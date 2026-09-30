российские атаки вызвали задержки поездов в Украине 30 сентября

$44.860.0550.930.05
ukenru
10:07 • 10469 просмотра
Инцидент на борту Flydubai: СМИ узнали, что один пилот имеет оманское происхождение, другой - эмиратскоеVideo
08:44 • 14468 просмотра
Основной целью российского удара были объекты энергетики в Киеве и области — ЗеленскийVideo
07:45 • 14132 просмотра
Час воздушной тревоги обходится Украине в $45 миллионов — Минэкономики
Эксклюзив
06:35 • 27681 просмотра
"Это просто сокровище": диетолог рассказала о пользе тыквы для организма
30 сентября, 05:16 • 19098 просмотра
рф атаковала Украину «Цирконами» и баллистикой — обезврежены пять ракет и 155 из 188 дронов
30 сентября, 02:27 • 31625 просмотра
Украина просит ЕС использовать активы РФ для покрытия дефицита в размере 78 млрд долларов — СМИ
30 сентября, 01:26 • 33527 просмотра
Ночная атака на Киев: двое раненых, вспыхнули пожары
30 сентября, 00:27 • 25054 просмотра
Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: вспыхнули пожары, возникли проблемы с электро- и водоснабжением
29 сентября, 22:52 • 24491 просмотра
Переговоры по Украине могут начаться в скором времени — Вадефуль
29 сентября, 21:23 • 24206 просмотра
Дроны атаковали Харьков: повреждены дома и автомобили, пострадал ребёнок
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
3.3м/с
43%
761мм
Популярные новости
Трамп назвал Ким Чен Ына другом и признал ядерный потенциал КНДРVideo30 сентября, 01:56 • 14571 просмотра
Что празднуют 30 сентября в Украине и мире30 сентября, 02:58 • 11845 просмотра
В результате ночной атаки на Киев погибли два человека, пострадали четверо30 сентября, 04:02 • 14140 просмотра
В детсадах рф хотят заменить изучение букв и цифр «моральными ориентирами» — ЦПД30 сентября, 04:31 • 8008 просмотра
Во время рейса подрались пилоты украинского и российского происхождения — что известно об инциденте на борту Flydubai Video09:17 • 12359 просмотра
публикации
"Это просто сокровище": диетолог рассказала о пользе тыквы для организма
Эксклюзив
06:35 • 27670 просмотра
85-я годовщина трагедии Бабьего Яра: Украина чтит память жертв29 сентября, 16:32 • 53019 просмотра
Всемирный день сердца: как снизить риски и не пропустить опасные симптомы29 сентября, 16:13 • 57801 просмотра
В рф упал бомбардировщик Ту-95, один из таких обстреливал "Охматдет" — что известно о самолётеPhotoVideo29 сентября, 14:38 • 47096 просмотра
Синабоны дома: 5 рецептов пышных булочек с разными начинкамиPhoto29 сентября, 12:47 • 54885 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Донецкая область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Родной для всей страны "Шева" — Зеленский эмоционально поздравил Шевченко с юбилеемVideo29 сентября, 19:04 • 34924 просмотра
Шевченко оказался в "Милане" благодаря VHS-кассете — СМИ вспомнили о переходе "Шевы" в ИталиюVideo29 сентября, 17:12 • 41232 просмотра
Еще один ребенок Джоли и Питта отказался от фамилии отцаVideo29 сентября, 13:55 • 44581 просмотра
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин впервые стала мамой29 сентября, 02:04 • 52014 просмотра
Али Лартер вышла на красную дорожку с 11-летней дочерью, которую называют её «двойником»29 сентября, 00:05 • 53559 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Отопление
Хранитель
Техника
Ланцет (барражирующий боеприпас)

российские атаки вызвали задержки поездов в Украине 30 сентября

Киев • УНН

 • 1666 просмотра

Из-за ударов по энергетике без света остались регионы Украины и Киев. Десятки поездов задерживаются, отдельные — более чем на 12 часов.

российские атаки вызвали задержки поездов в Украине 30 сентября

Из-за многочисленных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины 30 сентября в ряде регионов фиксируются отключения электроэнергии. Также из-за атак  наблюдаются значительные задержки десятков пассажирских поездов, которые местами достигают 12 часов. Об этом сообщили «Укрэнерго» и «Укрзалізниця», передает УНН.

Детали

В результате вражеских ударов по энергетической инфраструктуре — утром 30 сентября появились новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Киевской областях и в городе Киеве.

Использование мощных электроприборов сегодня целесообразно перенести на период наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций — с 10:00 до 16:00

 — отметили в «Укрэнерго».

В то же время, по данным «Укрзалізниці», движение поездов выглядит следующим образом:

Поезд 31/32 (сообщение: Запорожье-1 — Перемышль): задержка +12:34, прогноз прибытия — 21:53 (плановое — 09:19);

Поезд ¾ (сообщение: Днепр-Главный — Ужгород): задержка +12:34, прогноз прибытия — 23:44 (плановое — 11:10);

Поезд 121/122 (сообщение: Киев-Пасс. — Николаев Пасс.): задержка +7:57, прогноз прибытия — 14:05 (плановое — 06:08);

Поезд 37/38 (сообщение: Киев-Пасс. — Запорожье-1): задержка +7:56, прогноз прибытия — 15:11 (плановое — 07:15);

Поезд 207/208 (сообщение: Харьков-Пасс. — Одесса-Главная): задержка +7:55, прогноз прибытия — 17:24 (плановое — 09:29);

Поезд 791/792 (сообщение: Кременчуг-Пасс. — Киев-Пасс.): задержка +7:55, прогноз прибытия — 12:55 (плановое — 05:00);

Поезд 75/76 (сообщение: Кривой Рог-Главный — Киев-Пасс.): задержка +7:55, прогноз прибытия — 13:12 (плановое — 05:17);

Поезд 789/790 (сообщение: Кропивницкий — Киев-Пасс.): задержка +7:55, прогноз прибытия — 12:55 (плановое — 05:00);

Поезд 9/10 (сообщение: Киев-Пасс. — Будапешт-Келети): задержка +7:39, прогноз прибытия — 13:00 (плановое — 23:50);

Поезд 119/120 (сообщение: Хелм — Днепр-Главный): задержка +7:10, прогноз прибытия — 13:25 (плановое — 06:15);

Поезд 79/80 (сообщение: Львов — Днепр-Главный): задержка +7:10, прогноз прибытия — 13:25 (плановое — 06:15);

Поезд 41/42 (сообщение: Трускавец — Днепр-Главный): задержка +6:58, прогноз прибытия — 16:18 (плановое — 09:20);

Поезд 285/286 (сообщение: Львов — Днепр-Главный): задержка +6:58, прогноз прибытия — 16:18 (плановое — 09:20);

Поезд 87/88 (сообщение: Днепр-Главный — Ковель-Пасс.): задержка +6:50, прогноз прибытия — 18:20 (плановое — 11:30);

Поезд 17/18 (сообщение: Харьков-Пасс. — Ужгород): задержка +6:33, прогноз прибытия — 16:03 (плановое — 09:30);

Поезд 23/24 (сообщение: Хелм — Киев-Пасс.): задержка +6:33, прогноз прибытия — 14:31 (плановое — 07:58);

Поезд 37/38 (сообщение: Запорожье-1 — Киев-Пасс.): задержка +6:32, прогноз прибытия — 12:24 (плановое — 05:52);

Поезд ½ (сообщение: Харьков-Пасс. — Рахов): задержка +6:28, прогноз прибытия — 16:23 (плановое — 09:55);

Поезд 5/6 (сообщение: Ясиня — Запорожье-1): задержка +6:13, прогноз прибытия — 16:21 (плановое — 10:08);

Поезд 85/86 (сообщение: Львов — Днепр-Главный): задержка +6:13, прогноз прибытия — 14:11 (плановое — 07:58);

Поезд 79/80 (сообщение: Днепр-Главный — Львов): задержка +6:09, прогноз прибытия — 19:44 (плановое — 13:35);

Поезд 141/142 (сообщение: Чернигов — Ясиня): задержка +6:06, прогноз прибытия — 13:46 (плановое — 07:40);

Поезд 75/76 (сообщение: Киев-Пасс. — Кривой Рог-Главный): задержка +5:59, прогноз прибытия — 11:44 (плановое — 05:45);

Поезд 39/40 (сообщение: Солотвино-1 — Запорожье-1): задержка +5:47, прогноз прибытия — 16:28 (плановое — 10:41);

Поезд 293/294 (сообщение: Рахов — Кривой Рог-Главный): задержка +5:38, прогноз прибытия — 16:28 (плановое — 10:50);

Поезд 233/234 (сообщение: Черновцы — Кривой Рог-Главный): задержка +5:38, прогноз прибытия — 16:28 (плановое — 10:50);

Поезд 93/94 (сообщение: Харьков-Пасс. — Хелм): задержка +5:37, прогноз прибытия — 17:24 (плановое — 11:47);

Поезд 15/16 (сообщение: Черновцы — Харьков-Пасс.): задержка +5:20, прогноз прибытия — 14:20 (плановое — 09:00);

Поезд 109/110 (сообщение: Львов — Николаев Пасс.): задержка +5:16, прогноз прибытия — 15:00 (плановое — 09:44);

Поезд 43/44 (сообщение: Черкассы — Ивано-Франковск): задержка +5:02, прогноз прибытия — 14:00 (плановое — 08:58);

Поезд 7/8 (сообщение: Одесса-Главная — Харьков-Пасс.): задержка +4:41, прогноз прибытия — 13:59 (плановое — 09:18);

Поезд 53/54 (сообщение: Одесса-Главная — Днепр-Главный): задержка +4:36, прогноз прибытия — 14:10 (плановое — 09:34);

Поезд 253/254 (сообщение: Одесса-Главная — Кривой Рог-Главный): задержка +4:36, прогноз прибытия — 13:51 (плановое — 09:15);

Поезд 127/128 (сообщение: Днепр-Главный — Львов): задержка +4:33, прогноз прибытия — 17:02 (плановое — 12:29);

Поезд 41/42 (сообщение: Днепр-Главный — Трускавец): задержка +4:31, прогноз прибытия — 16:41 (плановое — 12:10);

Поезд 285/286 (сообщение: Днепр-Главный — Львов): задержка +4:31, прогноз прибытия — 14:04 (плановое — 09:33);

Поезд 31/32 (сообщение: Перемышль — Запорожье-1): задержка +4:22, прогноз прибытия — 20:02 (плановое — 15:40);

Поезд ¾ (сообщение: Ужгород — Днепр-Главный): задержка +4:22, прогноз прибытия — 16:34 (плановое — 12:12);

Поезд 93/94 (сообщение: Хелм — Харьков-Пасс.): задержка +3:44, прогноз прибытия — 16:12 (плановое — 12:28);

Поезд 67/68 (дата отправления с начальной станции: 29.09, сообщение: Киев-Пасс. — Варшава Заходня): задержка +3:41, прогноз прибытия — 14:00 (плановое не указано);

Поезд 103/104 (сообщение: Берестин — Львов): задержка +3:28, прогноз прибытия — 12:04 (плановое — 08:36);

Поезд 793/794 (сообщение: Черкассы — Киев-Пасс.): задержка +3:17, прогноз прибытия — 13:47 (плановое — 10:30).

Остальные поезда задерживаются менее чем на три часа.

Напомним

россия в ночь на 30 сентября запустила по Украине ракеты "Циркон", баллистику и 188 дронов. Сбиты или подавлены 5 ракет и 155 беспилотников.

Евгений Устименко

Война в Украине
Взрывы
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Донецкая область
Сумская область
Киевская область
Харьковская область
Днепропетровская область
Украинская железная дорога
Днепр (город)
Укрэнерго
Рахов
Варшава
Ковель
Ясиня
Будапешт
Украина
Ужгород
Кривой Рог
Кременчуг
Черновцы
Чернигов
Кропивницкий
Ивано-Франковск
Черкассы
Запорожье
Львов
Николаев
Одесса
Киев