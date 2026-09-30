російські атаки спричинили затримки поїздів в Україні 30 вересня
Київ • УНН
Через удари по енергетиці без світла залишилися регіони України та Київ. Десятки поїздів затримуються, окремі - більш ніж на 12 годин.
Через численні російські атаки по енергетичній інфраструктурі України 30 вересня у низці регіонів фіксуються відключення світла. Також через атаки є значні затримки десятків пасажирських поїздів, що подекуди сягають 12 годин. Про це повідомили "Укренерго" і "Укрзалізниця", передає УНН.
Деталі
Внаслідок ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі - на ранок 30 вересня є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Київській областях та у місті Києві.
Користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій - з 10:00 до 16:00
Водночас, за даними "Укрзалізниці", рух поїздів виглядає так:
Поїзд 31/32 (сполучення: Запоріжжя-1 - Перемишль): затримка +12:34, прогноз прибуття — 21:53 (планове - 09:19);
Поїзд ¾ (сполучення: Дніпро-Головний - Ужгород): затримка +12:34, прогноз прибуття - 23:44 (планове - 11:10);
Поїзд 121/122 (сполучення: Київ-Пас. - Миколаїв Пас.): затримка +7:57, прогноз прибуття - 14:05 (планове - 06:08);
Поїзд 37/38 (сполучення: Київ-Пас. - Запоріжжя-1): затримка +7:56, прогноз прибуття - 15:11 (планове - 07:15);
Поїзд 207/208 (сполучення: Харків-Пас. - Одеса-Головна): затримка +7:55, прогноз прибуття - 17:24 (планове - 09:29);
Поїзд 791/792 (сполучення: Кременчук-Пас. - Київ-Пас.): затримка +7:55, прогноз прибуття - 12:55 (планове - 05:00);
Поїзд 75/76 (сполучення: Кривий Ріг-Головний - Київ-Пас.): затримка +7:55, прогноз прибуття - 13:12 (планове - 05:17);
Поїзд 789/790 (сполучення: Кропивницький - Київ-Пас.): затримка +7:55, прогноз прибуття - 12:55 (планове - 05:00);
Поїзд 9/10 (сполучення: Київ-Пас. - Будапешт-Келеті): затримка +7:39, прогноз прибуття - 13:00 (планове - 23:50);
Поїзд 119/120 (сполучення: Хелм - Дніпро-Головний): затримка +7:10, прогноз прибуття - 13:25 (планове - 06:15);
Поїзд 79/80 (сполучення: Львів - Дніпро-Головний): затримка +7:10, прогноз прибуття - 13:25 (планове - 06:15);
Поїзд 41/42 (сполучення: Трускавець - Дніпро-Головний): затримка +6:58, прогноз прибуття - 16:18 (планове - 09:20);
Поїзд 285/286 (сполучення: Львів — Дніпро-Головний): затримка +6:58, прогноз прибуття — 16:18 (планове — 09:20);
Поїзд 87/88 (сполучення: Дніпро-Головний — Ковель-Пас.): затримка +6:50, прогноз прибуття — 18:20 (планове — 11:30);
Поїзд 17/18 (сполучення: Харків-Пас. — Ужгород): затримка +6:33, прогноз прибуття — 16:03 (планове — 09:30);
Поїзд 23/24 (сполучення: Хелм — Київ-Пас.): затримка +6:33, прогноз прибуття — 14:31 (планове — 07:58);
Поїзд 37/38 (сполучення: Запоріжжя-1 — Київ-Пас.): затримка +6:32, прогноз прибуття — 12:24 (планове — 05:52);
Поїзд ½ (сполучення: Харків-Пас. — Рахів): затримка +6:28, прогноз прибуття — 16:23 (планове — 09:55);
Поїзд 5/6 (сполучення: Ясіня — Запоріжжя-1): затримка +6:13, прогноз прибуття — 16:21 (планове — 10:08);
Поїзд 85/86 (сполучення: Львів — Дніпро-Головний): затримка +6:13, прогноз прибуття — 14:11 (планове — 07:58);
Поїзд 79/80 (сполучення: Дніпро-Головний — Львів): затримка +6:09, прогноз прибуття — 19:44 (планове — 13:35);
Поїзд 141/142 (сполучення: Чернігів — Ясіня): затримка +6:06, прогноз прибуття — 13:46 (планове — 07:40);
Поїзд 75/76 (сполучення: Київ-Пас. — Кривий Ріг-Головний): затримка +5:59, прогноз прибуття — 11:44 (планове — 05:45);
Поїзд 39/40 (сполучення: Солотвино-1 — Запоріжжя-1): затримка +5:47, прогноз прибуття — 16:28 (планове — 10:41);
Поїзд 293/294 (сполучення: Рахів — Кривий Ріг-Головний): затримка +5:38, прогноз прибуття — 16:28 (планове — 10:50);
Поїзд 233/234 (сполучення: Чернівці — Кривий Ріг-Головний): затримка +5:38, прогноз прибуття — 16:28 (планове — 10:50);
Поїзд 93/94 (сполучення: Харків-Пас. — Хелм): затримка +5:37, прогноз прибуття — 17:24 (планове — 11:47);
Поїзд 15/16 (сполучення: Чернівці — Харків-Пас.): затримка +5:20, прогноз прибуття — 14:20 (планове — 09:00);
Поїзд 109/110 (сполучення: Львів — Миколаїв Пас.): затримка +5:16, прогноз прибуття — 15:00 (планове — 09:44);
Поїзд 43/44 (сполучення: Черкаси — Івано-Франківськ): затримка +5:02, прогноз прибуття — 14:00 (планове — 08:58);
Поїзд 7/8 (сполучення: Одеса-Головна — Харків-Пас.): затримка +4:41, прогноз прибуття — 13:59 (планове — 09:18);
Поїзд 53/54 (сполучення: Одеса-Головна — Дніпро-Головний): затримка +4:36, прогноз прибуття — 14:10 (планове — 09:34);
Поїзд 253/254 (сполучення: Одеса-Головна — Кривий Ріг-Головний): затримка +4:36, прогноз прибуття — 13:51 (планове — 09:15);
Поїзд 127/128 (сполучення: Дніпро-Головний — Львів): затримка +4:33, прогноз прибуття — 17:02 (планове — 12:29);
Поїзд 41/42 (сполучення: Дніпро-Головний — Трускавець): затримка +4:31, прогноз прибуття — 16:41 (планове — 12:10);
Поїзд 285/286 (сполучення: Дніпро-Головний — Львів): затримка +4:31, прогноз прибуття — 14:04 (планове — 09:33);
Поїзд 31/32 (сполучення: Перемишль — Запоріжжя-1): затримка +4:22, прогноз прибуття — 20:02 (планове — 15:40);
Поїзд ¾ (сполучення: Ужгород — Дніпро-Головний): затримка +4:22, прогноз прибуття — 16:34 (планове — 12:12);
Поїзд 93/94 (сполучення: Хелм — Харків-Пас.): затримка +3:44, прогноз прибуття — 16:12 (планове — 12:28);
Поїзд 67/68 (дата відправлення з початкової: 29.09, сполучення: Київ-Пас. — Варшава Заходня): затримка +3:41, прогноз прибуття — 14:00 (планове не вказано);
Поїзд 103/104 (сполучення: Берестин — Львів): затримка +3:28, прогноз прибуття — 12:04 (планове — 08:36);
Поїзд 793/794 (сполучення: Черкаси — Київ-Пас.): затримка +3:17, прогноз прибуття — 13:47 (планове — 10:30).
Решта поїздів затримуються менш ніж на три години.
Нагадаємо
росія у ніч на 30 вересня запустила по Україні ракети "Циркон", балістику та 188 дронів. Збито або придушено 5 ракет і 155 безпілотників.