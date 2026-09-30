российские атаки вызвали задержки поездов в Украине 30 сентября
Киев • УНН
Из-за ударов по энергетике без света остались регионы Украины и Киев. Десятки поездов задерживаются, отдельные — более чем на 12 часов.
Из-за многочисленных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины 30 сентября в ряде регионов фиксируются отключения электроэнергии. Также из-за атак наблюдаются значительные задержки десятков пассажирских поездов, которые местами достигают 12 часов. Об этом сообщили «Укрэнерго» и «Укрзалізниця», передает УНН.
Детали
В результате вражеских ударов по энергетической инфраструктуре — утром 30 сентября появились новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Киевской областях и в городе Киеве.
Использование мощных электроприборов сегодня целесообразно перенести на период наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций — с 10:00 до 16:00
В то же время, по данным «Укрзалізниці», движение поездов выглядит следующим образом:
Поезд 31/32 (сообщение: Запорожье-1 — Перемышль): задержка +12:34, прогноз прибытия — 21:53 (плановое — 09:19);
Поезд ¾ (сообщение: Днепр-Главный — Ужгород): задержка +12:34, прогноз прибытия — 23:44 (плановое — 11:10);
Поезд 121/122 (сообщение: Киев-Пасс. — Николаев Пасс.): задержка +7:57, прогноз прибытия — 14:05 (плановое — 06:08);
Поезд 37/38 (сообщение: Киев-Пасс. — Запорожье-1): задержка +7:56, прогноз прибытия — 15:11 (плановое — 07:15);
Поезд 207/208 (сообщение: Харьков-Пасс. — Одесса-Главная): задержка +7:55, прогноз прибытия — 17:24 (плановое — 09:29);
Поезд 791/792 (сообщение: Кременчуг-Пасс. — Киев-Пасс.): задержка +7:55, прогноз прибытия — 12:55 (плановое — 05:00);
Поезд 75/76 (сообщение: Кривой Рог-Главный — Киев-Пасс.): задержка +7:55, прогноз прибытия — 13:12 (плановое — 05:17);
Поезд 789/790 (сообщение: Кропивницкий — Киев-Пасс.): задержка +7:55, прогноз прибытия — 12:55 (плановое — 05:00);
Поезд 9/10 (сообщение: Киев-Пасс. — Будапешт-Келети): задержка +7:39, прогноз прибытия — 13:00 (плановое — 23:50);
Поезд 119/120 (сообщение: Хелм — Днепр-Главный): задержка +7:10, прогноз прибытия — 13:25 (плановое — 06:15);
Поезд 79/80 (сообщение: Львов — Днепр-Главный): задержка +7:10, прогноз прибытия — 13:25 (плановое — 06:15);
Поезд 41/42 (сообщение: Трускавец — Днепр-Главный): задержка +6:58, прогноз прибытия — 16:18 (плановое — 09:20);
Поезд 285/286 (сообщение: Львов — Днепр-Главный): задержка +6:58, прогноз прибытия — 16:18 (плановое — 09:20);
Поезд 87/88 (сообщение: Днепр-Главный — Ковель-Пасс.): задержка +6:50, прогноз прибытия — 18:20 (плановое — 11:30);
Поезд 17/18 (сообщение: Харьков-Пасс. — Ужгород): задержка +6:33, прогноз прибытия — 16:03 (плановое — 09:30);
Поезд 23/24 (сообщение: Хелм — Киев-Пасс.): задержка +6:33, прогноз прибытия — 14:31 (плановое — 07:58);
Поезд 37/38 (сообщение: Запорожье-1 — Киев-Пасс.): задержка +6:32, прогноз прибытия — 12:24 (плановое — 05:52);
Поезд ½ (сообщение: Харьков-Пасс. — Рахов): задержка +6:28, прогноз прибытия — 16:23 (плановое — 09:55);
Поезд 5/6 (сообщение: Ясиня — Запорожье-1): задержка +6:13, прогноз прибытия — 16:21 (плановое — 10:08);
Поезд 85/86 (сообщение: Львов — Днепр-Главный): задержка +6:13, прогноз прибытия — 14:11 (плановое — 07:58);
Поезд 79/80 (сообщение: Днепр-Главный — Львов): задержка +6:09, прогноз прибытия — 19:44 (плановое — 13:35);
Поезд 141/142 (сообщение: Чернигов — Ясиня): задержка +6:06, прогноз прибытия — 13:46 (плановое — 07:40);
Поезд 75/76 (сообщение: Киев-Пасс. — Кривой Рог-Главный): задержка +5:59, прогноз прибытия — 11:44 (плановое — 05:45);
Поезд 39/40 (сообщение: Солотвино-1 — Запорожье-1): задержка +5:47, прогноз прибытия — 16:28 (плановое — 10:41);
Поезд 293/294 (сообщение: Рахов — Кривой Рог-Главный): задержка +5:38, прогноз прибытия — 16:28 (плановое — 10:50);
Поезд 233/234 (сообщение: Черновцы — Кривой Рог-Главный): задержка +5:38, прогноз прибытия — 16:28 (плановое — 10:50);
Поезд 93/94 (сообщение: Харьков-Пасс. — Хелм): задержка +5:37, прогноз прибытия — 17:24 (плановое — 11:47);
Поезд 15/16 (сообщение: Черновцы — Харьков-Пасс.): задержка +5:20, прогноз прибытия — 14:20 (плановое — 09:00);
Поезд 109/110 (сообщение: Львов — Николаев Пасс.): задержка +5:16, прогноз прибытия — 15:00 (плановое — 09:44);
Поезд 43/44 (сообщение: Черкассы — Ивано-Франковск): задержка +5:02, прогноз прибытия — 14:00 (плановое — 08:58);
Поезд 7/8 (сообщение: Одесса-Главная — Харьков-Пасс.): задержка +4:41, прогноз прибытия — 13:59 (плановое — 09:18);
Поезд 53/54 (сообщение: Одесса-Главная — Днепр-Главный): задержка +4:36, прогноз прибытия — 14:10 (плановое — 09:34);
Поезд 253/254 (сообщение: Одесса-Главная — Кривой Рог-Главный): задержка +4:36, прогноз прибытия — 13:51 (плановое — 09:15);
Поезд 127/128 (сообщение: Днепр-Главный — Львов): задержка +4:33, прогноз прибытия — 17:02 (плановое — 12:29);
Поезд 41/42 (сообщение: Днепр-Главный — Трускавец): задержка +4:31, прогноз прибытия — 16:41 (плановое — 12:10);
Поезд 285/286 (сообщение: Днепр-Главный — Львов): задержка +4:31, прогноз прибытия — 14:04 (плановое — 09:33);
Поезд 31/32 (сообщение: Перемышль — Запорожье-1): задержка +4:22, прогноз прибытия — 20:02 (плановое — 15:40);
Поезд ¾ (сообщение: Ужгород — Днепр-Главный): задержка +4:22, прогноз прибытия — 16:34 (плановое — 12:12);
Поезд 93/94 (сообщение: Хелм — Харьков-Пасс.): задержка +3:44, прогноз прибытия — 16:12 (плановое — 12:28);
Поезд 67/68 (дата отправления с начальной станции: 29.09, сообщение: Киев-Пасс. — Варшава Заходня): задержка +3:41, прогноз прибытия — 14:00 (плановое не указано);
Поезд 103/104 (сообщение: Берестин — Львов): задержка +3:28, прогноз прибытия — 12:04 (плановое — 08:36);
Поезд 793/794 (сообщение: Черкассы — Киев-Пасс.): задержка +3:17, прогноз прибытия — 13:47 (плановое — 10:30).
Остальные поезда задерживаются менее чем на три часа.
Напомним
россия в ночь на 30 сентября запустила по Украине ракеты "Циркон", баллистику и 188 дронов. Сбиты или подавлены 5 ракет и 155 беспилотников.