долей в 9,9% (в формате бенефициарного владения) в объединенной компании.

Компания, базирующаяся во Флориде, является частью портфеля предприятий в сфере беспилотных и военных технологий, которые поддерживают братья Трампы. В этот портфель также входит XTEND AI Robotics — израильский производитель беспилотников, вышедший на биржу в начале сентября после слияния с публичной строительной компанией, в которой American Ventures также имела долю.

Руководители Powerus и представители Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа отмечают, что братья являются пассивными инвесторами в Aureus и не играют никакой операционной роли в деятельности компании по производству беспилотников. Тем не менее, «никогда не помешает, когда с проектом связано их имя», — заметил член консультативного совета Powerus Кит Келлогг, бывший спецпредставитель Трампа по Украине и генерал-лейтенант армии США в отставке.

Компании и инвесторы стремятся воспользоваться стремительным ростом спроса на беспилотники со стороны Пентагона и зарубежных заказчиков, возникшим после того, как война в Украине продемонстрировала важность автономных систем на поле боя.

В интервью агентству Reuters в течение последних месяцев руководители компании заявляли о планах развития путем поглощений, зарубежных партнерств и организации производства внутри страны. Цель заключается в том, чтобы превратить Powerus в американского партнера, способного привлекать военные технологии, разработанные за рубежом (в частности, в Украине), и налаживать их производство в Америке.

Бретт Великович, президент Powerus и бывший аналитик разведки сил специальных операций армии США, заявил, что стремится сделать компанию универсальным поставщиком («решением в одном окне») для Пентагона, предлагая зарубежные технологии с «американским лицом». По его словам, Powerus ведет переговоры с украинскими оборонно-технологическими фирмами и хотела бы расширить свои возможности, в частности добавив в ассортимент ударные беспилотники большой дальности.

42-летний Великович получил одобрительные отзывы от президента США Дональда Трампа. После того как прошлым летом Великович обсуждал тему беспилотников в эфире Fox News, Трамп написал в социальной сети Truth Social, что тот «действительно знает свое дело».

Добавим

Несмотря на ряд недавних сделок, компания все еще находится на начальном этапе развития. Она была зарегистрирована в октябре прошлого года и по состоянию на начало 2026 года еще не осуществляла операций, приносящих доход. Сформировав в начале этого года линейку воздушных и морских беспилотников путем приобретения других компаний, она отчиталась об объеме продаж в первом квартале на сумму 1,2 миллиона долларов.

В марте компания представила свои беспилотники-перехватчики Guardian, которые, по словам Великовича, стали результатом «совместной разработки» с украинцами.

Ее ударный квадрокоптер MatrixFold не вошел в число лидеров на недавнем втором этапе программы Пентагона «Drone Dominance» («Доминирование беспилотников») — инициативы стоимостью 1 миллиард долларов, направленной на быстрое развертывание большого количества недорогих ударных дронов. Великович отметил, что требования конкурса по устойчивости к средствам радиоэлектронной борьбы были особенно сложными.

Недавно Powerus объявила о получении контракта от ВВС США стоимостью до 90 миллионов долларов, а также коммерческого соглашения на сумму 22,3 миллиона долларов для защиты энергетической инфраструктуры на Ближнем Востоке по заказу клиента, название которого не разглашается. Компания также сообщает о переговорах со странами Персидского залива.

Во время поездки в Пакистан в середине сентября Powerus получила ограниченный заказ от министерства обороны на поставку воздушных беспилотников и обеспечение их эксплуатации, а также подписала предварительное соглашение с армией Пакистана о потенциальном сотрудничестве. Кроме того, компания подписала меморандум о взаимопонимании с ВВС Пакистана, сообщили в Powerus агентству Reuters, отказавшись раскрывать подробности. Военное ведомство Пакистана не ответило на запрос о комментарии.

В Исламабаде Великович рассказал Reuters, что целью является объединение американских и пакистанских технологий и что компания проводит встречи с местными производителями. «Мы рассматриваем пути, посредством которых можно было бы потенциально даже производить эту технологию здесь», — отметил он.