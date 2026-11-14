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российские силовики требуют от путина разрешить ликвидацию руководства Украины

Киев • УНН

 • 1520 просмотра

российские "СМИ" заявили об отмене негласного запрета на удары по руководству Украины. Также обсуждались диверсии и атаки на Киев.

российские силовики требуют от путина разрешить ликвидацию руководства Украины

Совет безопасности рф на закрытом совещании якобы решил отменить негласный запрет на физическую ликвидацию военно-политического руководства Украины. Об этом сообщили российские "медиа", передает УНН.

Подробности

Во время совещания российские силовики потребовали разрешить физическое уничтожение высшего военно-политического руководства Украины. Последней каплей терпения якобы стали продолжающиеся атаки на ленинградскую область, в частности на стратегический порт устъ-луга.

Также сообщается, что российские силовики потребовали отказаться от прежних негласных договоренностей не трогать Зеленского и его окружение и разрешить физическое устранение представителей власти Украины.

В то же время, как сообщили "медиа" страны-агрессора, участники того же заседания признали, что, несмотря на значительные финансовые расходы, российская ПВО не способна полностью перекрыть всю территорию страны от атак дронов.

Также отмечается, что российская авиация может бомбить правительственный квартал Киева, а спецслужбы будут пытаться осуществить диверсии и террористические акты.

Напомним

российский пропагандист владимир соловьев призвал к уничтожению украинских городов, включая Киев, Николаев, Одессу, Сумы и Днепр. Он заявил, что россия якобы "сначала предупреждает, а потом уничтожает".

Евгений Устименко

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