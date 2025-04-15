Джорджа Мелоні

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 20736 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 138192 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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14 квітня, 10:52 • 128927 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193194 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76899 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

Під час візиту Чарльза III до Італії, прем'єр-міністр Мелоні подарувала йому та королеві Каміллі персоналізовані банки Nutella. На банках були їх імена, надруковані золотими літерами.

Новини Світу • 12 квітня, 13:05 • 65379 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

Під час візиту до Італії королеві Каміллі подарували піцу "Маргарита" на честь 20-ї річниці її весілля з королем Чарльзом. Король Чарльз виступив в італійському парламенті.

Новини Світу • 9 квітня, 15:16 • 51135 перегляди

104% на китайський імпорт: США загострюють торговельну війну

В США набули чинності нові торговельні обмеження з надвисокими митами у 104% на китайський імпорт. Фінансові ринки відреагували падінням індексів та валют в Азії.

Новини Світу • 9 квітня, 04:03 • 4059 перегляди

Між ЄС та США: Мелоні намагається зберегти коаліцію на тлі питань України та переозброєння Європи - Politico

Прем'єр-міністр Італії Джорджі Мелоні опинилася у складній ситуації через плани переозброєння Європи та роль ЄС щодо України, намагаючись зберегти коаліційний уряд.

Політика • 3 квітня, 14:39 • 10689 перегляди

Україна не прибирає членство НАТО зі столу переговорів – Зеленський

Україна не виключає питання членства в НАТО з переговорів, попри опір деяких країн. Зеленський наголосив на важливості гарантій безпеки, схожих на НАТО, до вступу в Альянс.

Війна • 3 квітня, 14:28 • 11901 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

Нові імпортні мита США викликали хвилю критики від торговельних партнерів. Лідери країн та бізнес заявили про негативні наслідки для світової економіки.

Новини Світу • 3 квітня, 02:56 • 69394 перегляди

Мелоні висловила підтримку Трампу та виступила проти європейських “сил заспокоєння” в Україні

Прем’єр-міністр Італії висловила занепокоєння щодо відправки європейського контингенту в Україну, вважаючи це провокацією для росії. Вона пропонує поширити дію статті 5 НАТО на Україну.

Війна • 28 березня, 15:42 • 38163 перегляди

Європа зацікавлена у безпекових гарантіях для України: Подоляк підсумував зустріч "коаліції охочих" у Парижі

Михайло Подоляк заявив, що Європа зацікавлена у безпеці України, збільшує військову допомогу та інвестиції в оборону. Також обговорюється можливість залучення США до коаліції.

Війна • 28 березня, 10:14 • 37529 перегляди

Прем'єр Косова став жертвою російських пранкерів, які видавали себе за президента Латвії

Російські пранкери обдурили прем'єра Косова Альбін Курті, видаючи себе за президента Латвії. В офісі Курті заявили, що цей інцидент підтверджує одержимість росії Косовом.

Новини Світу • 26 березня, 19:07 • 18063 перегляди

Макрон готується до сутички із Трампом через своє прагнення допомогти Україні - Bloomberg

Макрон збирає союзників з 37 країн для військової підтримки України після перемир'я, що може призвести до конфлікту з Трампом, який прагне співпраці з росією. Ініціатива передбачає фінансування та військову допомогу.

Політика • 20 березня, 07:21 • 23456 перегляди

Мелоні: відправка військ, як пропонує Британія та Франція, "неефективний варіант", натомість є механізм зі статтею 5 НАТО

Мелоні заявила, що відправка італійських військ в Україну не розглядається. Вона запропонувала механізм гарантій безпеки між Україною та країнами-партнерами.

Війна • 18 березня, 14:54 • 53870 перегляди

Італія потрапила до п’ятірки країн, які сприяють “демократичній рецесії” в Європі - звіт

Італія увійшла до п’ятірки країн, які формують "занепад" верховенства права в Європі. Також певне занеопкоєння створює вплив урядових рішень у Словаччині, та Хорватії, крім того, не застраховані від проблем у контексті “демократичної рецесії” - Румунія, Франція та Німеччина.

Новини Світу • 17 березня, 10:16 • 37758 перегляди

Макрон: дозвіл росії для розміщення військ в Україні не потрібен

Франція, Велика Британія та інші країни можуть розмістити кількатисячні військові контингенти в Україні для гарантій безпеки після припинення вогню, навіть без згоди росії.

Війна • 17 березня, 08:00 • 84583 перегляди

Мелоні виключила відправку італійських військ в Україну

Прем'єр-міністр Італії заявила, що відправка італійських військових в Україну не планується. Італія продовжить співпрацю з партнерами для гарантій безпеки.

Війна • 15 березня, 12:40 • 16920 перегляди

Рютте підтвердив, що вступ України до НАТО більше не розглядається? Що на справді сказав Генсек

Bloomberg повідомляє, що Рютте відповів "угу" на питання про те, що Трамп відкинув можливість вступу України в НАТО. Також він заявив про потребу нормалізувати відносини з росією після війни.

Війна • 14 березня, 14:48 • 15940 перегляди

"Тепер рішення за росією": Мелоні привітала результати переговорів США та України

Джорджа Мелоні підтримує зусилля США під керівництвом Трампа для справедливого миру в Україні.

Війна • 12 березня, 06:25 • 22875 перегляди

МЗС відреагувало на пропозицію Італії поширити статтю 5 Статуту НАТО на Україну

Україна з'ясовує деталі італійської пропозиції про поширення статті 5 Статуту НАТО без надання членства. Речник МЗС Георгій Тихий підтвердив контакти з італійськими партнерами щодо уточнення конкретики цієї ініціативи.

Війна • 7 березня, 13:56 • 19767 перегляди

Мелоні пропонує поширити статтю 5 Статуту НАТО на Україну без надання членства - ЗМІ

Прем'єр-міністр Італії запропонувала поширити дію статті 5 НАТО на Україну без надання повного членства. Мелоні вважає це більш ефективним рішенням, ніж відправка військ для забезпечення припинення вогню.

Війна • 6 березня, 20:56 • 24754 перегляди

Європейські лідери готові вести переговори для миру в Україні з активною роллю США - ЗМІ

На саміті в Лондоні європейські лідери обговорили кроки до миру в Україні, але підкреслили необхідність активної участі США. Велика Британія, Італія та інші країни ЄС висловили готовність до співпраці, проте деякі лідери зберігають обережність.

Війна • 3 березня, 09:37 • 34907 перегляди

Зеленський обговорив з Мелоні план дій для завершення війни

Президент України провів зустріч з прем'єр-міністром Італії щодо плану дій для досягнення справедливого миру. Сторони обговорили важливість єдності союзників та посилення позицій України у взаємодії з країнами Європи та США.

Війна • 2 березня, 15:10 • 101021 перегляди

Мелоні розповіла про роль Італії та Британії у досягненні миру в Україні

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні наголосила на важливості уникнення розколу на Заході. Вона підкреслила схожість позицій Італії та Британії щодо України та їх роль у "будівництві мостів".

Політика • 2 березня, 12:59 • 28551 перегляди

Зеленський та світові лідери зберуться на саміті в Лондоні: хто приїде

У Лондоні відбудеться міжнародний саміт щодо підтримки України за участю лідерів європейських країн та високопосадовців НАТО і ЄС. На зустрічі планують ухвалити план дій щодо посилення обороноздатності України.

Політика • 2 березня, 09:32 • 101936 перегляди

Греція зробила заяву після перепалки у Білому домі: підтримка США "необхідна"

Міністр закордонних справ Греції Герапетрітіс заявив про відданість Європи пошуку рішення для України. Він наголосив на необхідності підтримки США та модернізації європейської оборонної інфраструктури.

Війна • 1 березня, 12:32 • 119805 перегляди

Італія виділить 13 мільйонів євро на підтримку енергетики України

Україна та Італія підписали угоду про внесок 13 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Фонд, створений у 2022 році, вже отримав анонсовані внески від партнерів на суму понад 1 млрд євро.

Війна • 1 березня, 06:17 • 61482 перегляди

Італія закликала терміново провести саміт між США та Європою

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні ініціює проведення термінового саміту між США та європейськими союзниками. Зустріч має на меті обговорення спільного подолання викликів, пов'язаних з війною рф проти України.

Війна • 28 лютого, 22:26 • 43078 перегляди

Мелоні опинилася між двох вогнів: підтримка України чи дружба з Трампом

Прем'єр Італії Джорджія Мелоні зіткнулася з дилемою щодо можливої військової місії ЄС в Україні. Їй доводиться балансувати між підтримкою європейських амбіцій та збереженням добрих відносин з Трампом.

Політика • 27 лютого, 17:35 • 24903 перегляди

Італія заявила про неможливість справедливого миру без гарантій безпеки для України

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що справедливий мир в Україні можливий лише за умови гарантій безпеки від НАТО. Мелоні наголосила, що це найефективніший спосіб запобігти новому вторгненню росії.

Війна • 27 лютого, 00:53 • 117383 перегляди

Стармер збирає європейських лідерів у Лондоні для обговорення плану Трампа

Прем'єр Британії Кір Стармер проведе зустріч з лідерами Італії, Німеччини, Польщі та можливо Зеленським 2 березня. Учасники обговорять мирну ініціативу Трампа щодо України та питання європейської безпеки.

Політика • 27 лютого, 00:18 • 112325 перегляди

Головні європейські лідери прибули до Єлисейського палацу для зустрічі щодо України

У Парижі відбудеться неформальна зустріч глав урядів восьми європейських країн щодо України. На зустрічі присутні лідери ЄС і НАТО, включно з Макроном, Шольцем та іншими високопоставленими чиновниками.

Війна • 17 лютого, 15:34 • 54782 перегляди

Зеленський і Мелоні обговорили гарантії безпеки України та вступ до НАТО

Президент України провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії щодо міжнародної підтримки та безпекових гарантій. Зеленський наголосив на важливості членства в НАТО та необхідності посилення української армії.

Війна • 14 лютого, 20:27 • 33239 перегляди