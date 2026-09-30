$44.860.0550.930.05
ukenru
19:17 • 1288 просмотра
Украинские военные уничтожили на Покровском направлении 60 оккупантов — Генштаб
19:02 • 3168 просмотра
Стартап-разработчик дронов, связанный с сыновьями Трампа, намерен привезти украинские технологии в США — СМИ
18:38 • 6330 просмотра
Завтра в Украине вводят графики отключения электроэнергии — кого и когда будут отключать
17:01 • 17891 просмотра
В Украине разработали 5 уровней реагирования для школ на случай отключений света и тепла — как будут работать образовательные учреждения
15:43 • 17360 просмотра
Из-за ударов рф аварийные отключения ввели в трех областях
15:41 • 19617 просмотра
По делу о медицинской халатности врачей Odrex не состоялась половина сентябрьских заседанийPhoto
15:01 • 15229 просмотра
Россия впервые применила дрон с боезарядом для уничтожения опор и мостов — «Флеш»
14:50 • 16125 просмотра
В Киеве ввели экстренные отключения света
13:31 • 20906 просмотра
В Киевской области уже завтра ожидаются первые заморозки на почве, остальным областям приготовиться
30 сентября, 12:30 • 25185 просмотра
Инцидент с Flydubai: украинский и российский пилоты всё же находились на борту и помогли посадить самолёт — СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
0м/с
73%
758мм
Популярные новости
Украина созвала срочное рассмотрение гуманитарной катастрофы в оккупированных Олешках в ОБСЕ30 сентября, 11:54 • 6440 просмотра
Fire Point использует данные об ударах российскими «Искандерами» и ракетами из КНДР при разработке FreyjaVideo30 сентября, 12:46 • 36240 просмотра
Генераторы, скважины и мобильные котельные: как больницы Киева готовятся к зиме30 сентября, 13:07 • 32272 просмотра
В Европе оценили рейтинг самых сильных паспортов - какое место заняла Украина14:02 • 25038 просмотра
Как подготовиться к блэкауту: что стоит иметь дома, чтобы пережить отключение света17:37 • 8064 просмотра
публикации
Как подготовиться к блэкауту: что стоит иметь дома, чтобы пережить отключение света17:37 • 8398 просмотра
В Украине разработали 5 уровней реагирования для школ на случай отключений света и тепла — как будут работать образовательные учреждения17:01 • 17896 просмотра
По делу о медицинской халатности врачей Odrex не состоялась половина сентябрьских заседанийPhoto15:41 • 19621 просмотра
Генераторы, скважины и мобильные котельные: как больницы Киева готовятся к зиме30 сентября, 13:07 • 32465 просмотра
Fire Point использует данные об ударах российскими «Искандерами» и ракетами из КНДР при разработке FreyjaVideo30 сентября, 12:46 • 36440 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Петр Порошенко
Дональд Трамп
Марси Каптур
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Германия
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
В Европе оценили рейтинг самых сильных паспортов - какое место заняла Украина14:02 • 25208 просмотра
Родной для всей страны "Шева" — Зеленский эмоционально поздравил Шевченко с юбилеемVideo29 сентября, 19:04 • 50547 просмотра
Шевченко оказался в "Милане" благодаря VHS-кассете — СМИ вспомнили о переходе "Шевы" в ИталиюVideo29 сентября, 17:12 • 55538 просмотра
Еще один ребенок Джоли и Питта отказался от фамилии отцаVideo29 сентября, 13:55 • 58519 просмотра
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин впервые стала мамой29 сентября, 02:04 • 65450 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Фильм
MIM-104 Patriot
Шахед-136

Стартап-разработчик дронов, связанный с сыновьями Трампа, намерен привезти украинские технологии в США — СМИ

Киев • УНН

 • 3180 просмотра

Американская Powerus готовится к слиянию с Aureus, которую поддерживают Трампы-младшие. Компания ведет переговоры с украинскими производителями дронов.

Стартап-разработчик дронов, связанный с сыновьями Трампа, намерен привезти украинские технологии в США — СМИ
Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

Американский стартап в сфере беспилотников Powerus, готовящийся выйти на биржу путем слияния с компанией, которую поддерживают Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп, намерен привлечь украинские и другие зарубежные технологии в США, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны Пентагона, сообщили руководители компании, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Компания Powerus, основанная год назад, в начале октября должна объединиться с фирмой Aureus Greenway Holdings, акции которой котируются на бирже Nasdaq. Aureus занимается владением и управлением полями для гольфа, а братья Трампы владеют в ней косвенной долей через инвестиционный фонд American Ventures. Согласно документам, поданным в регулирующие органы, ожидается, что этот фонд будет владеть долей в 9,9% (в формате бенефициарного владения) в объединенной компании.

Компания, базирующаяся во Флориде, является частью портфеля предприятий в сфере беспилотных и военных технологий, которые поддерживают братья Трампы. В этот портфель также входит XTEND AI Robotics — израильский производитель беспилотников, вышедший на биржу в начале сентября после слияния с публичной строительной компанией, в которой American Ventures также имела долю.

Руководители Powerus и представители Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа отмечают, что братья являются пассивными инвесторами в Aureus и не играют никакой операционной роли в деятельности компании по производству беспилотников. Тем не менее, «никогда не помешает, когда с проектом связано их имя», — заметил член консультативного совета Powerus Кит Келлогг, бывший спецпредставитель Трампа по Украине и генерал-лейтенант армии США в отставке.

Компании и инвесторы стремятся воспользоваться стремительным ростом спроса на беспилотники со стороны Пентагона и зарубежных заказчиков, возникшим после того, как война в Украине продемонстрировала важность автономных систем на поле боя.

В интервью агентству Reuters в течение последних месяцев руководители компании заявляли о планах развития путем поглощений, зарубежных партнерств и организации производства внутри страны. Цель заключается в том, чтобы превратить Powerus в американского партнера, способного привлекать военные технологии, разработанные за рубежом (в частности, в Украине), и налаживать их производство в Америке.

Бретт Великович, президент Powerus и бывший аналитик разведки сил специальных операций армии США, заявил, что стремится сделать компанию универсальным поставщиком («решением в одном окне») для Пентагона, предлагая зарубежные технологии с «американским лицом». По его словам, Powerus ведет переговоры с украинскими оборонно-технологическими фирмами и хотела бы расширить свои возможности, в частности добавив в ассортимент ударные беспилотники большой дальности.

42-летний Великович получил одобрительные отзывы от президента США Дональда Трампа. После того как прошлым летом Великович обсуждал тему беспилотников в эфире Fox News, Трамп написал в социальной сети Truth Social, что тот «действительно знает свое дело».

Добавим

Несмотря на ряд недавних сделок, компания все еще находится на начальном этапе развития. Она была зарегистрирована в октябре прошлого года и по состоянию на начало 2026 года еще не осуществляла операций, приносящих доход. Сформировав в начале этого года линейку воздушных и морских беспилотников путем приобретения других компаний, она отчиталась об объеме продаж в первом квартале на сумму 1,2 миллиона долларов.

В марте компания представила свои беспилотники-перехватчики Guardian, которые, по словам Великовича, стали результатом «совместной разработки» с украинцами.

Ее ударный квадрокоптер MatrixFold не вошел в число лидеров на недавнем втором этапе программы Пентагона «Drone Dominance» («Доминирование беспилотников») — инициативы стоимостью 1 миллиард долларов, направленной на быстрое развертывание большого количества недорогих ударных дронов. Великович отметил, что требования конкурса по устойчивости к средствам радиоэлектронной борьбы были особенно сложными.

Недавно Powerus объявила о получении контракта от ВВС США стоимостью до 90 миллионов долларов, а также коммерческого соглашения на сумму 22,3 миллиона долларов для защиты энергетической инфраструктуры на Ближнем Востоке по заказу клиента, название которого не разглашается. Компания также сообщает о переговорах со странами Персидского залива.

Во время поездки в Пакистан в середине сентября Powerus получила ограниченный заказ от министерства обороны на поставку воздушных беспилотников и обеспечение их эксплуатации, а также подписала предварительное соглашение с армией Пакистана о потенциальном сотрудничестве. Кроме того, компания подписала меморандум о взаимопонимании с ВВС Пакистана, сообщили в Powerus агентству Reuters, отказавшись раскрывать подробности. Военное ведомство Пакистана не ответило на запрос о комментарии.

В Исламабаде Великович рассказал Reuters, что целью является объединение американских и пакистанских технологий и что компания проводит встречи с местными производителями. «Мы рассматриваем пути, посредством которых можно было бы потенциально даже производить эту технологию здесь», — отметил он.

Антонина Туманова

Новости МираТехнологии
Война в Украине
Nasdaq
Дональд Трамп-младший.
Truth Social
Кит Келлог
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки
Фокс Ньюс
Пентагон
Reuters
Исламабад
Дональд Трамп
Украина
Пакистан