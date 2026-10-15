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The Washington Post

Капітуляція України не принесе миру, а поверне Європу до імперіалізму радянського зразка – Мелоні

Київ • УНН

 • 7934 перегляди

Джорджа Мелоні заявила, що капітуляція України не принесе миру, а означатиме окупацію. Підтримка Києва створює умови для переговорів.

Капітуляція України не принесе миру, а поверне Європу до імперіалізму радянського зразка – Мелоні

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що припинення українського опору російській агресії не забезпечить миру, а призведе до окупації європейської держави. За її словами, саме продовження підтримки України створює умови для справжніх мирних переговорів, пише УНН.

Деталі

Очільниця італійського уряду наголосила, що агресор не матиме причин домовлятися, якщо буде впевнений у неминучій капітуляції противника. Тому відмова від допомоги Україні, на її переконання, лише заохотить подальшу агресію.

Підтримка України – це не альтернатива миру. Це те, що робить його можливим

– заявила Мелоні.

Мелоні попередила про наслідки припинення українського опору

Італійська прем'єрка підкреслила, що капітуляцію не можна ототожнювати з мирним врегулюванням, оскільки вона фактично означатиме завоювання території силою.

Якщо агресор може розраховувати на капітуляцію противника, навіщо йому вести переговори? Але капітуляція – це не мир, а завоювання

– наголосила вона.

За словами Мелоні, якби Україна припинила оборонятися, Європа зіткнулася б не із завершенням війни, а з наслідками окупації незалежної держави.

Якби Україна завтра перестала захищатися, як багато хто сподівається та пропонує, ми б не отримали миру. Ми б обговорювали окупацію європейської держави та повернення імперіалізму радянського зразка

– заявила прем'єр-міністерка Італії.

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Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
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