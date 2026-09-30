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Information agency «Ukrainian National News»

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Russian attacks caused train delays in Ukraine on September 30

Kyiv • UNN

 • 320 views

Due to strikes on energy infrastructure, regions of Ukraine and Kyiv were left without electricity. Dozens of trains are delayed, some by more than 12 hours.

Russian attacks caused train delays in Ukraine on September 30

Due to numerous Russian attacks on Ukraine's energy infrastructure, power outages are being recorded in a number of regions on September 30. The attacks have also caused significant delays to dozens of passenger trains, in some cases reaching 12 hours. This was reported by Ukrenergo and Ukrzaliznytsia, reports UNN.

Details

As a result of enemy strikes on energy infrastructure, new power outages were reported as of the morning of September 30 in Donetsk, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Sumy, and Kyiv regions, as well as in the city of Kyiv.

Today, it is advisable to postpone the use of powerful electrical appliances until the period when industrial solar power plants operate most efficiently—from 10:00 to 16:00

 - Ukrenergo noted.

At the same time, according to Ukrzaliznytsia, train traffic is as follows:

Train 31/32 (route: Zaporizhzhia-1 - Przemyśl): delay +12:34, estimated arrival—21:53 (scheduled—09:19);

Train ¾ (route: Dnipro-Holovnyi - Uzhhorod): delay +12:34, estimated arrival - 23:44 (scheduled - 11:10);

Train 121/122 (route: Kyiv-Pas. - Mykolaiv Pas.): delay +7:57, estimated arrival - 14:05 (scheduled - 06:08);

Train 37/38 (route: Kyiv-Pas. - Zaporizhzhia-1): delay +7:56, estimated arrival - 15:11 (scheduled - 07:15);

Train 207/208 (route: Kharkiv-Pas. - Odesa-Holovna): delay +7:55, estimated arrival - 17:24 (scheduled - 09:29);

Train 791/792 (route: Kremenchuk-Pas. - Kyiv-Pas.): delay +7:55, estimated arrival - 12:55 (scheduled - 05:00);

Train 75/76 (route: Kryvyi Rih-Holovnyi - Kyiv-Pas.): delay +7:55, estimated arrival - 13:12 (scheduled - 05:17);

Train 789/790 (route: Kropyvnytskyi - Kyiv-Pas.): delay +7:55, estimated arrival - 12:55 (scheduled - 05:00);

Train 9/10 (route: Kyiv-Pas. - Budapest-Keleti): delay +7:39, estimated arrival - 13:00 (scheduled - 23:50);

Train 119/120 (route: Chełm - Dnipro-Holovnyi): delay +7:10, estimated arrival - 13:25 (scheduled - 06:15);

Train 79/80 (route: Lviv - Dnipro-Holovnyi): delay +7:10, estimated arrival - 13:25 (scheduled - 06:15);

Train 41/42 (route: Truskavets - Dnipro-Holovnyi): delay +6:58, estimated arrival - 16:18 (scheduled - 09:20);

Train 285/286 (route: Lviv — Dnipro-Holovnyi): delay +6:58, estimated arrival — 16:18 (scheduled — 09:20);

Train 87/88 (route: Dnipro-Holovnyi — Kovel-Pas.): delay +6:50, estimated arrival — 18:20 (scheduled — 11:30);

Train 17/18 (route: Kharkiv-Pas. — Uzhhorod): delay +6:33, estimated arrival — 16:03 (scheduled — 09:30);

Train 23/24 (route: Chełm — Kyiv-Pas.): delay +6:33, estimated arrival — 14:31 (scheduled — 07:58);

Train 37/38 (route: Zaporizhzhia-1 — Kyiv-Pas.): delay +6:32, estimated arrival — 12:24 (scheduled — 05:52);

Train ½ (route: Kharkiv-Pas. — Rakhiv): delay +6:28, estimated arrival — 16:23 (scheduled — 09:55);

Train 5/6 (route: Yasinia — Zaporizhzhia-1): delay +6:13, estimated arrival — 16:21 (scheduled — 10:08);

Train 85/86 (route: Lviv — Dnipro-Holovnyi): delay +6:13, estimated arrival — 14:11 (scheduled — 07:58);

Train 79/80 (route: Dnipro-Holovnyi — Lviv): delay +6:09, estimated arrival — 19:44 (scheduled — 13:35);

Train 141/142 (route: Chernihiv — Yasinia): delay +6:06, estimated arrival — 13:46 (scheduled — 07:40);

Train 75/76 (route: Kyiv-Pas. — Kryvyi Rih-Holovnyi): delay +5:59, estimated arrival — 11:44 (scheduled — 05:45);

Train 39/40 (route: Solotvyno-1 — Zaporizhzhia-1): delay +5:47, estimated arrival — 16:28 (scheduled — 10:41);

Train 293/294 (route: Rakhiv — Kryvyi Rih-Holovnyi): delay +5:38, estimated arrival — 16:28 (scheduled — 10:50);

Train 233/234 (route: Chernivtsi — Kryvyi Rih-Holovnyi): delay +5:38, estimated arrival — 16:28 (scheduled — 10:50);

Train 93/94 (route: Kharkiv-Pas. — Chełm): delay +5:37, estimated arrival — 17:24 (scheduled — 11:47);

Train 15/16 (route: Chernivtsi — Kharkiv-Pas.): delay +5:20, estimated arrival — 14:20 (scheduled — 09:00);

Train 109/110 (route: Lviv — Mykolaiv Pas.): delay +5:16, estimated arrival — 15:00 (scheduled — 09:44);

Train 43/44 (route: Cherkasy — Ivano-Frankivsk): delay +5:02, estimated arrival — 14:00 (scheduled — 08:58);

Train 7/8 (route: Odesa-Holovna — Kharkiv-Pas.): delay +4:41, estimated arrival — 13:59 (scheduled — 09:18);

Train 53/54 (route: Odesa-Holovna — Dnipro-Holovnyi): delay +4:36, estimated arrival — 14:10 (scheduled — 09:34);

Train 253/254 (route: Odesa-Holovna — Kryvyi Rih-Holovnyi): delay +4:36, estimated arrival — 13:51 (scheduled — 09:15);

Train 127/128 (route: Dnipro-Holovnyi — Lviv): delay +4:33, estimated arrival — 17:02 (scheduled — 12:29);

Train 41/42 (route: Dnipro-Holovnyi — Truskavets): delay +4:31, estimated arrival — 16:41 (scheduled — 12:10);

Train 285/286 (route: Dnipro-Holovnyi — Lviv): delay +4:31, estimated arrival — 14:04 (scheduled — 09:33);

Train 31/32 (route: Przemyśl — Zaporizhzhia-1): delay +4:22, estimated arrival — 20:02 (scheduled — 15:40);

Train ¾ (route: Uzhhorod — Dnipro-Holovnyi): delay +4:22, estimated arrival — 16:34 (scheduled — 12:12);

Train 93/94 (route: Chełm — Kharkiv-Pas.): delay +3:44, estimated arrival — 16:12 (scheduled — 12:28);

Train 67/68 (departure date from origin: 29.09, route: Kyiv-Pas. — Warszawa Zachodnia): delay +3:41, estimated arrival — 14:00 (scheduled time not specified);

Train 103/104 (route: Berestyn — Lviv): delay +3:28, estimated arrival — 12:04 (scheduled — 08:36);

Train 793/794 (route: Cherkasy — Kyiv-Pas.): delay +3:17, estimated arrival — 13:47 (scheduled — 10:30).

The remaining trains are delayed by less than three hours.

We remind you

russia launched Shahid missiles, ballistic missiles, and 188 drones at Ukraine overnight on September 30. Five missiles and 155 unmanned aerial vehicles were shot down or suppressed.

Yevhen Ustimenko

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