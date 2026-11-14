російські силовики вимагають від путіна дозволити ліквідацію керівництва України

Рада безпеки рф на закритій нараді нібито вирішила скасувати негласну заборону на фізичну ліквідацію військово-політичного керівництва України. Про це повідомили російські "медіа", передає УНН.

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Під час наради російські силовики вимагали дозволити фізичне знищення вищого військово-політичного керівництва України. Останньою краплею терпіння нібито стали триваючі атаки на ленінградську область, зокрема на стратегічний порт усть-луга.

Також повідомляється, що російські силовики вимагали відмовитися від колишніх негласних домовленостей не чіпати Зеленського та його оточення і дозволити фізичне усунення представників влади України.

Водночас, як повідомили "медіа" країни-агресора, учасники того ж засідання визнали, що попри значні фінансові витрати, російська ППО не здатна повністю перекрити всю територію країни від атак дронів.

Також зазначається, що російська авіація може бомбардувати урядовий квартал Києва, а спецслужби намагатимуться здійснити диверсії і терористичні акти.

Нагадаємо

російський пропагандист володимир соловйов закликав до знищення українських міст, включаючи Київ, Миколаїв, Одесу, Суми та Дніпро. Він заявив, що росія нібито "спочатку попереджає, а потім знищує".