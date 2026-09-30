У Києві запровадили екстрені відключення світла
Київ • УНН
У Києві за командою Укренерго діють екстрені відключення, графіки не застосовуються. Через обстріли знеструмлені споживачі в шести областях.
У Києві запровадили екстрені відключення світла, графіки не діють, передає УНН із посиланням на ДТЕК.
Київ: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення, під час екстрених відключень графіки не діють
російські атаки спричинили затримки поїздів в Україні 30 вересня30.09.26, 13:35 • 3440 переглядiв
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Як повідомили раніше у Міненерго, внаслідок бойових дій та обстрілів росією енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлена частина споживачів у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики розпочнуть відновлювальні роботи.