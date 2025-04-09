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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29398 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С начала вторжения зафиксировано 811 инцидентов из-за взрывоопасных предметов. Наиболее загрязнены Харьковская, Николаевская и Херсонская области.

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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

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Владимир Зеленский заявил, что россия увеличила воздушные атаки, выпустив более 1460 авиабомб, 670 дронов и 30 ракет за неделю. Он подчеркнул необходимость усиления давления на москву.

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Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

В результате атаки дронов в Николаеве повреждены частные дома, возникли пожары. Три человека получили ранения, на месте работали спасатели.

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В Николаеве из-за атаки "шахедов" возникли пожары, есть раненые

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Трагическое ДТП в Харькове: погиб водитель, тяжело травмирован ребенок

В Харькове 3 апреля произошло ДТП: столкнулись JEEP Cherokee и Renault. 72-летний водитель Renault погиб, а мальчик 12-14 лет в тяжелом состоянии в больнице.

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В Николаеве водитель маршрутки сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе. Он задержан и уведомлен о подозрении, грозит до 8 лет заключения.

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В Украине открыли центры поддержки семей пленных и пропавших: где и как работают

В Украине заработали центры поддержки семей военнопленных и пропавших без вести. Помощь будут оказывать региональные представители и другие специалисты.

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"Это мои убытки, которые никто не компенсировал": малые аптеки страдают от переоценки ТОП-100 лекарств

Владелица аптек в Херсоне и Николаеве сообщает об убытках из-за переоценки лекарств из ТОП-100. Новые правила привели к финансовым проблемам малого аптечного бизнеса.

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Владимир Зеленский заявил, что соглашение о тишине должно распространяться на портовую инфраструктуру и города, где она расположена, включая Одессу и Николаев. Мониторинг могут осуществлять США, Турция и другие страны.

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В белгородской области рф ликвидировали пропагандистку "первого канала" Анну Прокофьеву: что известно

Во время выполнения задания погибла пропагандистка Анна Прокофьева, подорвавшись на мине в белгородской области. Оператор Дмитрий Волков получил тяжелые ранения и госпитализирован.

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Николаев вслед за Херсоном завершает отопительный сезон

В Николаеве отопительный сезон официально завершен, как и в Херсоне. Однако тепло продолжат подавать в больницы, роддома, учреждения дошкольного образования и амбулатории.

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В Украине существуют проблемы с водными ресурсами, особенно из-за войны. Для учета воды введут мониторинг по европейским стандартам, первый пилотный проект уже реализуется на Закарпатье.

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В Николаевской области во время строительства фортификаций обнаружили захоронение VI-V веков до нашей эры

Военные 123 бригады ТрО в Николаевской области обнаружили архаичный могильник VI-V вв. до н.э. во время строительства фортификаций. Обнаружена ионийская амфора, коринфская ойнохоя и останки костей.

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Николаев заволокло дымом: за городом горел камыш

В Николаеве городской голова сообщил о распространении дыма из-за горящего за городом камыша. Спасатели пытаются не допустить распространения огня на жилые массивы.

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Подготовка к новому отопительному сезону: эксперт назвал критические города

Эксперт в области энергетики назвал города, где ситуация с отоплением наиболее критическая из-за поврежденной инфраструктуры. Кривой Рог, Харьков, Одесса и Николаев нуждаются в срочной подготовке к следующему отопительному сезону.

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В Николаеве правоохранители предотвратили теракт у управления полиции

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рф атакует Украину "шахедами": в Запорожской области прогремели взрывы

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Война • 8 марта, 19:22 • 35030 просмотра

Не лечили и связывали ремнями: в детских учреждениях Николаевской области выявили жестокое отношение с детьми

В реабилитационном центре Николаевской области выявлено жестокое обращение с детьми, включая фиксацию младенцев ремнями. Также зафиксированы ненадлежащие условия содержания и отсутствие медицинской помощи в других детских учреждениях.

Общество • 3 марта, 16:13 • 19210 просмотра

Правоохранители предотвратили теракт в Житомире: задержан 16-летний агент рф

СБУ задержала подростка, который по заданию рф планировал взорвать самодельную взрывчатку на Аллее Славы Героям. Россияне намеревались дистанционно активировать взрывное устройство вместе с исполнителем.

Война • 28 февраля, 17:03 • 31349 просмотра

Суд в Николаеве избрал меру пресечения военному, который бросил гранату на территорию ТЦК

Пьяный военнослужащий бросил гранату Ф-1 на территорию ТЦК, повредив два служебных автомобиля. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

Общество • 28 февраля, 15:24 • 27275 просмотра

Дания выделяет более миллиарда гривен на восстановление Николаевщины: на что пойдут средства

Дания предоставит 26 млн евро на восстановление Николаевской области. Средства направят на восстановление школ, модернизацию энергетики, закупку троллейбусов и разминирование территории.

Общество • 28 февраля, 14:53 • 28096 просмотра

В Николаеве из-за ночной атаки рф есть повреждения на производственном предприятии: показали последствия

Российские войска атаковали Николаев дронами "Shahed", повредив производственное предприятие. ПВО сбила 5 дронов, на территории предприятия сгорел грузовой фургон и поврежден склад.

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В Николаеве упали обломки дрона: что повреждено и какие последствия

В результате падения обломков беспилотника в Николаеве частично разрушено складское помещение и загорелся автомобиль. Спасатели работают на месте происшествия, информация о пострадавших отсутствует.

Общество • 27 февраля, 23:47 • 91131 просмотра

В Николаеве неизвестные осквернили мемориальную доску погибшему нацгвардейцу

Неизвестные лица облили краской мемориальную доску погибшего военнослужащего Евгения Логинова в микрорайоне Лиски. Полиция начала уголовное производство по статье "Хулиганство" и ищет свидетелей происшествия.

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