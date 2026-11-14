російські силовики вимагають від путіна дозволити ліквідацію керівництва України
Київ • УНН
російські "медіа" заявили про скасування негласної заборони на удари по керівництву України. Також обговорювалися диверсії та атаки на Київ.
Рада безпеки рф на закритій нараді нібито вирішила скасувати негласну заборону на фізичну ліквідацію військово-політичного керівництва України. Про це повідомили російські "медіа", передає УНН.
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Під час наради російські силовики вимагали дозволити фізичне знищення вищого військово-політичного керівництва України. Останньою краплею терпіння нібито стали триваючі атаки на ленінградську область, зокрема на стратегічний порт усть-луга.
Також повідомляється, що російські силовики вимагали відмовитися від колишніх негласних домовленостей не чіпати Зеленського та його оточення і дозволити фізичне усунення представників влади України.
Водночас, як повідомили "медіа" країни-агресора, учасники того ж засідання визнали, що попри значні фінансові витрати, російська ППО не здатна повністю перекрити всю територію країни від атак дронів.
Також зазначається, що російська авіація може бомбардувати урядовий квартал Києва, а спецслужби намагатимуться здійснити диверсії і терористичні акти.
Нагадаємо
російський пропагандист володимир соловйов закликав до знищення українських міст, включаючи Київ, Миколаїв, Одесу, Суми та Дніпро. Він заявив, що росія нібито "спочатку попереджає, а потім знищує".