Під час візиту Чарльза III до Італії, прем'єр-міністр Мелоні подарувала йому та королеві Каміллі персоналізовані банки Nutella. На банках були їх імена, надруковані золотими літерами.
Під час візиту до Італії королеві Каміллі подарували піцу "Маргарита" на честь 20-ї річниці її весілля з королем Чарльзом. Король Чарльз виступив в італійському парламенті.
В США набули чинності нові торговельні обмеження з надвисокими митами у 104% на китайський імпорт. Фінансові ринки відреагували падінням індексів та валют в Азії.
Прем'єр-міністр Італії Джорджі Мелоні опинилася у складній ситуації через плани переозброєння Європи та роль ЄС щодо України, намагаючись зберегти коаліційний уряд.
Україна не виключає питання членства в НАТО з переговорів, попри опір деяких країн. Зеленський наголосив на важливості гарантій безпеки, схожих на НАТО, до вступу в Альянс.
Нові імпортні мита США викликали хвилю критики від торговельних партнерів. Лідери країн та бізнес заявили про негативні наслідки для світової економіки.
Прем’єр-міністр Італії висловила занепокоєння щодо відправки європейського контингенту в Україну, вважаючи це провокацією для росії. Вона пропонує поширити дію статті 5 НАТО на Україну.
Михайло Подоляк заявив, що Європа зацікавлена у безпеці України, збільшує військову допомогу та інвестиції в оборону. Також обговорюється можливість залучення США до коаліції.
Російські пранкери обдурили прем'єра Косова Альбін Курті, видаючи себе за президента Латвії. В офісі Курті заявили, що цей інцидент підтверджує одержимість росії Косовом.
Макрон збирає союзників з 37 країн для військової підтримки України після перемир'я, що може призвести до конфлікту з Трампом, який прагне співпраці з росією. Ініціатива передбачає фінансування та військову допомогу.
Мелоні заявила, що відправка італійських військ в Україну не розглядається. Вона запропонувала механізм гарантій безпеки між Україною та країнами-партнерами.
Італія увійшла до п’ятірки країн, які формують "занепад" верховенства права в Європі. Також певне занеопкоєння створює вплив урядових рішень у Словаччині, та Хорватії, крім того, не застраховані від проблем у контексті “демократичної рецесії” - Румунія, Франція та Німеччина.
Франція, Велика Британія та інші країни можуть розмістити кількатисячні військові контингенти в Україні для гарантій безпеки після припинення вогню, навіть без згоди росії.
Прем'єр-міністр Італії заявила, що відправка італійських військових в Україну не планується. Італія продовжить співпрацю з партнерами для гарантій безпеки.
Bloomberg повідомляє, що Рютте відповів "угу" на питання про те, що Трамп відкинув можливість вступу України в НАТО. Також він заявив про потребу нормалізувати відносини з росією після війни.
Джорджа Мелоні підтримує зусилля США під керівництвом Трампа для справедливого миру в Україні.
Україна з'ясовує деталі італійської пропозиції про поширення статті 5 Статуту НАТО без надання членства. Речник МЗС Георгій Тихий підтвердив контакти з італійськими партнерами щодо уточнення конкретики цієї ініціативи.
Прем'єр-міністр Італії запропонувала поширити дію статті 5 НАТО на Україну без надання повного членства. Мелоні вважає це більш ефективним рішенням, ніж відправка військ для забезпечення припинення вогню.
На саміті в Лондоні європейські лідери обговорили кроки до миру в Україні, але підкреслили необхідність активної участі США. Велика Британія, Італія та інші країни ЄС висловили готовність до співпраці, проте деякі лідери зберігають обережність.
Президент України провів зустріч з прем'єр-міністром Італії щодо плану дій для досягнення справедливого миру. Сторони обговорили важливість єдності союзників та посилення позицій України у взаємодії з країнами Європи та США.
Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні наголосила на важливості уникнення розколу на Заході. Вона підкреслила схожість позицій Італії та Британії щодо України та їх роль у "будівництві мостів".
У Лондоні відбудеться міжнародний саміт щодо підтримки України за участю лідерів європейських країн та високопосадовців НАТО і ЄС. На зустрічі планують ухвалити план дій щодо посилення обороноздатності України.
Міністр закордонних справ Греції Герапетрітіс заявив про відданість Європи пошуку рішення для України. Він наголосив на необхідності підтримки США та модернізації європейської оборонної інфраструктури.
Україна та Італія підписали угоду про внесок 13 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Фонд, створений у 2022 році, вже отримав анонсовані внески від партнерів на суму понад 1 млрд євро.
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні ініціює проведення термінового саміту між США та європейськими союзниками. Зустріч має на меті обговорення спільного подолання викликів, пов'язаних з війною рф проти України.
Прем'єр Італії Джорджія Мелоні зіткнулася з дилемою щодо можливої військової місії ЄС в Україні. Їй доводиться балансувати між підтримкою європейських амбіцій та збереженням добрих відносин з Трампом.
Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що справедливий мир в Україні можливий лише за умови гарантій безпеки від НАТО. Мелоні наголосила, що це найефективніший спосіб запобігти новому вторгненню росії.
Прем'єр Британії Кір Стармер проведе зустріч з лідерами Італії, Німеччини, Польщі та можливо Зеленським 2 березня. Учасники обговорять мирну ініціативу Трампа щодо України та питання європейської безпеки.
У Парижі відбудеться неформальна зустріч глав урядів восьми європейських країн щодо України. На зустрічі присутні лідери ЄС і НАТО, включно з Макроном, Шольцем та іншими високопоставленими чиновниками.
Президент України провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії щодо міжнародної підтримки та безпекових гарантій. Зеленський наголосив на важливості членства в НАТО та необхідності посилення української армії.