Мелоні розповіла про роль Італії та Британії у досягненні миру в Україні

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні наголосила на важливості уникнення розколу на Заході. Вона підкреслила схожість позицій Італії та Британії щодо України та їх роль у "будівництві мостів".