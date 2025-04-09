В Киеве прошел мастер-класс по выпечке пасок из муки, выращенной на освобожденных землях Херсонщины. Инициатива "Soul of Soil 2.0" имеет целью показать миру цену украинского хлеба.
С начала вторжения зафиксировано 811 инцидентов из-за взрывоопасных предметов. Наиболее загрязнены Харьковская, Николаевская и Херсонская области.
Зоопарки Украины стали пристанищем для животных из горячих точек. Эвакуация, лечение и международная помощь – ключевые аспекты защиты животных.
ВАКС взыскал в пользу Украины более 550 тыс. тонн бокситов и глинозема стоимостью 2 млрд грн, которые принадлежали подсанкционному олигарху Дерипаске. Сырье использовали для изготовления оружия.
Владимир Зеленский заявил, что россия увеличила воздушные атаки, выпустив более 1460 авиабомб, 670 дронов и 30 ракет за неделю. Он подчеркнул необходимость усиления давления на москву.
В результате атаки дронов в Николаеве повреждены частные дома, возникли пожары. Три человека получили ранения, на месте работали спасатели.
В результате ночной атаки дронов на Николаев возникло три пожара в жилых домах. Два человека госпитализированы, одному оказали помощь на месте.
В Харькове 3 апреля произошло ДТП: столкнулись JEEP Cherokee и Renault. 72-летний водитель Renault погиб, а мальчик 12-14 лет в тяжелом состоянии в больнице.
В Николаеве водитель маршрутки сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе. Он задержан и уведомлен о подозрении, грозит до 8 лет заключения.
В Украине заработали центры поддержки семей военнопленных и пропавших без вести. Помощь будут оказывать региональные представители и другие специалисты.
Владелица аптек в Херсоне и Николаеве сообщает об убытках из-за переоценки лекарств из ТОП-100. Новые правила привели к финансовым проблемам малого аптечного бизнеса.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким задекларировал более 1,7 млн грн зарплаты за год, Mercedes-Benz за 149 тыс. долларов, несколько квартир и значительные сбережения в наличных.
Сегодня, 29 марта, во многих областях Украины ожидаются порывы ветра до 20 м/с. В Одесской и Николаевской областях объявлено о пыльной буре.
В Украине завершается отопительный сезон. Правительство начинает подготовку к следующей зиме, восстанавливая инфраструктуру и модернизируя теплосети.
Владимир Зеленский заявил, что соглашение о тишине должно распространяться на портовую инфраструктуру и города, где она расположена, включая Одессу и Николаев. Мониторинг могут осуществлять США, Турция и другие страны.
Во время выполнения задания погибла пропагандистка Анна Прокофьева, подорвавшись на мине в белгородской области. Оператор Дмитрий Волков получил тяжелые ранения и госпитализирован.
В Николаеве отопительный сезон официально завершен, как и в Херсоне. Однако тепло продолжат подавать в больницы, роддома, учреждения дошкольного образования и амбулатории.
В Украине существуют проблемы с водными ресурсами, особенно из-за войны. Для учета воды введут мониторинг по европейским стандартам, первый пилотный проект уже реализуется на Закарпатье.
Военные 123 бригады ТрО в Николаевской области обнаружили архаичный могильник VI-V вв. до н.э. во время строительства фортификаций. Обнаружена ионийская амфора, коринфская ойнохоя и останки костей.
В Николаеве городской голова сообщил о распространении дыма из-за горящего за городом камыша. Спасатели пытаются не допустить распространения огня на жилые массивы.
Эксперт в области энергетики назвал города, где ситуация с отоплением наиболее критическая из-за поврежденной инфраструктуры. Кривой Рог, Харьков, Одесса и Николаев нуждаются в срочной подготовке к следующему отопительному сезону.
19-летнюю девушку задержали при попытке заложить взрывчатку у областного управления полиции в Николаеве. По данным СБУ, теракт планировался на 7 марта 2025 года по заданию оккупантов.
российские войска запустили ударные БПЛА по территории Украины вечером 8 марта. Беспилотники зафиксированы в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях.
В реабилитационном центре Николаевской области выявлено жестокое обращение с детьми, включая фиксацию младенцев ремнями. Также зафиксированы ненадлежащие условия содержания и отсутствие медицинской помощи в других детских учреждениях.
СБУ задержала подростка, который по заданию рф планировал взорвать самодельную взрывчатку на Аллее Славы Героям. Россияне намеревались дистанционно активировать взрывное устройство вместе с исполнителем.
Пьяный военнослужащий бросил гранату Ф-1 на территорию ТЦК, повредив два служебных автомобиля. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.
Дания предоставит 26 млн евро на восстановление Николаевской области. Средства направят на восстановление школ, модернизацию энергетики, закупку троллейбусов и разминирование территории.
Российские войска атаковали Николаев дронами "Shahed", повредив производственное предприятие. ПВО сбила 5 дронов, на территории предприятия сгорел грузовой фургон и поврежден склад.
В результате падения обломков беспилотника в Николаеве частично разрушено складское помещение и загорелся автомобиль. Спасатели работают на месте происшествия, информация о пострадавших отсутствует.
Неизвестные лица облили краской мемориальную доску погибшего военнослужащего Евгения Логинова в микрорайоне Лиски. Полиция начала уголовное производство по статье "Хулиганство" и ищет свидетелей происшествия.