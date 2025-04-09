Не лечили и связывали ремнями: в детских учреждениях Николаевской области выявили жестокое отношение с детьми

В реабилитационном центре Николаевской области выявлено жестокое обращение с детьми, включая фиксацию младенцев ремнями. Также зафиксированы ненадлежащие условия содержания и отсутствие медицинской помощи в других детских учреждениях.