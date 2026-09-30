Стартап-розробник дронів, пов'язаний із синами Трампа, має на меті привезти українські технології до США - ЗМІ

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Американський стартап у сфері безпілотників Powerus, що готується вийти на біржу шляхом злиття з компанією, яку підтримують Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп, має на меті залучити українські та інші іноземні технології до США, щоб задовольнити зростаючий попит з боку Пентагону, повідомили керівники компанії, передає УНН із посиланням на Reuters.

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Компанія Powerus, заснована рік тому, має на початку жовтня об’єднатися з фірмою Aureus Greenway Holdings, що котирується на біржі Nasdaq. Aureus займається володінням та управлінням полями для гольфу, а брати Трампи володіють у ній опосередкованою часткою через інвестиційний фонд American Ventures. Згідно з документами, поданими до регуляторних органів, очікується, що цей фонд володітиме часткою у 9,9% (у форматі бенефіціарної власності) в об’єднаній компанії.

Компанія, що базується у Флориді, є частиною портфеля підприємств у сфері безпілотних і військових технологій, які підтримують брати Трампи. До цього портфеля також входить XTEND AI Robotics — ізраїльський виробник безпілотників, який вийшов на біржу на початку вересня після злиття з публічною будівельною компанією, де American Ventures також мала частку.

Керівники Powerus та представники Дональда Трампа-молодшого й Еріка Трампа зазначають, що брати є пасивними інвесторами в Aureus і не відіграють жодної операційної ролі в діяльності компанії з виробництва безпілотників. Утім, "ніколи не завадить, коли з проєктом пов’язане їхнє ім’я", — зауважив член консультативної ради Powerus Кіт Келлогг, колишній спецпредставник Трампа в Україні та генерал-лейтенант армії США у відставці.

Компанії та інвестори прагнуть скористатися стрімким зростанням попиту на безпілотники з боку Пентагону та закордонних замовників, що виник після того, як війна в Україні продемонструвала важливість автономних систем на полі бою.

В інтерв’ю агентству Reuters протягом останніх місяців керівники компанії заявляли про плани розвитку шляхом поглинань, іноземних партнерств та організації виробництва всередині країни. Мета полягає в тому, щоб перетворити Powerus на американського партнера, здатного залучати військові технології, розроблені за кордоном (зокрема в Україні), і налагоджувати їх виробництво в Америці.

Бретт Велікович, президент Powerus і колишній аналітик розвідки сил спеціальних операцій армії США, заявив, що прагне зробити компанію універсальним постачальником ("рішенням в одному вікні") для Пентагону, пропонуючи іноземні технології з "американським обличчям". За його словами, Powerus веде переговори з українськими оборонно-технологічними фірмами та хотіла б розширити свої можливості, зокрема додавши до асортименту ударні безпілотники великої дальності.

42-річний Велікович отримав схвальні відгуки від президента США Дональда Трампа. Після того як минулого літа Велікович обговорював тему безпілотників в ефірі Fox News, Трамп написав у соцмережі Truth Social, що той "справді знається на своїй справі".

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Попри низку нещодавніх угод, компанія все ще перебуває на початковому етапі розвитку. Вона була зареєстрована в жовтні минулого року і на початок 2026 року ще не здійснювала операцій, що приносять дохід. Сформувавши на початку цього року лінійку повітряних і морських безпілотників шляхом придбання інших компаній, вона відзвітувала про обсяг продажів у першому кварталі на суму 1,2 мільйона доларів.

У березні компанія представила свої безпілотники-перехоплювачі Guardian, які, за словами Веліковича, стали результатом "спільної розробки" з українцями.

Її ударний квадрокоптер MatrixFold не увійшов до числа лідерів у нещодавньому другому етапі програми Пентагону "Drone Dominance" ("Домінування безпілотників") — ініціативи вартістю 1 мільярд доларів, спрямованої на швидке розгортання великої кількості недорогих ударних дронів. Велікович зазначив, що вимоги конкурсу щодо стійкості до засобів радіоелектронної боротьби були особливо складними.

Нещодавно Powerus оголосила про отримання контракту від ВПС США вартістю до 90 мільйонів доларів, а також комерційної угоди на суму 22,3 мільйона доларів для захисту енергетичної інфраструктури на Близькому Сході на замовлення клієнта, назву якого не розголошують. Компанія також повідомляє про переговори з країнами Перської затоки.

Під час поїздки до Пакистану в середині вересня Powerus отримала обмежене замовлення від міністерства оборони на постачання повітряних безпілотників і забезпечення їхньої експлуатації, а також підписала попередню угоду з армією Пакистану про потенційну співпрацю. Крім того, компанія підписала меморандум про взаєморозуміння з ВПС Пакистану, повідомили в Powerus агентству Reuters, відмовившись розкривати подробиці. Військове відомство Пакистану не відповіло на запит про коментар.

В Ісламабаді Велікович розповів Reuters, що метою є поєднання американських і пакистанських технологій, і що компанія проводить зустрічі з місцевими виробниками. "Ми розглядаємо шляхи, як можна було б потенційно навіть виробляти цю технологію тут", — зазначив він.