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Техніка
The Guardian

У Києві запровадили екстрені відключення світла

Київ • УНН

 • 9420 перегляди

У Києві за командою Укренерго діють екстрені відключення, графіки не застосовуються. Через обстріли знеструмлені споживачі в шести областях.

У Києві запровадили екстрені відключення світла

У Києві запровадили екстрені відключення світла, графіки не діють, передає УНН із посиланням на ДТЕК.

Київ: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення, під час екстрених відключень графіки не діють 

- повідомили у компанії.

російські атаки спричинили затримки поїздів в Україні 30 вересня30.09.26, 13:35 • 3440 переглядiв

Додамо

Як повідомили раніше у Міненерго, внаслідок бойових дій та обстрілів росією енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлена частина споживачів у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики розпочнуть відновлювальні роботи. 

Антоніна Туманова

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